Οι ταινίες που βγαίνουν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 5 Μαΐου

Ανάσα για την αγορά και πολλές, ενδιαφέρουσες επιλογές για τους σινεφίλ επιφυλάσσει αυτή η εβδομάδα.

Το Doctor Strange in the Multiverse of Madness σηματοδοτεί την επιστροφή του Σαμ Ρέιμι στις comic μεταφορές, έχει ευρήματα για δεκαπέντε ταινίες της Marvel και μια τρίτη πράξη που, σε αντίθεση με τις περισσότερες παραγωγές της εταιρείας, αποτελεί το δυνατό σημείο της ταινίας.

Σε μια ενδιαφέρουσα συγκυρία, την ίδια ημέρα βγαίνει και ο Πύργος του Ντάουντον 2: Μια Νέα Εποχή, κάτι σαν Marvel για θεατές μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς αποτελεί συνέχεια της ταινίας που διεύρυνε το σύμπαν της αγαπημένης τηλεοπτικής σειράς στη μεγάλη οθόνη. Αμφότερες προσφέρουν ανάλαφρη ψυχαγωγία πρώτης γραμμής και θα αποζημιώσουν τους θεατές που θα τις επιλέξουν.

Όπως θα τους αποζημιώσουν και οι δύο γαλλικές επιλογές της εβδομάδας. Το Full Time είναι ένα εξαιρετικά αγχωτικό θρίλερ που αντλεί σασπένς από την καθημερινότητα μιας εργαζόμενης γυναίκας και αποτελεί το φιλμικό ανάλογο μιας κρίσης πανικού. Πρωταγωνιστεί η Λορ Καλαμί, η Νοεμί της cult σειράς Call my Agent. Το Δωμάτιο 108 δεν είναι η συμβατική ταινία που περιμένετε ότι θα δείτε από τη σύνοψη – διάσημος πολιτικός κατηγορείται ότι σκότωσε τη γυναίκα του, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν όντως το έκανε- με το δραματουργικό ενδιαφέρον να εστιάζει κατά κάποιον τρόπο στην …υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος.

Τέλος, στις αίθουσες βγαίνουν και οι Πικροδάφνες της Πάολας Ρεβενιώτη, ένα ενδιαφέρον νυχτερινό οδοιπορικό στην Αθήνα με συνοδηγούς τη σκηνοθέτιδα, την Μπέτυ Βακαλίδου και την Εύα Κουμαριανού, αλλά και το 100% Λύκος, μια ταινία κινουμένων σχεδίων που προβάλλεται αποκλειστικά μεταγλωτισμένη.

Πικροδάφνες της Πάολας Ρεβενιώτη