Ιωάννης Καζάζης: Απαγχονισμένος βρέθηκε ο πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας

Σε απαγχονισμό αποδίδει η Αστυνομία την αιτία θανάτου του προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ομότιμου καθηγητή του ΑΠΘ, Ιωάννη Καζάζη, ενώ παράλληλα, ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, εντοπίστηκε νεκρός σε υπόγειο του κτιρίου της αντιδημαρχίας Παιδείας, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Τη σορό του καθηγητή εντόπισε υπάλληλος της αντιδημαρχίας, ο οποίος -όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες- κατέβηκε τυχαία στο υπόγειο. Ο δήμαρχος Καλαμαριάς, Γιάννης Δαρδαμανέλης, μιλώντας στοGRTimes είπε πως «εάν δεν τον είχε βρει τυχαία ο υπάλληλος, πιθανόν να μην τον βρίσκαμε άμεσα. Εγώ για παράδειγμα δεν έχω κατέβει ποτέ σε εκείνο το υπόγειο. Είναι ένας βοηθητικός χώρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στον οποίο ζήτημα αν κυκλοφορεί άνθρωπος μία φορά ανά δεκαήμερο».



Θλίψη και οδύνη για την απώλεια εξέφρασαν η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως και ο πρύτανης του Αριστοτελείου, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

«Με μεγάλη θλίψη ενημερωθήκαμε για το θάνατο του Ι. Καζάζη, Προέδρου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, Ομότιμου Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Με εξαίρετες σπουδές και πλούσιο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, αφήνει σημαντική παρακαταθήκη στη σύγχρονη γλωσσική διδασκαλία. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του», ανέφερε σε ανάρτησή της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η κ. Κεραμέως.

Για την τεράστια παρακαταθήκη του Ιωάννη Καζάζη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και την ανεκτίμητη συμβολή του στην ενίσχυση των ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό έκανε λόγο ο κ. Παπαϊωάννου, εκφράζοντας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Καζάζη

Ο Ιωάννης Καζάζης του Νικολάου (1947) σπούδασε Κλασική Φιλολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), στο University of Illinois και στο Yale U. Fellow στο Centre for Hellenic Studies του Harvard και Visiting Professor στο University of Maryland. Από το 1979 έως 2014, Καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας στο ΑΠΘ. Από το 1994 Αναπληρωτής Πρόεδρος και εν συνεχεία Πρόεδρος του «Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας», και Διευθυντής του Τμήματος Λεξικογραφίας. 2010-2014: Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επίτιμος Καθηγητής και Διδάκτωρ του «Κρατικού Πανεπιστημίου Κουμπάν» της Ρωσίας.

Συνέγραψε για τον Ηρόδοτο, τον Δημοσθένη, το Αρχαϊκό Έπος, το Επίγραμμα, και την Ιστορία των Ελληνικών Σπουδών από την Αναγέννηση ως σήμερα στη Δύση και στη Ρωσία. Ως διευθυντής της συντακτικής ομάδας εξέδωσε τους τόμους 15-21 του Λεξικού της Μεσαιωνικής Ελληνικής Δημώδους Γραμματείας 1100-1669 («Λεξικού Κριαρά»), καθώς και τρίτομη Επιτομή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ