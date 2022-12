Mayim Bialik: Στην Αθήνα η «Amy» του «Big Bang Theory»- Η ανάρτηση με φόντο τον Ακρόπολη

Στην Αθήνα βρίσκεται η διάσημη ηθοποιός Mayim Bialik, η οποία ανήρτησε στα social media μία φωτογραφία με φόντο την Ακρόπολη.

Η «Amy» της δημοφιλούς σειράς «The Big Bang Theory» έκανε την ανάρτηση στο Instagram χθες, γράφοντας: «Ηλιοβασίλεμα στον Παρθενώνα!!».

Νωρίτερα είχε δημοσιεύει και ένα βίντεο από την έλευσή της στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και φάνηκε να απολαμβάνει ιδιαιτέρως τη μουσική υπόκρουση.

Προσγειώθηκα στην Αθήνα και στο αεροδρόμιο έπαιζε το "You’re Never Gonna Get It"» σημείωνε στη λεζάντα του βίντεο, που την έδειχνε να χορεύει στον ρυθμό.