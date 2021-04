Ο Μάθιου Μακόναχι καλεί το κοινό να επιστρέψει στους κινηματογράφους [ΒΙΝΤΕΟ]

«Οι κινηματογράφοι είναι έτοιμοι να καλωσορίσουν το κοινό» είναι το μήνυμα της πρωτοβουλίας The Big Screen Is Back.

Στην πρωτοβουλία μετέχουν σημαντικοί παράγοντες του αμερικανικού κινηματογράφου που τις δυνάμεις τους για να επαναφέρουν τους θεατές στις κινηματογραφικές αίθουσες το καλοκαίρι. Σε σποτ που δόθηκε στη δημοσιότητα, στα πλαίσια της καμπάνιας, ο Μάθιου Μακόναχι προτρέπει το κοινό να επιστρέψει στην κανονικότητα και αναφέρεται στους εργαζομένους στον κινηματογραφικό χώρο, οι οποίοι ξεπερνούν τους 150.000, και στη ζημιά, που έχει προκληθεί σε αυτούς λόγω της πανδημίας.

«Πρόκειται για τους αφανείς ήρωες, που φέρνουν τη μαγεία των ταινιών στη μεγάλη οθόνη. Ήταν μία πολύ δύσκολη χρονιά για αυτούς: λουκέτα, άδειες άνευ αποδοχών», αναφέρει μεταξύ άλλων ο δημοφιλής ηθοποιός στο βίντεο που γυρίστηκε έξω από κινηματογράφο στο Όστιν του Τέξας. Στο βίντεο προβάλλονται αποσπάσματα από τις ταινίες που αναμένεται να προβληθούν, όπως το «Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings» της Marvel, το «In The Heights» του Λιν Μάνουελ Μιράντα και το «No Time To Die», η νέα ταινία του Τζέιμς Μποντ.

Στη συνέχεια παρουσιάζονται συνεντεύξεις από τους εργαζόμενους στους κινηματογράφους με εμβόλιμα πλάνα από ταινίες.

«Οι κινηματογράφοι είναι καλύτεροι από ποτέ»

«Πρέπει να ενημερώσουμε τους ανθρώπους ότι οι κινηματογράφοι είναι ανοιχτοί και είναι έτοιμοι να καλωσορίσουν τους ανθρώπους», υποστηρίζει η Μέγκαν Κρόφορντ, εκ μέρους του Creative Artists Agency και μία από τις κινητήριες δυνάμεις πίσω από την εκστρατεία.

«Ειλικρινά, οι κινηματογράφοι είναι καλύτεροι από ποτέ και εξαιτίας των κανονισμών ασφαλείας είναι πιο καθαροί από ότι ήταν και η ατμόσφαιρα, κατά πάσα πιθανότητα, πιο ελκυστική από πριν συμβούν όλα αυτά», υπογραμμίζει η Κρόφορντ.