Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Τζένιφερ Λόρενς, Μέριλ Στριπ, Κέιτ Μπλάνσετ εντυπωσιάζουν στο τρέιλερ του «Don’t Look Up»

Απόβαση στην απονομή των Όσκαρ ετοιμάζει φέτος το Netflix με μια σειρά από ταινίες υψηλού πρεστίζ.

Αιχμή του δόρατος στα χαρτιά είναι το Don’t Look Up του Άνταμ ΜακΚέι, ο οποίος έπειτα από μια σειρά από μνημειώδεις φαρσοκωμωδίες που ειρωνεύονταν το αμερικανικό πρότυπο, όπως το Anchorman και το Step Brothers, έκανε «σοβαρή στροφή» με τα The Big Short και Vice.

To Don’t Look Up φαίνεται να ισορροπεί ανάμεσα στις δύο πλευρές της καλλιτεχνικής πλευράς του ΜακΚέι. Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, δυο χρόνια μετά το ταραντινικό Once Upon a Time in Hollywood, τίθεται επικεφαλής ενός λαμπερού καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Τζένιφερ Λόρενς, Μέριλ Στριπ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τιμοτέ Σαλαμέ, Αριάνα Γκράντε και Τζόνα Χιλ.

Στο τρέιλερ, που είναι μονταρισμένο παράλληλα με μια σκηνή κρίσης πανικού του χαρακτήρα που υποδύεται o Λίο, παρακολουθούμε δύο αστρονόμους να προσπαθούν να πείσουν το επιτελείο του Λευκού Οίκου ότι ένας κομήτης πρόκειται να χτυπήσει τη γη. Κυρίως, όμως, έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον γαλαξία αστέρων που μετέχει στην ταινία.

Σαφείς οι οικολογικές ανησυχίες, σαφέστατες και οι πολιτικές βολές, αλλά ας ελπίσουμε το θέαμα να μην είναι τόσο heavy handed, όσο το Vice.

H ταινία θα ανέβει στην πλατφόρμα του Netflix στις 10 Δεκεμβρίου, αλλά, αν όλα πάνε καλά, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να τη δούμε και στις ελληνικές αίθουσες λίγες εβδομάδες νωρίτερα.