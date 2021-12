Game of Thrones: Το HBO ξόδεψε εκατομμύρια για prequel σειρά που τελικά δεν προβλήθηκε ποτέ

Ένα νέο βιβλίο του δημοσιογράφου Τζέιμς Άντριου Μίλερ περιλαμβάνει μια βασική οικονομική λεπτομέρεια για ένα prequel του «Game of Thrones». Στέλεχος που εργαζόταν στην εταιρεία εκείνη την εποχή είπε ότι το HBO ξόδεψε 30 εκατομμύρια δολάρια σε ένα πιλοτικό επεισόδιο που δεν αναμένεται να προβληθεί ποτέ.

Ο λόγος για τον Μπομπ Γκρίνμπλατ, πρώην πρόεδρο ψυχαγωγίας της WarnerMedia ο οποίος μίλησε στον Μίλερ σχετικά με το θέμα.

«Είχαν ξοδέψει πάνω από 30 εκατομμύρια δολάρια σε έναν πιλοτικό prequel του Game of Thrones», είπε ο Γκρίνμπλατ. «Όταν είδα κάποια αποσπάσματα, μερικούς μήνες μετά, είπα στον Κάσει (διευθυντή προγράμματος του HBO) πως: "Αυτό δεν πρόκειται να δουλέψει και δε νομίζω πως εκπληρώνει όλα όσα πρεσβεύει η αυθεντική σειρά". Δε διαφώνησε μαζί μου και αυτό ήταν ανακουφιστικό» ανέφερε.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει, η παραγωγή αποφάσισε να μην προβάλει το εν λόγω prequel. «Υπήρχε τεράστια πίεση στο να γίνει σωστά και για αυτό νομίζω πως δε δούλεψε το project», πρόσθεσε. Σημειώνεται ότι το 2018, οι δημιουργοί ετοίμαζαν ένα πιλοτικό επεισόδιο για το οποίο προτάθηκε ο τίτλος «The Long Night». Αλλά το 2019, οι θαυμαστές της σειράς εξεπλάγησαν όταν έμαθαν πως το εν λόγω prequel δε θα προχωρήσει.

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί εκείνο το prequel να πήγε χαμένο όμως το πρώτο τρέιλερ της σειράς «House of the Dragon» έχει ήδη κυκλοφορήσει, δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες στους φανατικούς θαυμαστές. Δύο χρόνια μετά το τέλος του Game of Thrones, ο φανταστικός κόσμος του Τζορτζ Μάρτιν επιστρέφει στη μικρή οθόνη με νέα σειρά.

Με πληροφορίες από Business Insider