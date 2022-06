Ο Γούντι Άλεν ετοιμάζει νέα ταινία και το «Poor Things» του Λάνθιμου έρχεται το 2023

— Τα αναίτια χαμόγελα συνηθίζουν να προκαλούν μια ανησυχία, ίσως επειδή είμαστε τόσο καχύποπτοι για το είδος μας, ώστε αρνούμαστε να αποδεχτούμε ότι κάποιος μας χαμογελά ανιδιοτελώς, δίχως να θέλει κάτι από εμάς.

Μια νέα ταινία τρόμου, το Smile, έρχεται στις 29 Σεπτεμβρίου για να επιβεβαιώσει τους σχετικούς φόβους μας με τον χειρότερο τρόπο. Το πρώτο τρέιλερ δείχνει υποσχόμενο και παραπέμπει σε μια mainstream παραλλαγή του It Follows.

— Οι φήμες θέλουν τη νέα ταινία του Γούντι Άλεν να ξεκινάει (επιτέλους) γυρίσματα στο Παρίσι το ερχόμενο φθινόπωρο. Οι μόνες πληροφορίες που έχουμε γι’ αυτή είναι ότι πρόκειται για δράμα και ότι κατά ένα μέρος της θα είναι γαλλόφωνη. Αν όλα πάνε καλά, σύντομα θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες και για το καστ.

— Oι φαν του Γιώργου Λάνθιμου πήραν μια μικρή δόση με τη Βληχή, αλλά θα πρέπει να περιμένουν αρκετά ακόμα για τη νέα μεγάλου μήκους δουλειά του. Σύμφωνα με τον Κάιλ Μπιουκάναν των New York Times, το Poor Things, που αποτελεί μια παραλλαγή του Φρανκενστάιν κι ενώνει ξανά τον σκηνοθέτη με την Έμα Στόουν, θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2023. Άραγε αυτό θα σημάνει την επιστροφή του Έλληνα σκηνοθέτη στην Κρουαζέτ ή μήπως θα αποτελέσει την παρθενική του εμφάνιση στο φεστιβάλ Βερολίνου;

— Λίγα μπλοκμπάστερ του επόμενου έτους περιμένουμε όσο τον πέμπτο Ιντιάνα Τζόουνς. Η ταινία αναμένεται να αποτελέσει και το κύκνειο άσμα του Τζον Γουίλιαμς. Ο θρυλικός συνθέτης έχει πατήσει τα 90 μεν, αλλά είναι μια χαρά, μάλιστα έγραψε κι ένα ωραιότατο θεματάκι για το Kenobi, τη σειρά του Disney+. Όπως δήλωσε ο ίδιος, θα συνεχίσει να γράφει μουσική, αλλά δεν μπορεί πια να επενδύει ένα εξάμηνο για να συνθέτει ολόκληρα σάουντρακ για ταινίες κι έτσι θα αποσυρθεί από τα κινηματογραφικά πράγματα.

— To Τοp Gun:Maverick πέρασε χτες την Κυριακή το 1 δισεκατομμύριο δολάρια στο παγκόσμιο box-office. Έγινε, έτσι, μόλις η δεύτερη ταινία που το καταφέρνει από τότε που ξεκίνησε η πανδημία – το Spiderman: Far From Home ήταν η πρώτη.