Φεστιβάλ Καννών 2021 με τις νέες ταινίες των Γουές Άντερσον, Πολ Βερχόφεν, Σον Πεν και Λέος Καράξ

Σαν ένα ακόμα σημάδι μερικής επιστροφής στην κανονικότητα, ανακοινώθηκε πριν λίγο το πρόγραμμα του 74ου φεστιβάλ Καννών από τον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ Τιερί Φρεμό.

Ταινία έναρξης του φεστιβάλ είναι το Annette, το μιούζικαλ του Λεός Καράξ με τους Άνταμ Ντράιβερ και Μαριόν Κοτιγιάρ και τη μουσική των Sparks, που επανασυστήνονται σε μια νέα γενιά μουσικόφιλων εσχάτως με καινούργιο άλμπουμ κι ένα ντοκιμαντέρ από τον Έντγκαρ Ράιτ που αναμένεται εντός του έτους.

Στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ ξεχωρίζουν ασφαλώς το πολυαναμενόμενο και έτοιμο από πέρυσι The French Dispatch του Γουές Άντερσον και η νέα πρόκληση του Πολ Βερχόφεν με τίτλο Benedetta και τη «δική μας» Δάφνη Πατακιά στο καστ.

Συναντούμε επίσης συνήθεις υπόπτους εγνωσμένης αξίας σαν τον Ασγκάρ Φαραντί, τον Νάνι Μορέτι, τον Ζακ Οντιάρ, τον Σον Πεν και τον Απιτσατπόγκ Βερασεθακούλ με νέες ταινίες, αλλά και ανερχόμενα ταλέντα, όπως ο Τζαστίν Κούρζελ (Macbeth) και η Ζουλιά Ντικουρνό (Raw).

Aπό τις πρεμιέρες εκτός διαγωνιστικού ξεχωρίζουν το Stillwater, το επόμενο χτύπημα του Τομ ΜακΚάρθι μετά το Spotlight με τον Ματ Ντέιμον στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αλλά και το ντοκιμαντέρ The Velvet Underground του Τοντ Χέινς, που φιλοδοξεί να μας ταξιδέψει στην «αντιγουορχολική» Νέα Υόρκη των ‘60s μέσα από την ιστορία της θρυλικής μπάντας.

Τον τιμητικό Χρυσό Φοίνικα της φετινής διοργάνωσης θα λάβει η Τζόντι Φόστερ. Το φεστιβάλ θα διεξαχθεί από την Τρίτη 6 Ιουλίου ως το Σάββατο 17 Ιουλίου.

Η Δάφνη Πατακιά στο «Benedetta» του Πολ Βερχόφεν.

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα.

Διαγωνιστικό τμήμα:

• Annette, Leos Carax (ταινία έναρξης)

• Flag Day, Sean Penn

• Tout S’est Bien Passé, François Ozon

• A Hero, Asghar Farhadi

• Tre Piani, Nanni Moretti

• Titane, Julia Ducournau

• The French Dispatch, Wes Anderson

• Red Rocket, Sean Baker

• Petrov’s Flu, Kirill Serebrennikov

• France, Bruno Dumont

• Nitram, Justin Kurzel

• Memoria, Apichatpong Weerasethakul

• Les Olympiades, Jacques Audiard

• Benedetta, Paul Verhoeven

• La Fracture, Catherine Corsini

• The Restless, Joachim Lafosse

• Lingui, Mahamat-Saleh Haroun

• The Worst Person In The World, Joachim Trier

• Bergman Island, Mia Hansen-Love

• Drive My Car, Ryusuke Hamaguchi

• Ahed’s Knee, Nadav Lapid

• Casablanca Beats, Nabil Ayouch

• Compartment No. 6, Juho Kuosmanen

• The Story Of My Wife, Ildiko Enyedi

Ένα Κάποιο Βλέμμα:

• The Innocents, Eskil Vogt

• After Yang, Kogonada

• Delo, Alexey German Jr

• Bonne Mere, Hafsia Herzi

• Noche De Fuego, Tatiana Huezo

• Lamb, Vladimar Johansson

• Un Monde, Laura Wandel

• Freda, Gessica Généus

• Moneyboys, CB Yi

• Blue Bayou, Justin Chon

• Commitment Hasan, Hasan Semih Kaplanoglu

Εκτός Συναγωνισμού:

• De Son Vivant, Emmanuelle Bercot

• Stillwater, Tom McCarthy

• The Velvet Underground, Todd Haynes

• Bac Nord, Cédric Jiminez

• Aline, Valérie Lemercier

• Emergency Declaration, Han Jae-Rim

Πρεμιέρες Καννών:

• Evolution, Kornel Mundruczo

• Cow, Andrea Arnold

• Mothering Sunday, Eva Husson

• Love Songs For Tough Guys, Samuel Benchetrit

• In Front Of Your Face, Hong Sang-soo

• Hold Me Tight, Mathieu Amalric

• Deception, Arnaud Désplechin

Ειδικές προβολές:

• H6, Yé Yé

• Black Notebooks, Shlomi Elkabetz

• Mariner Of The Mountains, Karim Ainouz

• JFK Revisited: Through The Looking Glass, Oliver Stone

Μεταμεσονύκτιες προβολές:

• Bloody Oranges, Jean-Christophe Meurisse