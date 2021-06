Εκτός λειτουργίας οι ιστοσελίδες μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης σε όλο τον πλανήτη

Οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC έχουν τεθεί σήμερα εκτός λειτουργίας σε όλο τον πλανήτη.

Ο ισότοπος λιανικών αγορών της Amazon.com Inc φαίνεται επίσης ότι δεν λειτουργεί. Η Amazon δεν ήταν άμεσα διαθέσιμη για σχόλιο, ενώ και η πλατφόρμα Reddit είναι εκτός λειτουργίας.

Ο ιστότοπος της βρετανικής κυβέρνησης είναι επίσης εκτός λειτουργίας. Οι σελίδες εμφάνισαν το μήνυμα: «Σφάλμα 503 Μη διαθέσιμη υπηρεσία». Δεν είναι σαφές μέχρι στιγμής τι έχει θέσει εκτός λειτουργίας τους ιστότοπους. Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TV2 της Δανίας επίσης ανακοίνωσε ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο ιστότοπός του.

Οι πρώτες αναφορές έδειξαν ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να σχετίζεται με το Fastly, έναν πάροχο υπηρεσιών cloud computing, ο οποίος υποστηρίζει πολύ γνωστούς ιστότοπους.