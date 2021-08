Κοπεγχάγη και Βαρκελώνη παγκόσμιες πρωτεύουσες της αρχιτεκτονικής για το 2023 και 2026

Η Κοπεγχάγη ανακηρύχθηκε παγκόσμια πρωτεύουσα της αρχιτεκτονικής της UNESCO για το 2023, μετά το Ρίο ντε Τζανέιρο και είναι η πόλη που θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων σε 2 χρόνια από τώρα.

Η πρωτοβουλία που στηρίζεται από την Ουνέσκο σε συνεργασία με την παγκόσμια ένωση αρχιτεκτόνων έχει ως στόχο να αναδείξει τον ρόλο της αρχιτεκτονικής και του πολεοδομικού σχεδιασμού στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος και την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων.

Ανά τρία χρόνια, μια πρωτεύουσα θα γίνεται ένα διεθνές φόρουμ προκειμένου να συζητηθούν θέματα που σχετίζονται με το αστικό περιβάλλον. Το επαγγελματικό αυτό φόρουμ που χρονολογείται από το 1948 έχει γενικό θέμα Sustainable Futures - Don't ask ask Behind και μια σειρά εκδηλώσεων θα διερευνήσουν πώς η αρχιτεκτονική και ο πολεοδομικός σχεδιασμός μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Ο τίτλος θα διαμορφώσει την πολιτιστική ατζέντα της πόλης το 2023, μέσω πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού για τη βιώσιμη αρχιτεκτονική. Αυτή είναι μια ευκαιρία τόσο για τους απλούς ανθρώπους όσο και τους παγκόσμιους ηγέτες να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν την αξία του σχεδιασμού στην καθημερινή ζωή προκειμένου να ενισχυθεί η θέση της αρχιτεκτονικής και του αστικού σχεδιασμού στην προώθηση των πολιτιστικών αξιών και επιρροών στην κοινωνία, που είναι τόσο αναγκαία στον σημερινό κόσμο.

Ως η πρώτη παγκόσμια πρωτεύουσα της αρχιτεκτονικής, το Ρίο ντε Τζανέιρο έπρεπε να είναι ο τόπος για το 27ο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων. Ωστόσο, η εκδήλωση έγινε ψηφιακή λόγω της πανδημίας. Η Διεθνής Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) ιδρύθηκε το 1948, είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός με έδρα το Παρίσι, που εργάζεται για να διατηρήσει την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των αρχιτεκτόνων, να προωθήσει νέες έννοιες και τεχνολογίες, να επηρεάσει τις δημόσιες πολιτικές για την κατασκευή και την ανάπτυξη και να παρέχει βοήθεια σε επαγγελματικές δομές σε όλο τον κόσμο.

Μετά την Κοπεγχάγη και το Ρίο ντε Τζανέιρο, η Βαρκελώνη ανακηρύχθηκε παγκόσμια πρωτεύουσα της αρχιτεκτονικής της UIA το 2026 και θα φιλοξενήσει το Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων δύο χρόνια μετά την Κοπεγχάγη. Η Μπαρτσελόνα και το Πεκίνο ήταν υποψήφιες για τον τίτλο του 2026, αλλά η πόλη της Καταλονίας πήρε το προβάδισμα με τη νικηφόρα πρότασή της με τίτλο «Ένα σήμερα, ένα αύριο», η οποία διερευνά την προσέγγιση της πόλης ως προς τη βιωσιμότητα και το μέλλον του δομημένου περιβάλλοντος.

Στη Βαρκελώνη αναμένεται να γίνουν πολλά αρχιτεκτονικά γεγονότα τα επόμενα χρόνια. Η πολυαναμενόμενη ολοκλήρωση της Sagrada Familia αναμένεται να πραγματοποιηθεί εγκαίρως για τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Antoni Gaudi, το 2026. Η πόλη εργάζεται επίσης για τη φιλοξενία του New European Bauhaus, μια πρωτοβουλία που "καλεί όλους τους Ευρωπαίους να φανταστούν και να χτίσουν μαζί ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον που είναι όμορφο για τα μάτια, το μυαλό και την ψυχή μας" και θα φιλοξενήσει την 25η έκδοση της Ισπανικής Μπιενάλε Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας (BEAU) προκειμένου να γίνει μια συζήτηση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όπως έχει συμφωνηθεί διεθνώς: «Κάντε τις πόλεις και τους οικισμούς χωρίς αποκλεισμούς, ασφαλείς, ανθεκτικές και βιώσιμες».