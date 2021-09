Η Αντζελίνα Τζολί, μια πικρή δικαστική μάχη και η ...θεραπεία της οικογένειας

Η Αντζελίνα Τζολί μετά την εκστρατεία της για τα ανθρώπινα δικαιώματα πρώτα ως πρέσβειρα καλής θέλησης και στη συνέχεια ως ειδική απεσταλμένη για την στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, γίνεται συγγραφέας.

Η 46χρονη Τζολί έχει γράψει ένα βιβλίο με τη δικηγόρο για τα δικαιώματα των παιδιών Geraldine Van Bueren και την Διεθνή Αμνηστία, με τίτλο Know Your Rights, έναν οδηγό για νέους.

Το βιβλίο της πήρε τον τίτλο του τραγουδιού των Clash του οποίου ο τίτλος είναι χτυπημένος τατουάζ στην πλάτη της, μια αναφορά και στο πολύ ροκ παρελθόν της που δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή εικόνα μιας αστής με μαύρα ή μπεζ ρούχα με σπίτι στο Λος Άντζελες 25 εκατομμυρίων.

Η Τζολί έχει περάσει 20 χρόνια συμμετέχοντας σε εκστρατείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχει πραγματοποιήσει περισσότερες από 60 αποστολές πεδίου, πάντα με σημειωματάριο και στυλό στο χέρι, δίνοντας φωνή σε ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από τον πόλεμο και τις διώξεις σε χώρες όπως η Συρία, η Σιέρα Λεόνε, το Ιράκ και το Αφγανιστάν.

Το βιβλίο της παρουσιάζει τα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά βάσει της σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα του παιδιού, επικυρωμένα από 196 χώρες και η ίδια εξηγεί πώς να τα διεκδικήσουν και προσφέρει συμβουλές σε νέους που επιθυμούν να το κάνουν.

Το

αντιμετωπίζει όλα τα μεγάλα ζητήματα με έναν φλύαρο και προσιτό τρόπο-από τα δικαιώματα στη ζωή, την αξιοπρέπεια, την υγεία, την ισότητα και τη μη διάκριση, την ποινική δικαιοσύνη, ένα ασφαλές μέρος, την ελευθερία σκέψης και έκφρασης, ιδιωτικότητα, την ειρηνική διαμαρτυρία, παιχνίδι και εκπαίδευση, όπως και τα δικαιώματα στην προστασία από την ένοπλη βία.

Στη συνέντευξη που έδωσε στον Γκάρντιαν, η Αντζελίνα Τζολί μίλησε για την αφορμή της συγγραφής του βιβλίου, την εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα δικά της παιδιά:

«Τότε διαπίστωσα ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν επικυρώσει τα δικαιώματα του παιδιού. Ένας από τους τρόπους που επηρεάζει τα παιδιά είναι η φωνή τους στο δικαστήριο - ένα παιδί στην Ευρώπη θα είχε περισσότερες πιθανότητες να έχει φωνή στο δικαστήριο από ένα παιδί στην Καλιφόρνια. Αυτό μου είπε πολλά για αυτήν τη χώρα », λέει, και ζητά συγγνώμη που δε μπορεί να πει περισσότερα ή να γίνει πιο συγκεκριμένη, γιατί βρίσκεται σε μια νομική διαδικασία για την οποία δε μπορεί να αποκαλύψει κάτι. Ο δημοσιογράφος ζητά να μάθει αν πρόκειται για τους ισχυρισμούς εναντίον του Μπραντ Πιτ ότι είχε στο σπίτι τους κακοποιητική συμπεριφορά και εκείνη απαντά ότι έχει ορκιστεί να μη μιλήσει. Ο δημοσιογράφος της ζητά να μη μιλήσει αλλά να κουνήσει το κεφάλι της σε ένα «ναι» ή ένα «όχι», για να του επιβεβαιώσει αν πρόκειται για αυτή την υπόθεση.

Η Τζολί κουνά το κεφάλι της καταφατικά. «Φοβόσασταν για την ασφάλεια των παιδιών σας»; ρωτά δημοσιογράφος και αυτή τη φορά η Τζολί απαντά: «Ναι, για την οικογένειά μου. Όλη μου την οικογένεια».

Να λοιπόν η χαραμάδα που ανοίγει η συνέντευξη. Φυσικά αυτό που θα απασχολήσει ξανά όλα τα μίντια στον κόσμο δεν είναι το βιβλίο αλλά η πικρή δικαστική διαμάχη για την επιμέλεια των έξι παιδιών τους.

Η Τζολί αν και απέκτησε πρόσφατα πάνω από 6,5 εκατομμύρια «ακολούθους» στο λογαριασμό της στο Instagram που άνοιξε για να μοιραστεί τη δραματική κατάσταση που βιώνουν οι πρόσφυγες στο Αφγανιστάν, δε φαίνεται να μπορεί να πείσει εύκολα για την κακοποιητική συμπεριφορά του Μπραντ Πιτ. Πρόσφατα ο δικηγόρος της κατέθεσε αίτημα προκειμένου να καταθέσουν τρία από τα παιδιά της στο δικαστήριο. Το ότι δεν έχει επικυρωθεί η Σύμβαση του ΟΗΕ στις ΗΠΑ είχε μεγάλο αντίκτυπο στη μάχη της με τον Πιτ. Ως παράδειγμα ανέφερε ότι δεν επετράπη στον Μάντοξ να μιλήσει στο δικαστήριο. Το φως της δημοσιότητας έχει δει το περιστατικό με τον Μπράντ Πίτ να φωνάζει στον πρωτότοκο γιο της Τζολί Μάντοξ. Ο Μπραντ Πιτ έχει παραδεχθεί ότι είχε πρόβλημα με το αλκοόλ και ότι έχει φωνάξει σε ένα από τα παιδιά τους, αλλά αρνείται την καταγγελία περί σωματικής βίας. Τον Νοέμβριο του 2016, το FBI ανακοίνωσε ότι δεν θα απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του Πιτ και τον απάλλαξε από τυχόν αδικήματα και τον απάλλαξε για το περιστατικό στο αεροπλάνο. (Ένα περιστατικό στο ιδιωτικό τους αεροσκάφος στο οποίο η Τζολί ισχυρίστηκε ότι ο μεθυσμένος Πιτ κακοποίησε τον Μάντοξ, που ήταν τότε 15 ετών).

Οι δημοσιογράφοι είναι φειδωλοί, γιατί δε θέλουν αν βρεθούν μπροστά σε μια νέα κατάσταση Φάροου-Άλεν, που μοιάζει μια υπόθεση σκοτεινή, με πολλά μυστικά και με χαρακτηριστικά μιας οικογενειακής βεντέτας. Η Τζολί πολύ καθαρά δηλώνει ότι θέλει η ιστορία να λήξει ειρηνικά και η οικογένειά της να προχωρήσει. «Όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου του μπαμπά τους. Θέλω να επουλωθούν τα τραύματά μας και να είμαστε γαλήνιοι. Πάντα θα είμαστε οικογένεια», λέει.

Η Αντζελίνα Τζολί και ο Μπραντ Πιτ ήταν το χρυσό ζευγάρι του Χόλιγουντ, με κοινό επίθετο: Μπραντζελίνα. Οι ίδιοι ήταν ένα brand που σε κάθε βήμα μάζευε εκατομμύρια. Και οι δύο είναι βραβευμένοι με Όσκαρ, και συγκαταλέγονται μεταξύ των πιο ακριβοπληρωμένων σταρ στην κινηματογραφική βιομηχανία, η αξία του Πιτ είναι 300 εκατομμύρια δολάρια, της Τζολί 150 εκατομμύρια δολάρια. Και οι δυο τους έχουν αποσπάσει τον τίτλο του πιο σέξι άντρα ο Πιτ δυο φορές, από το περιοδικό People, και μια φορά η Τζολί από το περιοδικό Esquire.

Τη φήμη τους τη χρησιμοποίησαν για καλό σκοπό και από κοινού.

Ο Πιτ συνόδευε τη Τζολί σε πολλά από τα ταξίδια της με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, άνοιξαν σχολεία σε χώρες που είχαν πληγεί από τον πόλεμο και τρία από τα έξι παιδιά τους υιοθετήθηκαν από χώρες με βίαιες συγκρούσεις και φτώχεια-ο 20χρονος Μάντοξ είναι Καμποτζιανός, 17χρονος Παξ είναι Βιετναμέζος και η 16χρονος Ζαχάρα είναι από την Αιθιοπία. Κατάφεραν ακόμη και να χειραγωγήσουν τα ΜΜΕ, δημοπρατώντας την πρώτη φωτογραφία της νεογέννητης κόρης τους Shiloh το 2006, στο περιοδικό People στις ΗΠΑ και το Hello! στη Βρετανία για 7,6 εκατομμύρια δολάρια. Δύο χρόνια αργότερα, όταν έφτασαν τα δίδυμα Knox και Vivienne, πούλησαν τη φωτογράφιση στα ίδια περιοδικά για περίπου 14 εκατομμύρια δολάρια, καθιστώντας τις πιο ακριβές φωτογραφίες διασημοτήτων στην ιστορία. Και στις δύο περιπτώσεις, τα έσοδα πήγαν στο Ίδρυμα Τζολί-Πιτ για τη χρηματοδότηση ανθρωπιστικών έργων.

Όλα αυτά ήταν πολύ καλά και οι ίδιοι ήταν πολύ καλοί, πολύ όμορφοι και πολύ επιτυχημένοι για να είναι αληθινοί μέχρι που το 2016, η Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον Πιτ, το οποίο οριστικοποιήθηκε το 2019. Η Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές και δηλώνοντας ότι η απόφασή της να τερματίσει τον γάμο "έγινε για την υγεία της οικογένειας". Ο Πιτ παραδέχτηκε ότι είχε πρόβλημα με το αλκοόλ, πήγε στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, ποτέ δεν είδε το φως της δημοσιότητας άλλη καταγγελία, ο κόσμος της βιομηχανίας του κινηματογράφου τον αγαπά, κέρδισε ένα Όσκαρ, αλλά η Τζολί επιμένει να έχει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών της. Ο δρόμος για την «θεραπεία» της οικογένειας μοιάζει να είναι ανηφορικός και η υγιής σχέση κοινής επιμέλειας με αγκάθια.

Με ένα πατέρα σταρ του Χόλιγουντ, τον Γιον Βόιτ, υποστηρικτή του Τραμπ και με σχέση απομακρυσμένη από την κόρη του και μια μητέρα στην οποία αναφέρεται συχνά για τον τρόπο με τον οποίο την ενδυνάμωσε (η μητέρα της Marcheline Bertrand, πέθανε από καρκίνο των ωοθηκών το 2007, σε ηλικία 56 ετών), η Τζολί έχει περάσει μια άγρια εφηβεία, αλλά η μητέρα της την ενθάρρυνε να αναγνωρίζει τη διαφορετικότητα κάτι που την έμαθε να κάνει και με τα δικά της παιδιά.

Στην εφηβεία της η Τζολί πειραματίστηκε με ναρκωτικά, έκανε χρήση ηρωίνης, αυτοτραυματιζόταν, προκειμένου να ξεπεράσει μια συντριπτική αίσθηση κενού που την διακατείχε.

Είχε τον πρώτο της εραστή όταν ήταν 14 ετών. Τότε δε μπορούσε να φανταστεί ότι θα μπορούσε να έχει παιδιά ή να δουλεύει για τον ΟΗΕ.

Με τον πατέρα της Jon Voight με τον οποίο έκανε το κινηματογραφικό της ντεπούτο στην ταινία Lookin’ To Get Out, το 1982.