Τα Ιταλικά μουσεία θα πουλήσουν ψηφιακά αντίγραφα αριστουργημάτων των Ντα Βίντσι, Καραβάτζο και Μοντιλιάνι

Μια νεκρή φύση του Καραβάτζο, η Μαντόνα με την Καρδερίνα του Ραφαέλ και η La Scapigliata του Ντα Βίντσι είναι ανάμεσα στα έργα αριστουργήματα που θα εκτεθούν στη γκαλερί Unit London του Λονδίνου, σε μια έκθεση που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον και στην οποία θα πωληθούν ψηφιακά αντίγραφα των έργων.

Τέσσερα ιταλικά μουσεία βρίσκονται πίσω από αυτή την έκθεση με τα εμβληματικά έργα των οποίων θα πωληθούν τα αντίγραφα και σκοπός του εγχειρήματος είναι να συγκεντρωθούν κεφάλαια για την υποστήριξη της συντήρησης των πρωτότυπων έργων, ενώ θα επιχειρηθεί παράλληλα να αυξηθεί η πρόσβαση του κοινού σε αυτά.

Η έκθεση Eternalising Art History: From Da Vinci to Modigliani (16 Φεβρουαρίου-19 Μαρτίου) θα παρουσιάσει έξι ψηφιοποιημένους πίνακες σε οθόνες των ίδιων διαστάσεων μέσα σε πλαίσια που είναι ίδια με εκείνα των πρωτότυπων έργων. Τα αντίγραφα έχουν παραχθεί από την ιταλική εταιρεία Cinello, η οποία κατοχύρωσε την τεχνολογία για τη δημιουργία αυτών των κρυπτογραφημένων ψηφιακών έργων τέχνης, γνωστών ως DAWs. Θα πωλούνται ως NFT στο blockchain Ethereum σε εκδόσεις των εννέα, με τιμή από 135.000 δολάρια έως 650.000 δολάρια.

Τα μουσεία που συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του εγχειρήματος είναι οι Γκαλερί Ουφίτσι στη Φλωρεντία, που πέρσι πούλησαν ένα DAW του πορτραίτου της Αγίας Οικογένειας του Μικελάντζελο για 140.000 δολάρια, το Doni Tondo, το Complesso Monumentale della Pilotta στην Πάρμα και η Πινακοθήκη της Μπρέρα και η Biblioteca Ambrosiana στο Μιλάνο.

Ραφαέλ: Μαντόνα με την καρδερίνα, 1506 | Courtesy of the Uffizi Galleries and Cinello