House of the Dragon: Μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ για το πρίκουελ του Game of Thrones

Στη δημοσιότητα έδωσε σήμερα η HBO το πρώτο τρέιλερ για το «House of the Dragon», prequel του Game of Thrones, που αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2022.





Βασισμένο στο βιβλίο «Fire and Blood» του George RR Martin που κυκλοφόρησε το 2018, το «House of the Dragon», μεταφέρει τους φανατικούς του GoT περίπου δύο αιώνες πριν τα γεγονότα του Games of Thrones, αφηγούμενο την ιστορία της οικογένειας Targaryen.



«Θεοί. Βασιλείς. Φωτιά. Αίμα» γράφει η λεζάντα του HBO Max στο YouTube, δίνοντας σε τέσσερις λέξεις μια ιδέα για το τι θα παρακολουθήσουν οι τηλεθεατές στη μικρή οθόνη σε μερικούς μήνες.

Το τρέιλερ δεν αποκαλύπτει πολλά για την πλοκή της σειράς, ωστόσο, επιβεβαιώνει το εντυπωσιακό καστ της.

«Το ερώτημα, βεβαίως, είναι πόσοι φαν του Game of Thrones θα επιστρέψουν για το House of the Dragon δεδομένης της τελευταίας σεζόν που αποδείχτηκε πως, ας πούμε, δίχασε» σχολιάζει το The Verge.

Σημειώνεται πως, όπως ανακοινώθηκε λίγο νωρίτερα, το HBO Max έρχεται στην Ελλάδα αλλά και σε έξι ακόμα χώρες μέσα στο 2022. Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της πλατφόρμας, το HBO Max θα ξεκινήσει σε Ελλάδα, Τουρκία, Εσθονία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία και Ολλανδία.