Το Coachella επιστρέφει - Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες για το 2022

Το φεστιβάλ Coachella μεταφέρθηκε επίσημα για τις 15-17 Απριλίου και τις 22-24 Απριλίου του 2022, σύμφωνα με ανακοίνωση του διοργανωτή Goldenvoice.

Το φεστιβάλ Stagecoach θα ακολουθήσει δύο Σαββατοκύριακα μετά το Coachella, στις 29 Απριλίου-1 Μαΐου, σύμφωνα με το Variety.

«Η επιστροφή στην έρημο έχει οριστεί επίσημα για τον Απρίλιο του 2022: το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το σαββατοκύριακο στις 15-17 Απριλίου του 2022 και το σαββατοκύριακο στις 22-24 Απριλίου 2022», αναφέρει η ανακοίνωση.

Πληροφορίες σχετικά με ευέλικτα προγράμματα πληρωμών και πολλά άλλα μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι στο coachella.com.

Τα εισιτήρια θα διατίθενται προς πώληση από την Παρασκευή αν και το line up των καλλιτεχνών για το 2022 δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα.

Σε ό,τι αφορά στο φεστιβάλ Stagecoach, η ανακοίνωση αναφέρει πως «Το Stagecoach επιστρέφει. Αποθηκεύστε την ημερομηνία 29 Απριλίου-1 Μαΐου 2022 για την επόμενη συνάντηση. Γίνετε ο πρώτος που θα μάθει για την εκ των προτέρων πώληση εισιτηρίων στη γωνιά του stagecoachfestival.com.».

Το YouTube θα παρουσιάσει για μία ακόμα χρονιά σε live streaming το Coachella. «Επιστρέψαμε και είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με το Goldenvoice για 10η χρονιά για να μεταδώσουμε ζωντανά το εμβληματικό Φεστιβάλ Μουσικής και Τεχνών Coachella Valley στο YouTube», ανέφερε η πλατφόρμα.

«Ως η μεγαλύτερη εικονική σκηνή του κόσμου, είμαστε πιο ενθουσιασμένοι από ποτέ για να γιορτάσουμε τη ζωντανή μουσική και να προσφέρουμε δύο σαββατοκύριακα εξαιρετικών παραστάσεων στους οπαδούς τη μουσικής σε όλο τον κόσμο».

Οι καλλιτέχνες που είχαν κλείσει για να εμφανιστούν προ κορωνοϊού, δηλαδή το 2020, ήταν οι Rage Against the Machine, Travis Scott και Frank Ocean, μαζί με τους Lana Del Rey, Calvin Harris, Run the Jewels, Lil Uzi Vert, Rex Orange County, Megan Thee Stallion, BIGBANG, Flume, Thom Yorke, Disclosure, 21 Savage, Danny Elfman, DaBaby, Summer Walker, Daniel Caesar, FKA Twigs, Marina, Louis the Child, Ari Lennox και πολλά άλλα ονόματα.

Η σύνθεση αυτή του φεστιβάλ, ενώ δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, επικρίθηκε για τον μικρό αριθμό γυναικών καλλιτεχνών.

Οι νέες ημερομηνίες σηματοδοτούν την τέταρτη φορά που το Coachella, το οποίο πραγματοποιείται στο Empire Polo Ground στο Indio, στην Καλιφόρνια, έχει αναβληθεί λόγω της πανδημίας: πρώτα τον Απρίλιο του 2020, μετατέθηκε για τον Οκτώβριο του 2020, μετά στον Απρίλιο του 2021 και μετά ξανά τον Οκτώβριο, παρόλο που οι ημερομηνίες του Οκτωβρίου δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ επίσημα.

Το Coachella συνήθως κάνει sold out και τα 125.000 εισιτήρια ανά ημέρα αμέσως.

Με πληροφορίες του Variety