Η βασίλισσα της ντίσκο επιστρέφει: Νέο άλμπουμ μετά από 15 χρόνια για τη Νταϊάνα Ρος

Η Νταϊάνα Ρος επιστρέφει για ακόμα μια φορά με το πρώτο της άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό εδώ και 22 χρόνια.

Πρόκειται για τη νέα της δουλειά Thank You που δημιουργήθηκε στη διάρκεια της καραντίνας, με την υπογραφή σύγχρονων παραγωγών όπως ο Jack Antonoff, ο οποίος είναι γνωστός για τη δουλειά του με τις Taylor Swift, Lana Del Rey και Lorde.

«Αυτή η συλλογή τραγουδιών είναι το δώρο μου στο κοινό με εκτίμηση και αγάπη» είπε η Ρος που προσθέτει πως «Είμαι αιώνια ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να ηχογραφήσω αυτήν την υπέροχη μουσική αυτή τη στιγμή. Αφιερώνω αυτό το τραγούδι αγάπης σε όλους εσάς, τους ακροατές. Καθώς ακούτε τη φωνή μου, ακούτε την καρδιά μου».

Τα τραγούδια που ηχογράφησε είναι ένα μήνυμα αγάπης και συνύπαρξης και αυτό το άλμπουμ, το 25 της καριέρας της, περιλαμβάνει 13 τραγούδια που ηχογραφήθηκαν στο στούντιο του σπιτιού της.

Η Ρος που έχει υπογράψει συμβόλαιο στην Decca Records θα κυκλοφορήσει το Thank You το φθινόπωρο.

Η τελευταία δισκογραφική της εμφάνιση έγινε το 2006, το I Love You και ήταν μια συλλογή με κλασικά τραγούδια αγάπης. Το τελευταίο της άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό, το Every Day Is a New Day, κυκλοφόρησε το 1999.

Ως σόλο τραγουδίστρια και μέλος των Supremes, η Ρος έχει πουλήσει περισσότερα από 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως. Από το 1993 κατέχει μια περίοπτη θέση στο Guinness Book of Records ως η πιο επιτυχημένη γυναίκα μουσικός όλων των εποχών.

Η τελευταία προγραμματισμένη της εμφάνιση ήταν στο φεστιβάλ του Glastonbury 2020 πριν από την ακύρωση του φεστιβάλ λόγω του κορονοϊού. Θα περιοδεύσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούνιο του 2022.