Μπιγιονσέ: Διέρρευσε το νέο άλμπουμ της, «Renaissance»

Περίπου 36 ώρες πριν από την προγραμματισμένη κυκλοφορία του «Renaissance» διέρρευσε το άλμπουμ της Μπιγιονσέ.

Τα social media γέμισαν με σχόλια σχετικά με τη διαρροή και ορισμένες αναρτήσεις έδειχναν αντίγραφα του άλμπουμ προς πώληση στη Γαλλία.

Η διαρροή προκάλεσε σοκ, καθώς η Μπιγιονσέ είναι γνωστό ότι κρατά τα πάντα ως επτασφράγιστο μυστικό.

Ωστόσο, η τραγουδίστρια είχε ήδη αποκαλύψει το tracklist για το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ της «Renaissance» την περασμένη εβδομάδα.

Το tracklist, το οποίο δημοσιεύτηκε σε instastory, περιλαμβάνει πολλούς ενδιαφέροντες τίτλους όπως «America Has a Problem», «Alien Superstar», «Church Girl», «Cuff It», «Thique», «All Up in Your Mind» και πολλά άλλα, μαζί με το σινγκλ, «Break My Soul».

Νωρίτερα αυτό το μήνα η Μπιγιονσέ μοιράστηκε το εξώφυλλο του άλμπουμ, το οποίο την δείχνει να ποζάρει πάνω στη σιλουέτα ενός γυάλινου αλόγου.

«Η δημιουργία αυτού του άλμπουμ μου έδωσε ένα μέρος για να ονειρευτώ και να αποδράσω σε μια τρομακτική στιγμή για τον κόσμο. Μου επέτρεψε να νιώσω ελεύθερη και περιπετειώδης σε μια εποχή που ελάχιστα πράγματα κινούνται. Πρόθεσή μου ήταν να δημιουργήσω ένα ασφαλές μέρος, ένα μέρος χωρίς επικρίσεις.

»Ένα μέρος για να είσαι απαλλαγμένη από τελειομανία και υπερβολική σκέψη. Ένα μέρος για να ουρλιάξεις, να απελευθερωθείς, να νιώσεις ελευθερία.

»Ήταν ένα όμορφο ταξίδι εξερεύνησης. Ελπίζω να βρείτε χαρά σε αυτή τη μουσική. Ελπίζω να σας εμπνεύσει να απελευθερώσετε το κούνημά σας. Χα! Και να νιώσετε τόσο μοναδικοί, δυνατοί και σέξι όσο είστε».

Στα τέλη του περασμένου μήνα, η ποπ σταρ κυκλοφόρησε το «Break My Soul», το πρώτο σινγκλ από το άλμπουμ. Το κομμάτι είναι house της δεκαετίας του '90 με φωνητικά από το Big Freedia.

Το «Renaissance» λέγεται ότι περιλαμβάνει τόσο χορευτικά όσο και κάντρι κομμάτια, αν και παραμένει ασαφές εάν τα κάντρι κομμάτια θα παρουσιαστούν ως ξεχωριστό άλμπουμ ή ως μέρος της πρώτης έκδοσης του άλμπουμ.

Η Μπιγιονσέ έχει κυκλοφορήσει τέσσερα άλμπουμ από το «Lemonade» του 2016, αν και κανένα από αυτά δεν είναι σόλο στούντιο.

Το 2018, κυκλοφόρησε το «Everything Is Love», με τον Jay-Z. Τον Απρίλιο του 2019, κυκλοφόρησε το «Homecoming», ένα άλμπουμ με την εκρηκτική της εμφάνιση το 2018 στο Coachella και εκείνο το καλοκαίρι ακολούθησε το «The Lion King: The Gift», ένα συνοδευτικό άλμπουμ της ταινίας της Disney που περιείχε αρκετά νέα τραγούδια της Μπιγιονσέ.

Οι εκπρόσωποι της ποπ σταρ και ο διανομέας του άλμπουμ, η Columbia Records, δεν έχουν απαντήσει σε αίτημα του Variety για να σχολιάσουν την διαρροή.

Tα κομμάτια του άλμουμ «Renaissance»:

I’m That Girl

Cozy

Alien Superstar

Cuff It

Energy

Break My Soul

Church Girl

Plastic Off the Sofa

Virgo’s Groove

Move

Heated

Thique

All Up in Your Mind

America Has a Problem

Pure/Honey

Summer Renaissance

Με πληροφορίες του Variety