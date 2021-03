Όσκαρ 2021: Για πρώτη φορά δύο γυναίκες διεκδικούν το βραβείο σκηνοθεσίας- Οι υποψηφιότητες

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ 2021 και για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού δύο γυναίκες διεκδικούν το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας.

Πρόκειται για την Κλόι Ζάο, που είναι υποψήφια για το «Nomadland» και την Έμεραλντ Φένελ που διεκδικεί το Όσκαρ για το «Promising Young Woman». Έως τώρα πέντε γυναίκες έχουν διεκδικήσει το Όσκαρ σκηνοθεσίας και μόνο μία το έχει κατακτήσει, η Κάθριν Μπίγκελοου για την ταινία «The Hurt Locker».

Η Έμεραλντ Φένελ είναι πιο γνωστή ως ηθοποιός- υποδύεται την Καμίλα Πάρκετ Μπόουλς στο «The Crown»- και είναι υποψήφια για Όσκαρ στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της. Από την άλλη η Κλόι Ζάο είναι η θριαμβεύτρια των «Χρυσών Σφαιρών», καθώς έγινε η πρώτη γυναίκα ασιατικής καταγωγής που κέρδισε βραβείο σκηνοθεσίας, αλλά και Χρυσή Σφαίρα ως παραγωγός.

Τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκεντρώνει η ταινία «Mank» του Ντέιβιντ Φίντσερ με συνολικά 10, μεταξύ των οποίων στις κατηγορίες σκηνοθεσίας, καλύτερης ταινίας αλλά και Α’ ανδρικού ρόλου, με τον Γκάρι Όλντμαν.





Από 6 υποψηφιότητες συγκεντρώνουν οι ταινίες: The Father, Judas and the Black Messiah, Minari, Nomadland, Sound of Metal και Η Δίκη των 7 του Σικάγου.

Μετά τις «Χρυσές Σφαίρες», όπου η ερμηνεία του στην ταινία «Ma Rainey’s Black Bottom» κέρδισε το βραβείο Α’ ανδρικού ρόλου, ο Τσάντγουικ Μπόουζμαν έγινε ο έβδομος ηθοποιός που είναι υποψήφιος μετά θάνατον. Οι Χιθ Λέτζερ και Πίτερ Φιντς είναι οι μόνοι ηθοποιοί που έχουν βραβευθεί με Όσκαρ μετά θάνατον.

Στις υποψηφιότητες υπάρχει και ελληνική εκπροσώπηση. Ο πολυβραβευμένος Έλληνας μοντέρ Γιώργος Λαμπρινός είναι υποψήφιος για το μοντάζ της ταινίας «The Father» του Φλόριαν Ζέλερ. Ήδη έχει αποσπάσει περισσότερες από 10 υποψηφιότητες για το μοντάζ της συγκεκριμένης ταινίας αλλά και βραβεύσεις, όπως στα βραβεία της Ένωσης Κριτικών του Λος Άντζελες και στα British Independent Film Awards.

Επίσης, ο διακεκριμένος διευθυντής φωτογραφίας Φαίδων Παπαμιχαήλ είναι υποψήφιος για τη διεύθυνση φωτογραφίας της «Δίκης των 7 του Σικάγου» του Άαρον Σόρκιν. Πρόκειται για τη δεύτερη υποψηφιότητά του στα Όσκαρ, μετά με το «Nebraska» του Αλεξάντερ Πέιν για το οποίο ήταν υποψήφιος για Όσκαρ Καλύτερης Φωτογραφίας το 2014.

Η απονομή των φετινών Όσκαρ θα γίνει στις 25 Απριλίου.

Οι υποψηφιότητες

Καλύτερη Ταινία

Nomadland

Η Δίκη των 7 του Σικάγου

Mank

Minari

Promising Young Woman

The Father

Sound of Metal

Judas and the Black Messiah

Σκηνοθεσία

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Mank»

Εμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Λι Αϊζακ Τσάνγκ για το «Minari»

Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Aσπρο Πάτο»

Α' Ανδρικός Ρόλος

Ριζ Αχμεντ για το «Sound of Metal»

Τσάντγουικ Μπόουζμαν για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Γκάρι Ολντμαν για το «Mank»

Αντονι Χόπκινς για το «The Father»

Στίβεν Γιούν για το «Minari»

Α' Γυναικείος Ρόλος

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ για το «Nomadland»

Κάρεϊ Μάλιγκαν για το «Promising Young Woman»

Βαϊόλα Ντέιβις για το «Ma Rainey's Black Bottom»

Βανέσα Κίρμπι για το «Pieces of a Woman»

Αντρα Ντέι για το «The United States vs. Billie Holiday»

Διασκευασμένο Σενάριο

Ραμίν Μπαχρανί για το «The White Tiger»

Κεμπ Πάουερς για το «One Night in Miami...»

Κρίστοφερ Χάμπτον και Φλόριαν Ζέλερ για το «The Father»

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Πίτερ Μπέιναμ, Σάσα Μπαρόν Κοέν, Τζίνα Φρίντμαν, Αντονι Χάινς, Λι Κερν, Νταν Μέιζερ, Νίνα Πεντράντ, Ερικα Ριβινόγια, Νταν Σουίμερ για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Πρωτότυπο Σενάριο

Λι Αϊζακ Τσανγκ για το «Minari»

Εμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman»

Ααρον Σόρκιν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Εϊμπραμ Μάρντερ, Ντάριους Μάρντερ, Ντέρεκ Σιαφράνς για το «Sound of Metal»

Γουίλ Μπέρσον, Σάκα Κινγκ, Κιθ Λούκας, Κένεθ Λούκας για το «Judas and the Black Messiah»

B' Γυναικείος Ρόλος

Ολίβια Κόλμαν για το «The Father»

Γιουν Γιου-τζουνγκ για το «Minari»

Μαρία Μπακάλοβα για το «Borat Subsequent Moviefilm»

Αμάντα Σέιφριντ για το «Mank»

Γκλεν Κλόουζ για το «Hillbilly Elegy»

Β' Ανδρικός Ρόλος

Ντάνιελ Καλούγια για το «Judas and the Black Messiah»

Λέσλι Οντομ Τζ. για το «One Night in Miami»

Σάσα Μπαρόν Κοέν για τη «Δίκη των 7 του Σικάγου»

Πολ Ράσι για το «Sound of Metal»

Λακίθ Στάνφιλντ για το «Judas and the Black Messiah»

Μουσική

Da 5 Bloods

Soul

Mank

Minari

News of the World

Κοστούμια

Mank

Ma Rainey's Black Bottom

Emma

Mulan

Pinocchio

Φωτογραφία

Ερικ Μέσερσμιντ για το «Mank»

Τζόσουα Τζέιμς Ρίτσαρντς για το «Nomadland»

Ντάριους Βόλσκι για το «News of the World»

Φαίδων Παπαμιχαήλ για το «Η Δίκη των 7 του Σικάγου»

Σον Μπόμπιτ για το «Judas and the Black Messiah»

Μοντάζ

Μίκελ Ε.Τζ. Νίλσεν για το «Sound of Metal»

Κλόι Ζάο για το «Nomadland»

Αλαν Μπάουμγκαρτεν για το «The Trial of the Chicago 7»

Γιώργος Λαμπρινός για το «The Father»

Φρέντερίκ Θόραβαλ για το «Promising Young Woman»

Καλύτερο Τραγούδι

Fight for You από το «Judas and the Black Messiah»

Hear my Voice από τη «Δίκη των 7 του Σικάγο»

Husavik από το «Eurovision Song Contest»

Io Si (Seen) από το «Η Ζωή Μπροστά Μου»

Speak Now από το «One Night in Miami»

Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Ντόναλντ Γκρέιαμ Μπερτ για το «Mank»

Ντέιβιντ Κρανκ για το «News of the World»

Νέιθαν Κρόουλι για το «Tenet»

Μαρκ Ρίκερ για το «Ma Rainey’s Black Bottom»

Πίτερ Φράνσις, Κάθι Φέδερστοουν για το «The Father»

Διεθνής Ταινία

Ασπρο Πάτο (Δανία)

Collective (Ρουμανία)

Quo Vadis, Aida? (Βοσνία και Ερζεγοβίνη)

Better Days (Χονγκ Κονγκ)

The Man Who Sold His Skin (Τυνησία)

Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Soul (Pixar)

Wolfwalkers (Apple TV+/GKIDS)

Over the Moon (Netflix)

Φύγαμε (Pixar)

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon (Netflix)

Ντοκιμαντέρ - Μεγάλου Μήκους

Crip Camp

Time

Collective

The Mole Agent

My Octopus Teacher

Ντοκιμαντέρ - Μικρού Μήκους

A Concerto Is a Conversation

A Love Song for Latasha

Colette

Hunger World

Do Not Split

Οπτικά Εφέ

Love and Monsters

The Midnight Sky

Mulan

The One and Only Ivan

Tenet

Μικρού Μήκους Ταινία - Animation

If Anything Happens I Love You

Burrow

Yes-People

Opera

Genius Loci

Μικρού Μήκους Ταινία - Live Action

Two Distant Strangers

Feeling Through

The Letter Room

White Eyes

The Present

Ήχος

Greyhound

Mank

News of the World

Soul

Sound of Metal

Κομμώσεις και Μακιγιάζ

Emma

Hillbilly Elegy

Ma Rainey’s Black Bottom

Mank

Pinocchio