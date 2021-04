Το Spotify έφτιαξε playlist με τα 25 τραγούδια για τον εμβολιασμό

Λίστα με τα τραγούδια του εμβολίου - «Vaccine Songs» - παρουσίασε πρόσφατα το Spotify, μάλλον με την ελπίδα πως οι ακροατές του θα γιορτάσουν τον εμβολιασμό τους ακούγοντας την.

Και ενώ οι εμβολιασμοί συνεχίζονται το Spotify ανακοίνωσε ότι οι χρήστες του, από την 1η Ιανουαρίου, δημιούργησαν περισσότερες από 7.700 playlists που συνδέονται με τον εμβολιασμό παγκοσμίως. Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 50%.

«Σύμφωνα με τα τραγούδια που διαλέγουν είναι ξεκάθαρο πως η αισιοδοξία, ο ενθουσιασμός και το χιούμορ κυριαρχούν στις λίστες», αναφέρει η πλατφόρμα. Η λίστα του Spotify περιλαμβάνει 25 τραγούδια και ο χρήστης μπορεί μέσω αυτής να οδηγηθεί σε σελίδα με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19.

Μεταξύ άλλων η λίστα περιλαμβάνει τα τραγούδια «The Cure» της Lady Gaga, «Feeling Good» της Νίνα Σιμόν, «How to save a life» των The Fray, «Waiting on the world to change» του Τζον Μάγιερ και «Do it» (Κάντο) των Chloe x Halle.

Φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το «Jolene» της Ντόλι Πάρτον που η ίδια η τραγουδίστρια «διασκεύασε» για την περίσταση.