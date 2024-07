Πέδρο Αλμοδόβαρ, Στάνλεϊ Κιούμπρικ και Marvel από αύριο στους κινηματογράφους

Αν και προωθείται ως η ταινία που θα αλλάξει ριζικά το MCU, το Deadpool & Wolverine στην πραγματικότητα είναι νοσταλγικός φόρος τιμής και αποχαιρετισμός στο marvelικό σύμπαν της 20th Century Fox.

Ο αδιαμφισβήτητος μαγνητισμός του Χιου Τζάκμαν, η αθυρόστομη περσόνα του Ρέινολντς και η δυναμική κολλητών μεταξύ τους είναι το ατού μιας ταινίας που προσφέρει μεν αβαρή διασκέδαση, μα τελικά δεν κατορθώνει να αφήσει το στίγμα της στο (κορεσμένο) είδος. Η ταινία ξεκινά τις προβολές της από σήμερα.

Το Mothers’ Instinct, που αποτελεί ριμέικ του βελγικού Duelles, χάνεται κάπου στο κενό μεταξύ σαμπρολικού σασπένς, σερκικής καλλιγραφίας και τραβηγμένων ανατροπών, μα διαθέτει ελκυστικό ερμηνευτικό μπρα ντε φερ μεταξύ Τζέσικα Τσαστέιν και Αν Χάθαγουεϊ, με την δεύτερη να κατατροπώνει την πρώτη.

Στο μέτωπο των επανεκδόσεων, είναι από τις εβδομάδες που, πραγματικά, δεν ξέρεις ποια να πρωτοδιαλέξεις. Από τη μία έχεις το A Clockwork Orange, το αγέραστο, ρετροφουτουριστικό όραμα του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, που αντιπαραβάλλει την ατομική βία με την ομαδική και τη συστημική και καταδεικνύει τη διαφοροποίηση στη μεταχείρισή τους. Από την άλλη έχεις το συγκινητικό Αll About my Mother, τη στιγμή που το σινεμά του Πέδρο Αλμοδόβαρ αφήνει πίσω τον ατίθασο, σκωπτικό εφηβισμό του και περνά στην εποχή της ωριμότητας. Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, μία από τις απάτητες κορυφές του μέσου, το Rules of the Game του Ζαν Ρενουάρ επιστρέφει σε καιρούς που (δυστυχώς) φαίνεται να το χρειαζόμαστε και πάλι.