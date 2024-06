Εξαφάνιση Μάικλ Μόσλι στη Σύμη: Ψάχνουν τον Βρετανό παρουσιαστή στην« Άβυσσο»

Συνεχίζονται για πέμπτη ημέρα οι έρευνες για τον εντοπισμό του παρουσιαστή του BBC Μάικλ Μόσλι, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν την περασμένη Τετάρτη στη Σύμη.

Πλέον οι έρευνες στρέφονται σε μια περιοχή που οι ντόπιοι ονομάζουν «Άβυσσο». Οι σπηλιές, οι οποίες βρίσκονται κάτω από μια βραχώδη προεξοχή έξω από τη γραφική παραλία της Αγίας Μαρίνας, είναι ένας εκτεταμένος λαβύρινθος από σήραγγες που μπορεί να γεμίσουν γρήγορα με θαλασσινό νερό.

Η σύζυγος του Βρετανού τηλεοπτικού γιατρού και παρουσιαστή Μάικλ Μόσλι,δήλωσε ότι η οικογένειά της «δεν θα χάσει την ελπίδα της».

Ο Μόσλι, γνωστός για τις εμφανίσεις του στο The One Show και στο This Morning, εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια μιας βόλτας στα βορειοανατολικά του νησιού την Τετάρτη.

Χθες, η σύζυγός του, στις πρώτες δηλώσεις της είπε: «Έχουν περάσει τρεις ημέρες από τότε που ο Μάικλ έφυγε από την παραλία για να πάει μια βόλτα. Οι μεγαλύτερες και πιο αφόρητες ημέρες για μένα και τα παιδιά μου. Οι έρευνες συνεχίζονται και η οικογένειά μας είναι τόσο απίστευτα ευγνώμων στους κατοίκους της Σύμης, στις ελληνικές αρχές και στο βρετανικό προξενείο που εργάζονται ακούραστα για να βοηθήσουν να βρεθεί ο Μάικλ. Δεν θα χάσουμε την ελπίδα».

Η σύζυγος του Μόσλι κλήθηκε χθες να δώσει συμπληρωματική κατάθεση στις Αρχές. Όπως είπε στους αστυνομικούς που τη ρώτησαν, ο Μόσλεϊ όταν εξαφανίστηκε κρατούσε μια ομπρέλα, ενώ είχε μαζί του και μια τσάντα, που περιείχε το πορτοφόλι του, νερό και ένα ρολόι.

Μυστήριο η εξαφάνιση σε τόσο μικρές αποστάσεις, λέει ο δήμαρχος Σύμης

«Δεν θα μπορούσε να έχει πάθει κάτι και να μην τον βρούμε μετά από 1-2 λεπτά στον δρόμο που συνδέει την πόλη με το Πέδι και το χωριό», δήλωσε για την εξεφάνιση ο δήμαρχος Σύμης Λευτέρης Παπακαλοδούκας στο skai.gr.

«Αυτή τη στιγμή, οι έρευνες είναι σαν να ξεκινάμε από την αρχή. Δεν έχουμε κάποιο στοιχείο που να δείχνει ότι ο αγνοούμενος βρίσκεται κάπου, σε κάποιο σημείο. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι έχει περάσει τη διαδρομή, αυτή του μονοπατιού, από την παραλία, έχει διασχίσει τον παραλιακό δρόμο του Πεδιού και από εκεί και πέρα ​​εξαφανίστηκε στη διαδρομή από το Πέδι προς το χωριό και τον Γιαλό. Τώρα, τι έχει προκύψει εκεί; Δεν θα μπορούσε να έχει πάθει κάτι και να μην τον βρούμε μετά από 1-2 λεπτά στον δρόμο που συνδέει την πόλη με το Πέδι και το χωριό, γιατί σε αυτόν τον δρόμο, η κίνηση είναι πολύ συχνή. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί, τι έχει γίνει...

Ο δήμαρχος συνεχίζει, θέτοντας ερωτήματα: «Σαν να άνοιξε η γη και να τον κατάπιε αυτόν τον άνθρωπο... Κάτι τέτοιο. Υπάρχουν βέβαια κάποια θέματα. Όπως, γιατί έφυγε από το Πέδι μόνος του, από την παραλία του Αγίου Νικολάου, γιατί δεν κρατούσε το κινητό μαζί του, γιατί με 45 βαθμούς Κελσίου περπάτησε αντί να πάρει το σκαφάκι να κατέβει στην πόλη. Είναι λίγο περίεργη όλη η ιστορία».

«Ο άνθρωπος ή έχασε τον δρόμο -που δεν χάνεται ο δρόμος- από μόνος του επέλεξε να μπει μέσα στα δέντρα και να περπατήσει στα χωράφια, ή πήγε να δει κάποιο άλλο αξιοθέατο και με 40-45 βαθμούς Κελσίου ζαλίστηκε, έπαθε κάτι και ήταν μόνος του, και αβοήθητος. Όχι όμως στον κεντρικό δρόμο. Τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα πω εγώ, όλοι τα βάζουμε στο μυαλό μας αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω», καταλήγει ο δήμαρχος.

Με πληροφορίες από Guardian