Friends Reunion: Η αμοιβή για το σπέσιαλ επεισόδιο - Ποιος έχει μεγαλύτερη περιουσία

Το «Friends: The Reunion», ένα σπέσιαλ επεισόδιο χωρίς σενάριο που έφερε ξανά μαζί τους βασικούς πρωταγωνιστές της σειράς, εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία.

Το διάρκειας 110 λεπτών επεισόδιο, με τίτλο «The One Where They Get Back Together» καθυστέρησε έναν ολόκληρο χρόνο λόγω πανδημίας, κυκλοφορώντας τελικά στις 27 Μαΐου, τα «γενέθλια» του HBO Max.

Οι Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ Λε Μπλανκ, Μάθιου Πέρι και Ντέιβιντ Σουίμερ βρέθηκαν ξανά μαζί μετά από 17 ολόκληρα χρόνια, ενώ στην παρέα προστέθηκαν επίσης διάσημη guest stars, μεταξύ άλλων Lady Gaga, Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ρις Γουίδερσπουν κ.α.

Πόσα χρήματα έβγαλαν Τα Φιλαράκια από το reunion

Σύμφωνα με το Variety, Τζόι, Ρέιτσελ, Ρος, Μόνικα, Τσάντλερ και Φοίβη θα πάρουν ο καθένας από 2,5 εκατομμύρια δολάρια για την συμμετοχή τους στο σπέσιαλ επεισόδιο του HBO Max. Η Wall Street Journal ανέφερε πως αρχικά η προσφορά που είχε γίνει στους έξι ηθοποιούς ήταν ένα εκατομμύριο δολάρια, αλλά τότε είχαν αρνηθεί την συμφωνία.

Οι αμοιβές των έξι πρωταγωνιστών ανά σεζόν

Τα Φιλαράκια έχουν γίνει πολλές φορές πρωτοσέλιδο για τις αστρονομικές αμοιβές τους, ακόμη και μετά το φινάλε της σειράς, ωστόσο δεν κέρδιζαν πάντα τόσα πολλά χρήματα.

Όταν πρωτοεμφανίστηκαν έπαιρναν 22.500 δολάρια έκαστος ανά επεισόδιο, δεδομένου πως τότε ήταν άγνωστοι στο κοινό.

Στη δεύτερη σεζόν, η αμοιβή του καθενός ήταν διαφορετική. Σύμφωνα με τους New York Times, κάποιοι παρέμειναν «στην κλίμακα των 20.000 δολαρίων» ενώ για άλλους η αμοιβή διπλασιάστηκε στα 40.000 δολάρια ανά επεισόδιο, παρόλο που ουσιαστικά δεν ήταν κάποιος περισσότερο «πρωταγωνιστής» από τους υπόλοιπους. Φήμες θέλουν τους Άνιστον και Σουίμερ να βγάζουν τα περισσότερα, καθώς η σχέση των Ρέιτσελ και Ρος έγινε σημείο αναφοράς στη σειρά.

Αν και η Warner Bros. φέρεται να προτιμούσε ξεχωριστά συμβόλαια με τον καθένα τους, το καστ συσπειρώθηκε στην τρίτη σεζόν διεκδικώντας αύξηση για όλους και το στούντιο συμφώνησε τελικά να πληρώνει 75.000 δολάρια ανά επεισόδιο τους έξι ηθοποιούς.

Η τέταρτη σεζόν έφερε νέα αύξηση, με το ποσό ανά επεισόδιο να ανεβαίνει στα 85.000 δολάρια και στην πέμπτη σεζόν ανέβηκε εκ νέου στα 100.000 δολάρια, φτάνοντας στην έκτη σεζόν τα 125.000 δολάρια για τον καθένα τους.

Ωστόσο, στις επόμενες δυο σεζόν, οι αμοιβές τους εκτινάχθηκαν σε 750.000 δολάρια ανά επεισόδιο για τον έβδομο και όγδοο κύκλο, που έκαστος μετρούσε 24 επεισόδια, κάτι που σημαίνει ότι συνολικά κέρδισαν τότε 36 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Τον Φεβρουάριο του 2002, τα Φιλαράκια φέρεται να διαπραγματεύτηκαν το ποσό του ενός εκατομμυρίου δολαρίων ανά επεισόδιο, με τις τρεις πρωταγωνίστριες να γίνονται οι υψηλότερα αμοιβόμενες γυναίκες στην τηλεόραση στη διάρκεια των σεζόν 9 και 10. Η προτελευταία σεζόν είχε 24 επεισόδια, ενώ το φινάλε 17, που σημαίνει ότι το καστ πήρε συνολικά 41 εκατομμύρια δολάρια.

Ποιος είναι ο πλουσιότερος

Οι δημιουργοί της σειράς, Ντέιβιντ Κρέιν και Μάρτα Κάουφμαν, έχουν περιουσίες που ανέρχονται σε 400 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η περιουσία της Τζένιφερ Άνιστον -η οποία είναι και η πλουσιότερη από τους έξι πρωταγωνιστές- ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια δολάρια.

Ακολουθούν η Κόρτνεϊ Κοξ με 150 εκατομμύρια δολάρια και ο Μάθιου Πέρι με 120 εκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την The Sun.

Από τους υπόλοιπους πρωταγωνιστές, πρώτος σε περιουσία έρχεται ο Ντέιβιντ Σουίμερ με 100 εκατομμύρια δολάρια, η Λίζα Κούντροου ακολουθεί με 89 εκατομμύρια δολάρια και τελευταίος είναι ο Ματ Λε Μπλανκ με περιουσία που ανέρχεται στα 79 εκατομμύρια δολάρια.