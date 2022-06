Τι θα δούμε στο 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού “Dance Days Chania” στα Χανιά

Σε μία χρονική στιγμή όπου οι έννοιες και οι ισορροπίες αναζητούν νέες προσεγγίσεις, το 12ο Dance DaysChania επιλέγει και προτείνει ένα πρόγραμμα δράσεων βαθιά ανθρωποκεντρικό.

Σε σημεία και χώρους πολιτισμού της πόλης θα αναπτυχθούν τολμηροί σωματικοί διάλογοι με το κοινό.

Πώς η εγγύτητα επηρεάζει το μυαλό και το σώμα; Πώς τα σώματα αλληλεπιδρούν μέσα σε εξουσιαστικές σχέσεις; Πώς μετατοπίζονται στο χώρο και τον χρόνο, σε συνθήκες επαναπροσδιορισμού; Ο σεβασμός στη δύναμη της διαφορετικότητας, τα αρχέγονα ένστικτα που μας εκτινάζουν σε ξεχασμένα ψυχικά τοπία, οι ατέρμονες ανθρώπινες επιθυμίες. Σώματα σε διαρκή δράση διανύουν ταξίδια από το σκοτάδι στο φως, αναζητώντας νέους τόπους ισότητας, συμπόρευσης, δικαιοσύνης.

Χορογράφοι, performers, χορεύτριες/ές, ηθοποιοί, ακροβάτες, μουσικοί, άνθρωποι που θέλουν να διαδράσουν με μέσο τον σύγχρονο χορό, δίνουν και φέτος το ραντεβού τους στα Χανιά από τις 23 Ιουλίου έως και τις 4 Αυγούστου.

Το 12ο Dance Days Chania συνεχίζοντας την πορεία του σε απρόβλεπτους καιρούς φιλοξενεί παραστάσεις δημιουργών από 11 χώρες παρουσιάζοντας πανευρωπαϊκές και πανελλαδικές πρεμιέρες.

Dance Company Teatro Mayor

H έναρξη του γίνεται στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στις 24 Ιουλίου με το έργο “Even night herself is here” από την Dance Company Teatro Mayor που ταξιδεύει από την Κολομβία. Τι συμβαίνει όταν διεκδικούμε και συνυπάρχουμε στον χώρο; Πώς η εγγύτητα επηρεάζει τις σχέσεις μας και ορίζει την κίνηση μας;

Στη συνέχεια, στην ειδικά διαμορφωμένη υπαίθρια σκηνή του προμαχώνα San Salvatore, θα παρουσιαστούν έργα που αφορούν στις αλλαγές μέσα από τις κρίσεις, στην πολιτική, στις σχέσεις των φύλων κ.ά..

Selva, Rosana Ribeiro. Φωτο: ©AlineMacedoprevia

Το “Meohadim” από την ομάδα του Jacob Gomez (Ισπανία), ένα παραδοσιακό παιχνίδι, μεταφέρεται στην σκηνή επικοινωνώντας τις σκληρές και χαρούμενες ιστορίες πέντε γυναικών.

Το έργο “Selva” της Rosana Ribeiro (Αυστρία) είναι ένα μανιφέστο που τιμά βαθιά, άγρια και αρχέγονα συναισθήματα, με αφετηρία το βιβλίο «Γυναίκες που τρέχουν με τους λύκους» της Clarissa Pinkola Estés. ΗSelva είναι μια πυκνοκατοικημένη ζούγκλα που βγήκε από το μονοπάτι που βαδίζουν οι γυναίκες τα τελευταία εκατό χρόνια στην κοινωνία μας.

Bodhi Project, Πατρίσια Απέργη, 2022, BernhardMueller

Οι παραστάσεις στο υπαίθριο θέατρο του προμαχώνα San Salvatore ολοκληρώνονται στις 30.07 με την βραδιά Νέων Χορογράφων στην οποία η Λαμπρινή Γκόλια (Ελλάδα), η Alina Sokulska (Ουκρανία/ Ισπανία) και η RoniChadash (Ισραήλ) παρουσιάζουν soli και ντουέτο και δίνουν μια φρέσκια «ματιά» σε τάσεις της σύγχρονης χορευτικής σκηνής. Στο “ORLANDO” εξερευνώνται οι εσωτερικές απωθημένες σκέψεις ενός σώματος, το “anon performance” παρουσιάζεται ως πράξη και μία εξαντλητική άρνηση της ίδιας της πράξης, ενώ στο“BODY #1”, το έργο δίνει μια νέα οπτική και φυσική μετάφραση στη θεωρία του Πλάτωνα για «το άλλο μισό».

To “We Are The Revolution” από τους Collective Nest (Πολωνία), που θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο «Όξω Νου», μας καλωσορίζει σε μία επαναστατική παράσταση μεταφέροντάς μας σε ένα μέλλον που αποτελεί πεδίο μάχης. Όνειρο ή κωματώδης κατάσταση; Ο φόβος του πισωγυρίσματος μας κάνει να αναλαμβάνουμε δράση.

Mariana Collado και Lucio Baglivo, MyL.

Στις 1 και 2 Αυγούστου, το DDC για 2 βραδιές μεταφέρεται στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης, όπου το BODHIPROJECT του SEAD, σε χορογραφία της Πατρίσια Απέργη, μετά το Φεστιβάλ Αθηνών θα μας μεταφέρει στη “Newtopia”, έναν νέο τόπο δικαιοσύνης, ισορροπίας και ομορφιάς, που επινοεί νέους τρόπους για να πολεμάς και να αντιστέκεσαι. Τέλος, μέσα από το έργο “What does the tongue do?” της Ελεάνας Αλεξάνδρου (Κύπρος), θα κάνουμε ένα ταξίδι στην πράξη του φιλιού ως μια πολύτιμη στιγμή ανάμεσα σε δύο ανθρώπους.

Το DDC στοχεύει στην ενεργοποίηση της κοινότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας της δημιουργίας με παραστάσεις σε σημεία της πόλης, οι οποίες μετατοπίζουν τη σχέση της τέχνης του χορού προς το κοινό. Οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο.

Lo, Giudice dance, L’uomo

Το “Omen of Farisa” από τους Δανάη & Διονύσιος (Ελλάδα) αναρωτιέται πως μπορεί να σπάσει η ιεραρχία ζώου και ανθρώπου. Στο “It’s All About” της cieLaroque/Helene Weinzierl (Αυστρία), η γλώσσα της κίνησης κατευθύνεται προς μια ιεροτελεστία, σε έναν κύκλο χωρίς τέλος και στην Πλατεία Κατεχάκη, το κοινό θα κληθεί να βρει τη σχέση του με τους ερμηνευτές. Το ισπανικό ταπεραμέντο του φλαμένκο συναντά τον ακροβατικό σύγχρονο χορό στο “MyL" των Mariana Collado και Lucio Baglivo (πλατεία Γιαλί Τζαμισί) και σχολιάζει τη σχέση των δύο φύλων τονίζοντας αλλά και υπερπηδώντας τις διαφορές τους. Το “State ofLimbo” των Χριστίνα Σκουτέλα & Νικόλα Χατζηβασιλειάδη (Ελλάδα) είναι ένα “πάρτυ” που εστιάζει στην παραδοχή της ζωής ως μία κατάσταση αέναης αναμονής και «τοποθετείται» στην «κρυφή» πλατεία Μελχισεδέκ. Τέλος, το “L'uomo” της Lo-Giudice dance (Αγγλία), το οποίο θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο Κοραή, είναι μια σπουδή πάνω στην αγάπη και την αίσθηση του ανήκειν μεταξύ δύο αντρών.

Λαμπρινή Γκόλια, Orlando

Για 4η συνεχή χρονιά η ενότητα «Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος χώρος» στοχεύει στην ενίσχυση, φιλοξενία, εξέλιξη και παρουσίαση 3 project από τις Κατερίνα Αρχοντάκη & Ιώ Στούρη, Εβίτα Τσακαλάκη & Μαρία Κριτσωτάκη και Πένυ Ελευθεριάδου. Σε άρρηκτη σύνδεση με σημεία της πόλης, το DDC προσφέρει χώρο για έρευνα σε νέες/ους δημιουργούς από την Ελλάδα και παράλληλα στο κοινό την δυνατότητα να παρακολουθεί ένα έργο σε όλα του τα δημιουργικά στάδια. Οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο.

Το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με 2ήμερο αφιέρωμα στην ενότητα Video Dance, όπου περισσότερα από 40 επιλεγμένα έργα θα προβληθούν στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Οι δράσεις έχουν ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Αναπόσπαστο μέρους του Dance Days Chania αποτελεί το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα μέσα από σεμινάρια και masterclasses (ενότητα «Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους»), τα οποία αφορούν σε επαγγελματίες, ερασιτέχνες, σπουδαστές, εφήβους και κάθε ενδιαφερόμενο. Οι εγγραφές στα σεμινάρια συνεχίζονται!

Το διάστημα 17.07 - 26.07 το DDC θα πραγματοποιήσει το πρώτο του διακρατικό καλλιτεχνικό residency κατά την διάρκεια του οποίου Πολωνοί και Έλληνες νέοι δημιουργοί θα έχουν ευκαιρία να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν από κοινού ένα in progress project το οποίο θα παρουσιαστεί στο πλαίσιο του 12ου Dance Days Chania στις 26.07. Σε συνέχεια, τον Αύγουστο το residency θα συνεχιστεί στην Βαρσοβία όπου και θα παρουσιαστεί η εξέλιξη του στο Zawirowania Dance Festival.

Ο σχεδιασμός της φετινής διοργάνωσης περιλαμβάνει 15 παραστάσεις, 8 σεμινάρια, 7 εργαστήρια/ masterclasses, ενότητα «Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος Χώρος», 2ήμερο αφιέρωμα Video Dance και άλλες δράσεις στην πόλη. Το 12ο Dance Days Chania θα διεξαχθεί το διάστημα από 23.07 έως και 04.08.2022 λαμβάνοντας για ακόμη μία χρονιά όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας μιας ασφαλούς διοργάνωσης, διαδραστικής και συμμετοχικής.

Jacob Gomez, Meohadim

Το "Dance Days Chania" διοργανώνεται από το Σύλλογο Εκφραστικού Χορού "Συν-Κίνηση" από το 2011 με εθελοντική εργασία των μελών του. Το 12ο Dance Days Chania έχει ως συν-διοργανωτές τον Δήμο Χανίων – ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και την Περιφέρεια Κρήτης- Π.Ε. Χανίων. Λαμβάνει την ευγενική υποστήριξη του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου, της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα και των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ Κύπρου. Συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων και η Σχολική Κοινότητα 6ου Γυμνασίου, 4ου Λυκείου, Εσπερινού Γυμνασίου και Εσπερινού Λυκείου Χανίων.

Ακολουθεί αναλυτικό πρόγραμμα φεστιβάλ:

Δανάη & Διονύσιος, Omen of Fαrisa. Φωτο: Πηνελόπη Γερασίμου

23.07

20:00 Κατερίνα Αρχοντάκη & Ιώ Στούρη, “Δε βλέπεις καλά!” (GR) - ενότητα «Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος χώρος»| Πλάτωμα πρώην Ξενία

--Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

24.07

19:00 Δανάη & Διονύσιος, “Omen of Fαrisa” (GR) | Πλατεία Γιαλί Τζαμισί

--Είσοδος ελεύθερη (περιορισμένος αριθμός θέσεων)-

21:30 Dance Company Teatro Mayor, “Even night herself is here” (CO) | Θέατρο Ανατολικής Τάφρου

25.07

20:00 cieLaroque/ Helene Weinzierl, “It’s all about” (ΑΤ)| Πλατεία Κατεχάκη

* Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα

--Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)

cieLaroque/ Helene Weinzierl, It’s all about.

26.07

19:30 παρουσίαση διακρατικού καλλιτεχνικού residency Zawirowania dance festival – Dance Days Chania | Προμαχώνας San Salvatore

--Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

21:30 Jacob Gomez, “Meohadim” (ES) | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

27.07

18:30 Εβίτα Τσακαλάκη & Μαρία Κριτσωτάκη, “YOURtopia” (GR) – ενότητα «Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος χώρος» | Ταμπακαριά

--Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

20:00 Mariana Collado & Lucio Baglivo, “MyL” (ES) | Πλατεία Γιαλί Τζαμισί

--Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

28.07

21:30 Rosana Ribeiro, “Selva” (AT) | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

* Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα

29.07

19:00 Χριστίνα Σκουτέλα & Νικόλας Χατζηβασιλειάδης, “State of limbo” (GR) | Πλατεία Μελχισεδέκ

--Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

21:00 Collective Nest, “We Are The Revolution” (PL) | Πολυχώρος «Όξω Νου»

Alina Sokulska, a non performance

30.07 | 21:30 – 23:00

-Alina Sokulska, “a non performance” (UA/ES) | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

-Λαμπρινή Γκόλια, “ORLANDO” (GR) | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

-Roni Chadash, “BODY #1” (IL) | Προμαχώνας San Salvatore (κεντρική σκηνή)

31.07

11:00 Lo-Giudice dance, “L’uomo” (UK) | Πεζόδρομος Κοραή--Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

19:30 Πένυ Ελευθεριάδου, “ReStart” (GR) – «Νέοι δημιουργοί και Δημόσιος χώρος» | Αγ. Κυριακής Ταμπακαριά

--Είσοδος ελεύθερη (με περιορισμένο αριθμό θέσεων)-

Collective Nest, We Are The Revolution

01.08

21:30 BODHI PROJECT/ Πατρίσια Απέργη, “Newtopia” (AT) | Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

* Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Αυστρίας στην Αθήνα

02.08

21:30 Ελεάνα Αλεξάνδρου, “What does the tongue do?” (CY) | Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης

*Με την υποστήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΝ Κύπρου.

03.08 – 04.08 Ενότητα Video Dance (δωρεάν είσοδος) – Θέατρο Μίκη Θεοδωράκη

Τα σεμινάρια

− 23.07 – 24.07 | Στεριανή Τσιντζιλώνη & Ελένη Μυλωνά (GR) - 'Walking through' silent walk as research method (Δωρεάν Συμμετοχή)

− 23.07 – 24.07 | Όλια Τορναρίτου (GR) – Τεχνική Martha Graham για εφήβους

− 23.07 – 25.07 | Δανάη & Διονύσιος (GR) – Shapeshifting Workshop

− 23.07 – 25.07 | Compania Danza Teatro Mayor (CO) – Even night herself is here

− 25.07 – 28.07 | Anton Lachky (SL) – Puzzle Work

− 26.07 – 28.07 | Fabian Thome (ES) - FLOWING CONNECTION

− 29.07 – 01.08 | Μαριάννα Καβαλλιεράτου (GR) – Digital dance

− 31.07 – 02.08 |Maria Fonseca (PT) – Move.Me

Ενότητα “Γνωριμία με τις/ους Χορογράφους” (Masterclasses)

− 27.07 Jacob Gomez (ES) – Meohadim repertoire

− 28.07 Mariana Collado & Lucio Baglivo (ES) – Generating a new language

− 30.07 Χριστίνα Σκουτέλα & Νικόλας Χατζηβασιλειάδης (GR) – Playful Bodies

− 30.07 Collective Nest (PL) – Nonsense body workshop

− 31.07 Alina Sokulska (UA/ES) – Giant steps Lab

− 31.07 Λαμπρινή Γκόλια (GR) – Body instrument

− 31.07 Roni Chadash (IL) – Back to instincts

Για πληροφορίες και εγγραφές: dd.ch.workshops@gmail.com