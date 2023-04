Τα ρούχα του Φρέντι Μέρκιουρι βγαίνουν σε δημοπρασία

«Freddie Mercury: A World of his Own» είναι ο τίτλος της συλλογής «υπέροχων πραγμάτων» του Φρέντι Μέρκιουρι που βγαίνουν σε δημοπρασία. Ανάμεσά τους κοστούμια, χειρόγραφοι στίχοι και μια χτένα για μουστάκι.

Για περισσότερα από 30 χρόνια, το σπίτι του Φρέντι Μέρκιουρι, του θρυλικού σούπερ σταρ του συγκροτήματος Queen που πέθανε το 1991 σε ηλικία 45 ετών, στο Λονδίνο ήταν ανέγγιχτο.

Τώρα το περιεχόμενό του –η συλλογή από τα εκθαμβωτικά σκηνικά κοστούμια και τους χειρόγραφους στίχους του μέχρι τους πίνακες και τα όμορφα αντικείμενα που συλλέχθηκαν στα ταξίδια του– πρόκειται να παρουσιαστεί στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Λος Άντζελες και το Χονγκ Κονγκ πριν πουληθεί σε δημοπρασία.

Μεταξύ των αντικειμένων είναι ένα στέμμα με πρότυπο το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου, παρόμοιο με αυτό το οποίο θα φορέσει ο βασιλιάς Κάρολος στη στέψη του, και ένας μανδύας από κόκκινο βελούδο, ψεύτικη γούνα και στρας. Ο Μέρκιουρι φόρεσε το ρούχο για την τελική ερμηνεία του «God Save the Queen», στην τελευταία ζωντανή εμφάνιση του συγκροτήματος στο Knebworth το 1986.

Μεταξύ των αντικειμένων είναι ένα στέμμα με πρότυπο το στέμμα του Αγίου Εδουάρδου και ένας μανδύας από κόκκινο βελούδο, ψεύτικη γούνα και στρας. Φωτ: Sotheby's

Περιλαμβάνονται επίσης οι χειρόγραφοι στίχοι που δούλευε ο σταρ για το «We are the Champions», τον μεγαλύτερο ύμνο των Queen που τραγουδήθηκε από φανατικούς θαυμαστές σε ζωντανές εμφανίσεις, συμπεριλαμβανομένου του πλήθους των 72.000 στη συναυλία Live Aid στο Wembley Stadium το 1985. Το αντικείμενο αναμένεται να πωληθεί έως και 300.000 στερλίνες.

Το σπίτι του Μέρκιουρι, το Garden Lodge στο Kensington, ήταν το καταφύγιό του, ένα μέρος που οι φίλοι μπορούσαν να επισκεφτούν και να μείνουν. Το γέμισε με έργα τέχνης, όπως βικτοριανούς πίνακες και κομμάτια καλλιτεχνών του 20ού αιώνα, κρύσταλλα, ιαπωνική τέχνη και υφάσματα.

Πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του εκεί και πέθανε εκεί στις 24 Νοεμβρίου 1991, 24 ώρες αφότου επιβεβαίωσε σε δήλωση ότι είχε AIDS και έκανε έκκληση στους θαυμαστές του να συμμετάσχουν «στη μάχη ενάντια σε αυτή την τρομερή ασθένεια».

Άλλα αντικείμενα της συλλογής περιλαμβάνουν μια μικροσκοπική ασημένια χτένα για μουστάκι Tiffany & Co. Φωτ: Sotheby's

Άφησε το Garden Lodge και το περιεχόμενό του στη Mary Austin, μια από τις πιο στενές και έμπιστες φίλες του, που είπε: «Εδώ και πολλά χρόνια, είχα τη χαρά και το προνόμιο να ζω περιτριγυρισμένη από όλα τα υπέροχα πράγματα που ο Φρέντι αναζήτησε και τόσο αγάπησε. Όμως τα χρόνια πέρασαν και ήρθε η ώρα να πάρω τη δύσκολη απόφαση να κλείσω αυτό το πολύ ιδιαίτερο κεφάλαιο στη ζωή μου. Ο Φρέντι ήταν ένας απίστευτος και έξυπνος συλλέκτης που μας έδειξε ότι υπάρχει ομορφιά και διασκέδαση και συζήτηση σε όλα. Ελπίζω οι εκθέσεις και οι δημοπρασίες να είναι μια ευκαιρία να μοιραστούμε όλες τις πτυχές της προσωπικότητάς του, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, και ο κόσμος να καταλάβει περισσότερα και να γιορτάσει το μοναδικό και όμορφο πνεύμα του».

Η κύρια έκθεση θα είναι στην γκαλερί Sotheby's του Λονδίνου τον Αύγουστο, με τα 1.500 περίπου αντικείμενα από το Garden Lodge να εκτίθενται, και θα κλείσει στα 77α γενέθλια του Μέρκιουρι. Θα ακολουθήσουν έξι δημοπρασίες τον Σεπτέμβριο.

Το κουστούμι του Μέρκιουρι από το πάρτι των 39ων γενεθλίων του στο Μόναχο το 1985. Φωτ: Sotheby's

Άλλα αντικείμενα της συλλογής περιλαμβάνουν μια μικροσκοπική ασημένια χτένα για μουστάκι Tiffany & Co, 11 ακουαρέλες του Ρώσου καλλιτέχνη art deco Erté, έναν πίνακα του 1880 του James Jacques Tissot, της μούσας και ερωμένης του καλλιτέχνη, Kathleen Newton (υπολογίζεται ότι θα φτάσει έως και 600.000 στερλίνες), και την ακουστική κιθάρα Martin D-35 του 1975 του Μέρκιουρι στην αρχική της θήκη.

Από την κρεβατοκάμαρά του θα πωληθούν ένα σετ από πολύτιμους λίθους Fabergé, ένα επιτραπέζιο ρολόι από νεφρίτη και σμάλτο και ένα vintage περιστροφικό τηλέφωνο από βακελίτη, ένα κεντημένο μεταξωτό furisode (μακρυμάνικο κιμονό) και ένα ζωγραφισμένο στο χέρι μεταξωτό γιλέκο με τις γάτες του Mercury –Delilah, Goliath, Oscar, Lily, Romeo και Miko– και ένα πολυτελές τελετουργικό σακάκι στρατιωτικού στυλ με απομιμήσεις μεταλλίων.

Η ακουστική κιθάρα του Μέρκιουρι. Φωτ: Sotheby's

Από τα έσοδα της πώλησης θα επιχορηγηθεί το Mercury Phoenix Trust και το Elton John AIDS Foundation.

Με πληροφορίες από «Guardian»