Τα απογευματινά πάρτι στο Ωδείο, οι Tindersticks και οι Deus επιστρέφουν στην Αθήνα

ΘΕΑΤΡΟ

Η Πύλη της Κόλασης

Το νέο έργο του Γιάννη Καλαβριανού έχει ως αφετηρία δύο θυελλώδεις ερωτικές ιστορίες. Η πρώτη συνέβη τον 19ο αιώνα και συντάραξε το Παρίσι: δύο από τους σημαντικότερους γλύπτες του κόσμου, ο Αύγουστος Ροντέν και η Καμίγ Κλοντέλ, ερωτεύονται. Ο Ροντέν, που διατηρούσε παράλληλα άλλη μόνιμη σύντροφο, ανακαλύπτει και εμπνέεται από την ιστορία ενός άλλου παράνομου ζευγαριού του 13ου αιώνα, του Πάολο και της Φραντσέσκα, που έζησαν με τη σειρά τους έναν κρυφό έρωτα για 9 χρόνια, γιατί η Φραντσέσκα ήταν παντρεμένη με τον αδελφό του, που τελικά θα τους δολοφονήσει.

1/11-22/12, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Τετ.-Κυρ. 18:30, Παρ. 21:00, Σάβ. 21:15, είσοδος: 17-20 ευρώ

Ο τελευταίος χορός

Οι αμοιβαίοι συμβιβασμοί και οι υποχωρήσεις έκαναν την συμβίωσή τους να είναι γεμάτη αληθινή αγάπη, υπομονή και σεβασμό.

Δύο άνθρωποι που ο γάμος τους ήταν το επισφράγισμα της ερωτικής τους σχέσης. Οι αμοιβαίοι συμβιβασμοί και οι υποχωρήσεις έκαναν την συμβίωσή τους να είναι γεμάτη αληθινή αγάπη, υπομονή και σεβασμό. Χρόνια μετά, ο έρωτας και το πάθος δεν έχoυν καταλαγιάσει. Υπάρχει όμως κάτι που θα καταστρέψει την αρμονική συνύπαρξη και θα τους κάνει να αναθεωρήσουν τη σχέση τους. Σε σκηνοθεσία της Ρέινας Σ. Εσκενάζυ.

1/11-15/12, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, Παρ.-Κυρ. 21:00, είσοδος: 18-22 ευρω

Η κίτρινη ταπετσαρία

Ένα έργο-φόρος τιμής στο φεμινιστικό κίνημα.

Το κλασικό διήγημα της γοτθικής λογοτεχνίας Η κίτρινη ταπετσαρία της Σάρλοτ Πέρκινς Γκίλμαν, γραμμένο το 1890, παρουσιάζεται σε σύγχρονη μεταφορά σε σκηνοθεσία της Francesca Minutoli. Πρόκειται για ένα έργο-φόρο τιμής στο φεμινιστικό κίνημα, στο οποίο μια γυναίκα με επιλόχεια κατάθλιψη καταγράφει την αλληλεπίδρασή της με τα αφηρημένα σχέδια της κίτρινης ταπετσαρίας του δωματίου της Η ταπετσαρία την καταλαμβάνουν και σταδιακά την απελευθερώνουν.

31/10-23/1, Θέατρο Αλκμήνη, Αλκμήνης 8, Κεραμεικός, Πέμ. 21:00, είσοδος: 10-13 ευρώ

Ωραία μου κυρία

To μιούζικαλ έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην αυθεντική του μορφή.

Βασισμένο στο θεατρικό έργο Πυγμαλίων του Τζορτζ Μπέρναρντ Σο, το μιούζικαλ των μιούζικαλ με τη συγκινητική ιστορία, το χιούμορ, τα πασίγνωστα τραγούδια και τα δεκάδες βραβεία παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων 9 Όσκαρ, 9 Tόνι και 4 Oλιβιέ, έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στην αυθεντική του μορφή σε μια λαμπερή υπερπαραγωγή με 40 πρωταγωνιστές, ηθοποιούς, τραγουδιστές, χορευτές και μουσικούς και ζωντανή ορχήστρα.

31/1-8/12, Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Αθήνα, Πέμ., Κυρ. 19:30, Παρ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: από 20 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

Starsailor

Οι Starsailor έγιναν οι αγαπημένοι του ραδιοφωνικού κοινού της Βρετανίας και όχι μόνο.

Οι Starsailor έχουν κατακτήσει τη δική τους ξεχωριστή θέση στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Πρωτοεμφανίστηκαν το 2001 με το «Love is here», κατακτώντας την κορυφή των charts, και έκτοτε έγιναν οι αγαπημένοι του ραδιοφωνικού κοινού της Βρετανίας και όχι μόνο, φτάνοντας συνεχώς στις πρώτες θέσεις με τα άλμπουμ «Silence is easy» (2003), «On the outside» (2005), «All the plans» (2009) που τους βρήκαν να ισορροπούν μεταξύ της συμφωνικής ποπ, εμπνευσμένης από τα '60s, και της σύγχρονης ροκ.

1-2/11, 21:00, Gazarte, Βουτάδων 32-34, Γκάζι, είσοδος: 23-30 ευρώ

Tindersticks

Οι Deus αφήνουν πίσω τους ένα ξεκάθαρο στίγμα: αξεπέραστη μουσική και εκπληκτικές συναυλίες.

Οι Tindersticks είναι μια μοναδική μπάντα που ξέρει να δημιουργεί μια εσωτερική σύνδεση με το κοινό της, μια σύνδεση που οφείλεται στην αλήθεια της μουσικής τους. Αφήνουν πίσω τους ένα ξεκάθαρο στίγμα: αξεπέραστη μουσική και εκπληκτικές συναυλίες.

2/11, 21:00, Christmas Theatre, λεωφ. Βεΐκου 137, είσοδος: 28-45 ευρώ

Deus

Οι διεθνείς Βέλγοι indie rockers από την Αμβέρσα, έρχονται στην αγαπημένη τους Ελλάδα.

Οι dEUS, οι διεθνείς Βέλγοι indie rockers από την Αμβέρσα, έρχονται στην αγαπημένη τους Ελλάδα για μια συναυλία, για να παρουσιάσουν στους πολυάριθμους Έλληνες φίλους τους το καινούργιο υλικό από το τελευταίο άλμπουμ τους, «How to replace it», αλλά και όλα τα γνωστά τραγούδια τους, τα «Sister Dew», «Instant Street», «Everybody’s Weird», «Dream Sequence #1» μαζί με τα κλασικά στάνταρ τους, τα «Suds & Soda», «Little Arithmetics», «For the roses» και «Hotellounge (Be the death of me)».

1/11, 21:00, Fuzz Live Music Club, λεωφ. Πειραιώς 207, είσοδος: 30-33 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

TrashXRave Halloween

Το TXR ξαναχτυπά με αισθητική Halloween και ρυθμούς TrashXRave. Η TXR Family ενώνει τις δυνάμεις της στα ντεκς με @fiyahkiddo @pj_mugiwara and @lockbird και, φυσικά, με τη βασίλισσα του καρναβαλιού. Στο ισόγειο θα παίζουν αγαπημένα Guilty Pleasure Hits των ’90s, ’00s και ’10s και στο υπόγειο χορεύουμε με ήχους της rave σκηνής.

23:00, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομονοια, είσοδος: 6-8 ευρώ

ΚΥΨΕΛΗ ΒΕΑΤ #9

Μουσική, aperitivo, φαγητό, δίσκοι, ρούχα και καλή ζωή με DJ sets από Papaioannou, Sotiropoulos, Myrto x Katia και Maik Nait. Στην ιστορική Δημοτική Αγορά Κυψέλης, σε μία από τις πιο ζωντανές γειτονιές της πόλης, δημιουργούμε ένα φιλικό και προσβάσιμο σε όλους περιβάλλον από τις 13:00 έως τις 23:00. Απολαμβάνουμε υπέροχη μουσική από επιφανείς selectors και DJs της πόλης, δημιουργώντας ένα πολυσυλλεκτικό μουσικό σάουντρακ για την ψυχή, το μυαλό και το σώμα.

3/11, 13:00-23:00, Δημοτική Αγορά της Κυψέλης, Σποράδων 44, Κυψέλη, είσοδος ελεύθερη

Eden presents Optimo b2b Erol Alkan

Ο πρωτοπόρος DJ και παραγωγός Erol Alkan.

Tα απογευματα της Κυριακής ανήκουν και πάλι στα πάρτι του Eden. Tο θρυλικό ντουέτο από τη Γλασκόβη, JD Twitch & JG Wilkes ή αλλιώς Optimo (Espacio), γνωστό για τα πιο εκλεκτικά και εκστατικά sets, μαζί με τον πρωτοπόρο DJ και παραγωγό Erol Alkan έρχονται στην Αθήνα για ένα all day afternoon πάρτι και υπόσχονται να «τινάξουν» το Ωδείο Αθηνών στον αέρα.

3/11, 16:30, Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Β17, είσοδος: από 15 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Η Εποχή του Χρυσού

Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν αντλούν έμπνευση από τη φύση, την ιστορία και τη μυθολογία, αναδεικνύοντας τον συμβολισμό του ιαπωνικού χρυσού ως στοιχείο δύναμης, πλούτου και πνευματικότητας

Το κεντρικό θέμα της έκθεσης «Ανατέλλων Ήλιος» εξερευνά την έννοια της αναγέννησης, της ελπίδας και της νίκης του φωτός στη μάχη με το σκότος μέσα από την υφή και την ευαισθησία των έργων τέχνης. Οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν αντλούν έμπνευση από τη φύση, την ιστορία και τη μυθολογία, αναδεικνύοντας τον συμβολισμό του ιαπωνικού χρυσού ως στοιχείο δύναμης, πλούτου και πνευματικότητας. Αυτά τα έργα δεν αποτελούν μόνο αισθητικά αριστουργήματα αλλά φέρουν και συμβολική βαρύτητα, συνδυάζοντας την παράδοση με τον μοντέρνο καλλιτεχνικό διάλογο.

5/11-12/11, Αίθουσα Ζαχαρίου, Ομήρου 21, Κολωνάκι

Φυσάει ο χρόνος στα όνειρα

Η εικαστικός επανέρχεται στο θέμα της αειφόρου νεότητας, θίγει τον χρόνο που περνά, τις εποχές που αλλάζουν.

Μια ατομική έκθεση της Κάτιας Βαρβάκη. Στις περισσότερες ενότητες της δουλειάς της η εικαστικός επανέρχεται στο θέμα της αειφόρου νεότητας, θίγει τον χρόνο που περνά, τις εποχές που αλλάζουν. Ακόμη και εάν οι εικόνες της αφορούν ειδυλλιακά φυσικά τοπία, άλλοτε κενά από ανθρώπινη παρουσία και άλλοτε κατοικημένα από παιδιά, νύμφες, νεράιδες και νέα κορίτσια, γνωρίζουμε σε βάθος πόσο την απασχολεί η επερχόμενη μεταβολή της τρυφερής αυτής ώρας, η άνοιξη ως συνθήκη αιμάσσουσα, πολύτιμη αλλά συχνά ρευστή και τραυματική.

Από 1/11, Αστρολάβος Δεξαμενή, Ξανθίππου 11, Κολωνάκι, Τρ.-Παρ. 12:00-16:00 & 17:00-20:00, Σάβ. 11:00-15:00