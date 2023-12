Andre Braugher: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του πρωταγωνιστή του «Brooklyn Nine-Nine»

Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου του ηθοποιού Andre Braugher, ο οποίος πέθανε τη Δευτέρα.

Ο ηθοποιός, πέθανε λίγους μήνες αφότου διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα. Την είδηση αποκάλυψε η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Andre Braugher, στο ET. Τις τελευταίες ώρες μετά από την είδηση του θανάτου του, πλήθος φίλων και συναδέλφων του ηθοποιού, έσπευσαν να τον αποχαιρετίσουν με μηνύματα και αναρτήσεις στα social media.



«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έφυγες τόσο γρήγορα. Είναι τιμή μου που σε γνώρισα, γέλασα μαζί σου, δούλεψα μαζί σου και μοιράστηκα 8 ένδοξα χρόνια παρακολουθώντας το αναντικατάστατο ταλέντο σου. Αυτό πονάει. Μας άφησες πολύ νωρίς. Μου έμαθες τόσα πολλά», έγραψε ο Terry Crews, ο οποίος πρωταγωνιστούσε μαζί με τον Andre Braugher στο «Brooklyn Nine-Nine».

«Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για το ότι σε γνώρισα. Σε ευχαριστώ για τη σοφία σου, τις συμβουλές σου, την καλοσύνη σου και τη φιλία σου. Βαθιά συλλυπητήρια στη σύζυγο και την οικογένειά σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μου έδειξες πώς μοιάζει μια καλή ζωή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Αντρέ. Σε αγαπώ, φίλε», κατέληξε.

Με τη σειρά της και η δημιουργός της σειράς «Grey's Anatomy», Shonda Rhimes, σε ανάρτησή της στο Instagram, χαρακτήρισε το θάνατό του, μεγάλη απώλεια. «Βαθιά θλίψη από την είδηση του θανάτου του Andre Braugher. Θλίβομαι όχι μόνο για την απώλεια ενός εξαιρετικού ηθοποιού αλλά για το ότι έφυγε μιας ζεστή και ευγενική ψυχή. Το ταλέντο του ήταν αδιαμφισβήτητο, αλλά ξεχώριζε για την γνήσια καλοσύνη του», έγραψε χαρακτηριστικά.

Το βιογραφικό του Andre Braugher

O Andre Brauger γεννήθηκε στο Σικάγο, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ προτού φοιτήσει στη Σχολή Θεάτρου Τζούλιαρντ. Επαινέθηκε για την ερμηνεία του στο Homicide: Life on the Street, όπου συμμετείχε. Η σειρά διήρκεσε από το 1993 ως το 1998 και του χάρισε ένα βραβείο Emmy για τον ρόλο του στη δραματική σειρά.



Ο Braugher ξεχώρισε επίσης στον ρόλο του ως Captain Raymond Holt στην κωμική σειρά Brooklyn Nine-Nine του Fox-NBC, που προβλήθηκε από το 2013-21. Συμμετείχε επίσης στα στις παραγωγές Kojak και Men of a Certain Age.



Σύμφωνα με το Hollywood Reporter, είχε επιλεγεί ως ο πρωταγωνιστής σε μία παραγωγή μυστηρίου του Netflix που διαδραματίζεται στον Λευκό Οίκο. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Ami Brabson, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα του «Homicide» με την οποία είχε αποκτήσει τρεις γιους του.

Με πληροφορίες από ET