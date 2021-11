Η δεύτερη σεζόν του The Witcher έρχεται στο Netflix στις 17 Δεκεμβρίου

Η επιτυχία του Game of Thrones και η λήξη του άφησαν ένα κενό στην τηλεοπτική μυθοπλασία επικής φαντασίας, το οποίο οι πλατφόρμες φιλοδοξούν να καλύψουν το επόμενο διάστημα.

Το Wheel of Time του Amazon Prime επιστρατεύει την Ρόζαμουντ Πάικ του Gone Girl στον πρωταγωνιστικό ρόλο και κάνει πρεμιέρα στις 19 Νοεμβρίου, ενώ στην ίδια πλατφόρμα θα δούμε και την πολυαναμενόμενη σειρά Lord of the Ring μέσα στο 2022.

Πριν από αυτές, όμως, το Netflix ήταν το πρώτο που είχε επιχειρήσει να κερδίσει το φιλοθεάμον κοινό με το «επόμενο Game of Thrones», φορώντας αυτό τον τίτλο στο The Witcher, μεταφορά της ομώνυμης σειράς βιβλίων του Αντρέι Σαπκόφσκι με τον Χένρι Καβίλ στον ρόλο του Γκέραλτ της Ρίβια, του γητευτή τεράτων. Η πρώτη σεζόν της σειράς κυκλοφόρησε προ διετίας, σημείωσε ρεκόρ προβολών στην πλατφόρμα, δεν είχε όμως μεγάλη σχέση με το Game of Thrones -απουσίαζαν οι δολοπλοκίες, οι οικογενειακές έριδες κι ο σαδισμός. Ήταν μια αβαρής περιπετειούλα φαντασίας, κάτι που απογοήτευσε αρκετούς θεατές που περίμεναν να ξεγελάσουν τη δίψα που γέννησε το τέλος της δημοφιλούς σειράς του HBO.

Πάντως η σειρά συνέχισε να φιγουράρει στο top-10 της πλατφόρμας για αρκετές εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της κι έτσι το Netflix άναψε το πράσινο φως για μια δεύτερη σεζόν, το τρέιλερ της οποίας μόλις κυκλοφόρησε και υπόσχεται ένα ελαφρώς σκοτεινότερο θέαμα.

«Ίσως έρχεται το τέλος του κόσμου» ακούγεται στην αρχή του. Aν ο Γκέραλτ του Χένρι Καβίλ θα καταφέρει να το αποσοβήσει, θα το μάθουμε στις 17 Δεκεμβρίου, όταν θα ανέβει ολόκληρη η δεύτερη σεζόν στο Netflix, σαν χριστουγεννιάτικος μποναμάς για τους συνδρομητές του.