Emmy 2021: Αρνητικό ρεκόρ για το «The Handmaid’s Tale» - 21 υποψηφιότητες και κανένα βραβείο

Το δυστοπικό δράμα «The Handmaid’s Tale» κατέρριψε το αρνητικό ρεκόρ για την παραγωγή που έχασε τα περισσότερα βραβεία Emmy σε μία σεζόν.

Με τις 21 υποψηφιότητές της, η σειρά αναμενόταν να αφήσει στίγμα στα χθεσινοβραδινά Emmy. Τουλάχιστον αναμενόταν ότι θα λάβει δύο βραβεία στις κατηγορίες Creative Arts και Primetime Emmys.

Αντ' αυτού, η παραγωγή δεν κέρδισε κανένα, θέτοντας το ρεκόρ για τις περισσότερες χαμένες υποψηφιότητες σε σειρά μέσα σε μία μόνο σεζόν, ξεπερνώντας το απόλυτο μηδέν του «Mad Men» με τις 17 υποψηφιότητες που είχε λάβει το 2012.

Στον αντίποδα, "The Crown" του Netflix και το "The Mandalorian" της Disney Plus έλαβαν 24 υποψηφιότητες.

Επίσης, όπως και "The Handmaid's Tale", το "Saturday Night" του NBC Live» απέσπασε 21 υποψηφιότητες αλλά κατάφερε να διακριθεί στα φετινά Emmy.

Άλλοι που έφυγαν χωρίς αγαλματάκι Emmy ήταν το "Northern Exposure" και το "The Larry Sanders Show".

Αντίθετα, το Το 2017, ήταν μία καλή χρονιά για το "The Handmaid's Tale" που είχε κερδίσει το βραβείο Emmy για δραματική σειρά. Από τότε, η σειρά ήταν υποψήφια για το βραβείο το 2018 και το 2020.

Με πληροφορίες του Variety