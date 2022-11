Ο Τζέιμς Κάμερον θα σταματήσει τις ταινίες «Avatar» αν το σίκουελ αποτύχει: «Θα δούμε»

Ο Τζέιμς Κάμερον ενδέχεται να εγκαταλείψει το franchise του Avatar, αν το επερχόμενο σίκουελ δεν ανταποκριθεί στις προσδοκίες του box office.

Σε συνέντευξη στο Total Film, ο σκηνοθέτης δήλωσε ότι το πόσο καλά θα πάει η δεύτερη ταινία, «Avatar: The Way of Water», όταν βγει στις αίθουσες τον επόμενο μήνα - 13 χρόνια μετά την πρώτη που έσπασε ρεκόρ - θα καθορίσει αν η σειρά θα προχωρήσει πέρα από την ήδη στα σκαριά τρίτη προσθήκη.

«Η αγορά θα μπορούσε να μας πει ότι τελειώσαμε σε τρεις μήνες», δήλωσε ο Κάμερον. «Ή μπορεί να είμαστε ημιτελείς, που σημαίνει: "Εντάξει, ας ολοκληρώσουμε την ιστορία μέσα στην τρίτη ταινία και ας μην συνεχίσουμε αιωνίως", αν απλά δεν είναι κερδοφόρο».

«Είμαστε σε διαφορετικό κόσμο τώρα από ό,τι όταν τα έγραφα αυτά τα πράγματα», πρόσθεσε. «Είναι διπλό το χτύπημα- πανδημία και streaming. Ή, αλλιώς, ίσως θυμίσουμε στον κόσμο τι σημαίνει να πηγαίνεις στο σινεμά».

Βέβαια σημείωσε ότι ενώ το The Way of Water «σίγουρα το κάνει αυτό», παρέχοντας μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, «το ερώτημα είναι: πόσος κόσμος δίνει πλέον σημασία;».

Ο Τζέιμς Κάμερον είπε επίσης ότι τα βασικά στοιχεία για να πετύχει ένα σίκουελ είναι «να εκπλήσσει με τρόπους που δεν είναι απωθητικοί», πριν αποκαλύψει ότι στην πραγματικότητα κράτησε κάποιες ιδέες από το επερχόμενο σίκουελ για να τις συμπεριλάβει στο Avatar 3.

«Υπάρχουν μερικά πράγματα που αφαίρεσα [από το Avatar 2] και τα οποία ελπίζω να βάλω στην τρίτη ταινία», δήλωσε, ενώ παραδέχτηκε ότι τα σίκουελ του Avatar «είναι απίστευτα ακριβές ταινίες» για να γυριστούν.

«Σε αυτό το σημείο, πρέπει απλώς να δούμε τι θα συμβεί. Αυτό που ξέρω είναι ότι παραδίδουμε τρεις ώρες μιας σχεδόν τρελής εμπειρίας», τόνισε.

Η ταινία «Avatar: The Way of Water» κυκλοφορεί στους κινηματογράφους στις 16 Δεκεμβρίου.