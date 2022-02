«And Just Like That...»: Αισιόδοξοι οι συντελεστές ότι έρχεται και δεύτερη σεζόν -«Πιστεύω ότι θα γίνει»

Το «And Just Like...» That να ολοκληρώθηκε πριν από δύο εβδομάδες και ήδη έχει φουντώσει η συζήτηση για τον δεύτερο κύκλο.

Παρά τις πρώτες αντιδράσεις και το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας των καταγγελιών για σεξουαλική κακοποίηση γυναικών από τον Κρις Νοθ, οι τηλεθεατές φάνηκε να χαίρονται με την επιστροφή του Sex & the City και των πρωταγωνιστριών του. Οπότε ήταν λογικό ότι μετά το τέλος της σεζόν, θα υπήρχαν φωνές που θα ζητούσαν την επιστροφή του And Just Like That….

Σε αυτούς έρχεται να απαντήσει ο υπεύθυνος περιεχομένου του HBO, Casey Bloys. «Είναι ειλικρινά απόφαση του Μάικλ και της Σάρα Τζέσικα», είπε, «Πρέπει να βεβαιωθούν ότι θέλουν να συνεχίσουν. Πιστεύω ότι θα το κάνουν (…). Νομίζω ότι θέλουν να βεβαιωθούν ότι έχουν κάτι από το οποίο είναι εξίσου ενθουσιασμένοι… Μιλούν για μια ιστορία. Πιστεύω ότι θα έρθουν σε εμάς με κάτι για το οποίο είναι ενθουσιασμένοι».

«Η σειρά πήγε καλά, επομένως είμαστε ενθουσιασμένοι», συνεχίζει, «απλώς τους αφήνουμε να το επεξεργαστούν και να σκεφτούν τη σειρά και τι θέλουν να κάνουν».

Το φορτωμένο πρόγραμμα του καστ περιπλέκει περαιτέρω τα πράγματα, σημειώνει ο Bloys. «Προφανώς, οι άνθρωποι έχουν πολλές δουλειές, όπως η Σίνθια Νίξον που συμμετέχει Gilded Age», λέει. «Όλοι έχουν πολλά πράγματα».

Ο Bloys αποκάλυψε πρόσφατα ότι το And Just Like That… ήταν η πιο επιτυχημένη πρωτότυπη σειρά του HBO Max μέχρι σήμερα, λέγοντας στο Variety ότι «όσον αφορά την τηλεθέαση, ήταν εκπληκτικό. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος με το πώς τα πάει όσον αφορά την υποδοχή».

Η Πάρκερ, εν τω μεταξύ, είπε στο Variety ότι θα επέστρεφε «σίγουρα» για τη 2η σεζόν ως Κάρι. Πρόσθεσε ότι αυτή και ο Κινγκ «μίλησαν πριν από δύο εβδομάδες και είπαν: "Εντάξει, πότε θα μιλήσουμε γι’ αυτό;" Επειδή υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα και δεν θέλετε να αφήσετε να περάσει πολύς χρόνος. Αισθάνεται ότι υπάρχει δυναμική».