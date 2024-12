Beatles: Πολ ΜακΚάρτνεϊ  και Ρίνγκο Σταρ ξανά μαζί στην σκήνη - Βίντεο από την επανένωσή τους

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ βρέθηκε και πάλι στην σκηνή με τον φίλο του και επίσης πρώην μέλος των θρυλικών Beatles, Ρίνγκο Σταρ, κατά τη διάρκεια συναυλίας στην O2 Arena του Λονδίνου.

Ο ντράμερ ανέβηκε στη σκηνή υπό βροντερό χειροκρότημα των χιλιάδων θεατών πριν οι δυο τους ξεκινήσουν να παίζουν τα κλασικά «Helter Skelter» και «Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band». «Είχα μια υπέροχη βραδιά και σας αγαπώ όλους», δήλωσε αργότερα ο Ρίνγκο Σταρ καθώς κατέβαινε από τη σκηνή.

Η εμφάνιση της Πέμπτης ήταν η τελευταία της περιοδείας του Πολ ΜακΚάρτνεϊ «Got Back», κατά την οποία ο 82χρονος έπαιξε στη Γαλλία, την Ισπανία και τη Βραζιλία.

Ο Ρίνγκο Σταρ δεν ήταν ο μόνος καλεσμένος που εμφανίστηκε το βράδυ της Πέμπτης. Ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Ρόνι Γουντ, συνόδευσε τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ για μια εκτέλεση του «Get Back», κατά την οποία ο τελευταίος έπαιξε το αυθεντικό του μπάσο Hofner 500/1 για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερα από 50 χρόνια. Το όργανο είχε κλαπεί το 1972, αλλά ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ το ξαναβρήκε φέτος.



Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και ο Ρίνγκο Σταρ, που είναι τα τελευταία επιζώντα βασικά μέλη των Beatles, έχουν παίξει πολλές φορές μαζί από τότε που το συγκρότημα διαλύθηκε το 1969. Όπως το 2015 όταν ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ μπήκε στο Rock and Roll Hall of Fame και στην προηγούμενη περιοδεία του, «Freshen Up», το 2019.

Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ είναι γνωστός για το ότι χαρίζει στους θαυμαστές του επικές παραστάσεις, γεμάτες με επιτυχίες από τη μακρά μουσική του καριέρα, η οποία περιλαμβάνει επίσης το συγκρότημα Wings και αρκετά σόλο άλμπουμ. Το βράδυ της Πέμπτης δεν ήταν διαφορετικό, με τον ίδιο να παίζει σχεδόν 40 τραγούδια.

Στις κορυφαίες στιγμές της συναυλίας της Πέμπτης ήταν και η εκτέλεση του «In Spite of All the Danger», του πρώτου τραγουδιού που ηχογράφησε το πρώτο συγκρότημα του, οι Quarrymen, μέλη του οποίου ήταν επίσης ο αείμνηστος Τζον Λένον και ο Τζορτζ Χάρισον. Συμμετείχε επίσης μια παιδική χορωδία για να τραγουδήσει το εορταστικό αγαπημένο του Wonderful Christmastime.