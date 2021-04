Ντοκιμαντερίστας αναζητά τη χαμένη κόπια των «Magnificent Ambersons» του Όρσον Ουέλς

Αν και ο Πολίτης Κέιν του έπεσε το 2012 από την πρώτη θέση στη λίστα του περιοδικού Sight and Sound με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών και για πολλούς νεότερους σινεφίλ αποτελεί ένα μουσειακό όνομα, που ουδέποτε συνδέθηκε με εικόνες με τις οποίες «συνδέθηκαν» κι εκείνοι, τα τελευταία χρόνια ο Όρσον Ουέλς επανέρχεται στο προσκήνιο.

To 2018 ο Πίτερ Μπογκντάνοβιτς ολοκλήρωσε την μέχρι πρότινος ανολοκλήρωτη ταινία του σκηνοθέτη The Other Side of the Wind χάρη στη χρηματοδότηση του Netflix, το οποίο βέβαια στη συνέχεια «εξαφάνισε» την ταινία από τα μάτια των χρηστών δια του «μαγικού» αλγορίθμου του. Φέτος το Mank ανανέωσε το ενδιαφέρον των σινεφίλ για τον Πολίτη Κέιν. Και τώρα ένας κινηματογραφιστής υπόσχεται ότι θα βρει την χαμένη κόπια των Υπέροχων Άμπερσονς.

Ερχόμενοι έναν χρόνο μετά τον Πολίτη Κέιν, οι Υπέροχοι Άμπερσονς αποτέλεσαν τον λόγο για τη διακοπή της συνεργασίας του σκηνοθέτη με την RKO και, σύμφωνα με τον ίδιο, για την «καταστροφή της καριέρας του». Μετά από ατυχέστατες δοκιμαστικές προβολές το στούντιο πήρε την ταινία από τα χέρια του Ουέλς, που εκείνη την περίοδο βρισκόταν στη Βραζιλία, έκοψε 43 λεπτά και άλλαξε το φινάλε. Αυτή η πετσοκομμένη εκδοχή διασώζεται μέχρι σήμερα, παραμένει ένα υπέροχο έργο, για τον Ουέλς όμως συνιστά μια μομφή απέναντι σε εκείνο που θεωρούσε την καλύτερη ταινία που γύρισε ποτέ.

Ο Όρσον Γουέλς με τον διευθυντή φωτογραφίας Stanley Cortez, στα γυρίσματα της ταινίας οι Υπέροχοι Άμπερσονς. Φωτο: Production still photographers: Alexander Kahle, Phil Stern © Mercury Productions, RKO Radio Pictures

Ο ντοκιμαντερίστας Τζόσουα Γκρόσμπεργκ ψάχνει εδώ και 25 χρόνια στοιχεία για να εντοπίσει τη χαμένη αρχική κόπια. Η ενδελεχής έρευνα του τον έχει οδηγήσει να πιστεύει πως αυτή βρίσκεται κάπου στη Βραζιλία. Πρόσφατα βρήκε έναν ισχυρό σύμμαχο στην προσπάθεια του, το κανάλι TCM. Το TCM θα χρηματοδοτήσει την συνέχεια της αναζήτησής του στη Βραζιλία, αλλά και ένα ντοκιμαντέρ γι’ αυτή, το οποίο θα προβληθεί του χρόνου, με την συμπλήρωση 80 χρόνων από την πρώτη προβολή των Υπέροχων Άμπερσονς. Ο παραγωγός του TCM δηλώνει πως, αν μέχρι τότε βρεθεί η κόπια και είναι σε αξιοποιήσιμη κατάσταση, θα αναλάβει την αποκατάστασή της, ώστε να προβληθεί κι αυτή τότε.

Οι πιθανότητες να τελεσφορήσει η προσπάθεια του Γκρόσμπεργκ για την ανεύρεση της κόπιας είναι ελάχιστες, μα εκείνος παραμένει αισιόδοξος. «Υπάρχει ακομα ελπίδα, σκεφτείτε ότι η χαμένη σχεδόν τετράωρη κόπια του Metropolis του Φριτζ Λανγκ εντοπίστηκε το 2008 σε ένα μουσείο στην Αργεντινή», δηλώνει. Όσοι βρέθηκαν στο φεστιβάλ του Βερολίνου το 2010, ίσως να θυμούνται μια μοναδική, υπαίθρια πρώτη προβολή του ανακαινισμένου Metropolis στην Πύλη του Βραδεμβούργου. Αν είμαστε τυχεροί, το 2022 ίσως απολαύσουμε ένα ανάλογο event για τους Υπέροχους Άμπερσονς, όπως τους οραματίστηκε ο δημιουργός τους.

Συνέντευξη του Γουέλς για την ταινία.