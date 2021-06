Το Μουσείο Πράδο γεμίζει με έργα τέχνης όλη την πόλη της Μαδρίτης

Ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος υποδέχεται τους ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης, δίπλα σε ένα κατάστημα ρούχων οι υποψήφιοι πελάτες χαζεύουν μια νεκρή φύση του Κοτάν, οι ποδηλάτες περνούν κάτω από μια σκηνή του Ρούμπενς και οι πρωινοί δρομείς κάνουν μια στάση μπροστά σε ένα έργο του Βελάσκεθ, ενώ στα φανάρια οι οδηγοί, σταματώντας, βλέπουν ένα έργο του Τισιάνο.

Αυτή είναι η όψη της Μαδρίτης αυτές τις μέρες, όπως αποφάσισε να την μεταμορφώσει το μουσείο Πράδο. Οι παλιοί δάσκαλοι συμβιώνουν με τους Μαδριλένιος μέσα από τη δράση του μουσείου που ονομάζεται "Around the Corner" και θα προβάλλεται έως τις 6 Ιουνίου.

Οι ντόπιοι και οι επισκέπτες μπορούν θα ανακαλύψουν τα διαμάντια της συλλογής του μουσείου σε όλη την πόλη. Ακριβή αντίγραφα αριστουργημάτων από το μουσείο συμπεριλαμβανομένων των έργων ζωγραφικής των Γκόγια, Ελ Γκρέκο και Φρα Αντζέλικο έχουν εγκατασταθεί πίσω από κλαδιά δέντρων, μέσα σε σταθμούς ασφαλείας του αεροδρομίου, στις πλευρές των κτιρίων και κατά μήκος περιφράξεων.

Ο στόχος της δράσης του Πράδο είναι να «αλλάξει την καθημερινή ζωή των πολιτών» προβάλλοντας έργα σε «απρόσμενα, οικεία και εκπληκτικά μέρη». Είναι μέρος μιας σειράς πρωτοβουλιών που στοχεύουν να φέρουν την τέχνη έξω από το μουσείο μέσω μιας σειράς παρεμβάσεων που δείχνουν τις πτυχές της συλλογής του μουσείου. Οι προηγούμενες δράσεις ήταν το "The Prado in the Streets" και το "Today is the Prado".

Έξω από το Δημοτικό κέντρο για τους ηλικιωμένους εκτίθεται ένα έργο του Ισπανού ζωγράφου Francisco de Zurbarán. Φωτο: © Museo Nacional del Prado

Το πιο περίβλεπτο μουσείο της Ισπανίας που συμπλήρωσε το 2019, 200 χρόνια ζωής, περιλαμβάνει σήμερα πάνω από 5.000 σχέδια, 1.000 νομίσματα και μετάλλια, καθώς και περίπου 2.000 διακοσμητικά αντικείμενα. Τα γλυπτά του υπολογίζονται γύρω στα 700 και οι πίνακες ζωγραφικής, στους οποίος χρωστάει και τη διεθνή του αίγλη, γύρω στους 8.600.

Είναι ένα από τα πιο φημισμένα Μουσεία τέχνης του πλανήτη, με πιο γνωστό έργο που εκτίθεται στο Μουσείο το «Las Meninas» του Βελάθκεθ. Ο Βελάθκεθ όχι μόνο παραχώρησε στο Μουσείο τα εκπληκτικά του έργα, αλλά δραστηριοποιήθηκε ενεργά στο να συγκεντρώσει για το Μουσείο έργα Ιταλών καλλιτεχνών Το Πράδο περιλαμβάνει την πληρέστερη συλλογή έργων του όπως και του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου και σημαντικά έργα των Ιερώνυμου Μπος, Ραφαήλ, Τιντορέτο, Ρούμπενς, Ρέμπραντ, Άντονι Βαν Ντάικ, κ.α.

Γυμναστική κάτω από έναν πίνακα- αντίγραφο του Βελάσκεθ στην Plaza de la Independencia. Φωτο: © Museo Nacional del Prado

Στη Γερμανική πρεσβεία εκτίθεται το έργο του Mariano Fortuny, The Painter's Children in the Japanese Room. Φωτο: © Museo Nacional del Prado

Στην αγορά του Paz Calle de Ayala, δίπλα σε ένα εμπορικό κατάστημα κρέμεται μια νεκρή φύση του Sánchez Cotán. Φωτο: © Museo Nacional del Prado

Έξω από τη Δημοτική Δημόσια Βιβλιοθήκη της Μαδρίτης εκτίθεται το έργο του Ρούμπενς, ο Άγιος Γεώργιος και ο Δράκος. Φωτο: © Museo Nacional del Prado

Η προσωπογραφία του Φίλιππου Β' από τον Ιταλό ζωγράφο της Αναγέννησης Sofonisba Anguissola (Σοφονίσμπα Ανγκουισόλα) εκτίθεται στο κέντρο της πόλης. Φωτο: © Museo Nacional del Prado