Το μουσείο Ερμιτάζ πουλάει σε κρυπτονόμισμα Ντα Βίντσι, Μονέ και Βαν Γκογκ

Το Κρατικό Μουσείο Ερμιτάζ στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας, που βρίσκεται στο Χειμερινό Παλάτι των Τσάρων, έχει μυηθεί στα NTF και ανακοίνωσε μια δημοπρασία με πολλά έργα της συλλογής του, στο αναδυόμενο στον κόσμο της τέχνης νόμισμα, στην αγορά Binance NFT, στα τέλη Αυγούστου.

Η συλλογή των έργων περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα και έναν πίνακα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. Ανάμεσα στα εμπόδια έπρεπε να υπερπηδήσει το μουσείο κατά την έναρξη της πώλησης ήταν ο πρόσφατος νόμος για τα κρυπτονομίσματα της Ρωσίας σύμφωνα με τον οποίο τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία ουσιαστικά απαγορεύονται ως νομισματική αξία.

Ο Μιχαήλ Πιοτρόφσκι, γενικός διευθυντής του Ερμιτάζ, δήλωσε στις 26 Ιουλίου, ότι η πώληση αποτελεί «ένα σημαντικό στάδιο στην ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ προσώπου και χρήματος, προσώπου και πράγματος», και είπε ότι τα NFT «δημιουργούν δημοκρατία , κάνουν την πολυτέλεια πιο προσιτή, αλλά ταυτόχρονα εξαιρετική και αποκλειστική».

Vincent van Gogh, Lilac Bush (1889) | | State Hermitage Museum

Τα ψηφιακά αντίγραφα των πρωτοτύπων που διατίθενται προς πώληση θα περιλαμβάνουν τη Madonna Litta του Leonardo da Vinci, την Judith by Giorgione, την Lilac Bush του Vincent van Gogh, τη σύνθεση VI του Wassily Kandinsky και το Corner of the Garden at Montgeron του Claude Monet.

Ο Πιοτρόφσκι περιγράφει την δημοπρασία ως πρώτο βήμα στην ψηφιακή ανάπτυξη του μουσείου: «Θα δώσουμε και άλλες ευκαιρίες, ιδίως ψηφιακές, οι οποίες θα παρουσιάσουν τις συλλογές και το παλάτι. Θα δημιουργήσουμε νέα πειράματα βασισμένα σε νέες τεχνολογίες ».

Τα NFT του Ερμιτάζ θα υπογραφούν από τον Πιοτρόφσκι και ένα αντίγραφο θα παραμείνει στο μουσείο, ενώ θα παρουσιαστούν σε μια έκθεση αφιερωμένη στην τέχνη NFT αυτό το φθινόπωρο. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το μουσείο, ο Πιοτρόφσκι «όχι μόνο διαβεβαίωσε την αυθεντικότητα μιας περιορισμένης σειράς έργων, αλλά δημιούργησε και ένα ανεξάρτητο έργο εφαρμόζοντας την υπογραφή του, την ημερομηνία και την ακριβή ώρα υπογραφής, δίνοντάς τους έτσι την απόλυτη μοναδικότητα».

Monet, Claude | Corner of the Garden at Montgeron | State Hermitage Museum

Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα πάνε στο μουσείο και αυτό είναι το πρώτο βήμα μιας πειραματικής λειτουργίας. «Δοκιμάζουμε τα πάντα», είπε ο Πιοτρόφσκι. «Δεδομένου ότι υπάρχουν NFT, πρέπει να τα δοκιμάσουμε. Δεν το βλέπουμε ως τρόπο να βγάζουμε χρήματα. Δεν είναι σαφές πώς μπορεί κανείς να κερδίσει από αυτό. Αλλά είναι ενδιαφέρον για εμάς γιατί είναι μια νέα μορφή σχέσης των ανθρώπων με την τέχνη ».

Το Ερμιτάζ δήλωσε στη δήλωσή του ότι η ανάπτυξη ενός μοντέλου «για τη δημιουργία και πώληση του NFT, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τη ρωσική νομοθεσία» είναι ένα σημαντικό προηγούμενο «που θα επιτρέψει την ένταξη της ρωσικής αγοράς στον διεθνή κύκλο εργασιών της NFT».