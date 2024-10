«Τον είδα μόνο στο The Bear» είπε ο Σπρίνγκστιν για τον Τζέρεμι Άλλεν Γουάιτ που θα τον υποδυθεί στην ταινία

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν μίλησε για πρώτη φορά για την επιλογή να τον ενσαρκώσει ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, στην πολυαναμενόμενη βιογραφική ταινία «Deliver Me From Nowhere».

Πρόσφατα κυκλοφόρησε η πρώτη φωτογραφία του Άλεν Γουάιτ στον ρόλο, καθώς τώρα ξεκινούν τα γυρίσματα της παραγωγής. Στο στιγμιότυπο, ο ηθοποιός του «The Bear», φαίνεται ελαφρώς σκυμμένος στην κλασσική πόζα του Σπρίνγκστιν, φορώντας κόκκινο καρό πουκάμισο και με τα χέρια χωμένα στις τσέπες ενός μαύρου δερμάτινου μπουφάν.

Έτσι, όταν «το αφεντικό» έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα «The Telegraph», φυσικά και ρωτήθηκε αν «εγκρίνει» τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ως τον άνθρωπο που θα τον υποδυθεί στη μεγάλη οθόνη. Ο μεγάλος τραγουδιστής ομολόγησε ότι δε γνώριζε καλά τον ηθοποιό, αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι ήταν καλή επιλογή.

«Τον είδα μόνο στο "The Bear" και ήξερα ότι ήταν ο σωστός τύπος, επειδή είχε αυτή τη ζωή μέσα του, αλλά είχε επίσης και μια αυτοπεποίθηση».

Τον Αύγουστο, ο Γουάιτ μίλησε για την προετοιμασία του για τον ρόλο εξηγώντας: «Είμαι πραγματικά τυχερός που υπάρχει τώρα μια ομάδα ανθρώπων που βοηθά νέους ηθοποιούς να απεικονίσουν αστέρες της ροκ. Έχω μια πολύ ταλαντούχα ομάδα ανθρώπων που με βοηθούν να προπονηθώ φωνητικά, μουσικά, για να προετοιμαστώ» τόνισε.

Ο 33χρονος ηθοποιός πρόσθεσε ότι ο Σπρίνγκστιν ήταν «πραγματικά υποστηρικτικός στο έργο του» και χαρακτήρισε το ροκ είδωλο «τον σπουδαιότερο τύπο».

Η ταινία για τη ζωή του Μπρους Σπρίνγκστιν, «Deliver Me From Nowhere», είναι προγραμματισμένη να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο του 2025, ενώ λίγους μήνες αργότερα αναμένεται και το «A Complete Unknown», μία βιογραφική ταινία για τον Μπομπ Ντίλαν με τον Τίμοθε Σάλαμε στον ρόλο του θρυλικού τραγουδοποιού.