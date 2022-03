Ανακοινώθηκαν οι βραχείες λίστες Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης και Παιδικού Βιβλίου 2021

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοινώνει τις βραχείες λίστες των Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης και Παιδικού Βιβλίου, σε εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τον θεσμό των Κρατικών Λογοτεχνικών Βραβείων (Ν. 3905/23-12-2010). Οι βραχείες λίστες μετάφρασης αφορούν στις κατηγορίες: Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης έργου Ξένης Λογοτεχνίας σε Ελληνική Γλώσσα, Κρατικό Βραβείο Απόδοσης έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά και Κρατικό Βραβείο Μετάφρασης Έργου Ελληνικής Λογοτεχνίας σε ξένη Γλώσσα.

Η αρμόδια Επιτροπή για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου 2021 κατέληξε στις Βραχείες Λίστες για τις κατηγορίες Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, Εφηβικού - Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου, Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου και Βιβλίου Γνώσεων για παιδιά. Οι βραχείες λίστες συνοδεύονται από αιτιολογημένες εκθέσεις των Επιτροπών, στην οποία εξετάζονται οι τάσεις της λογοτεχνικής παραγωγής και αποτιμάται η στάθμη των λογοτεχνικών έργων της υπό κρίση περιόδου (εκδόσεις 2020).

Βραχείες λίστες Κρατικών Βραβείων Μετάφρασης 2021

Κατηγορία μετάφρασης έργου ξένης λογοτεχνίας σε ελληνική γλώσσα

• Σάντρο Πέννα, Τα ποιήματα, μετάφραση Ευριπίδης Γαραντούδης, εκδόσεις Gutenberg

• Βίκτορ Σερζ, Μεσάνυχτα στον αιώνα, μετάφραση Τιτίκα Δημητρούλια, εκδόσεις Θύραθεν

• Ράινερ Μαρία Ρίλκε, Τα σονέτα προς τον Ορφέα, μετάφραση Γιώργος Κεντρωτής, εκδόσεις Gutenberg

• Λ. Π. Χάρτλεϊ, Ο μεσάζων, μετάφραση Τόνια Κοβαλένκο, εκδόσεις Καστανιώτη

• Φρήντριχ Χαίλντερλιν, Ποιήματα, μετάφραση Θανάσης Λάμπρου, εκδόσεις Αρμός

• Αύγουστος Στρίντμπεργκ, Πάσχα, μετάφραση Μαργαρίτα Μέλμπεργκ, εκδόσεις Κάπα Εκδοτική

• Μάικλ Οντάατζε, Φώτα πολέμου, μετάφραση Κατερίνα Σχινά, εκδόσεις Πατάκη

• Ζοζέ Σαραμάγκου, Η χρονιά θανάτου του Ρικάρντο Ρέις, μετάφραση Αθηνά Ψυλλιά, εκδόσεις Καστανιώτη.

Κατηγορία απόδοσης έργου της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στα Νέα Ελληνικά

• Ευριπίδη Τρωάδες-Μήδεια, μετάφραση Θανάσης Βαλτινός, εκδόσεις Βιβλιοπωλείον της Εστίας

• Ανθολόγιο κοσμολογικών χωρίων από τις φυσικές πραγματείες του, μετάφραση Θεόκριτος Κουρεμένος, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης

• Καλλιμάχου Εις Απόλλωνα, μετάφραση Νικόλαος Π. Μπεζαντάκος, εκδόσεις Καρδαμίτσας

Κατηγορία μετάφρασης έργου ελληνικής λογοτεχνίας σε ξένη γλώσσα

• Nikos Engonopoulos, Cafés and Comets After Midnight and Other Poems, μετάφραση Ντέιβιντ Κόνολι (David Connolly) εκδόσεις Αιώρα

• Nikos Kazantzakis, Odissea, μετάφραση Νικόλα Κροτσέτι (Nicola Crocetti) εκδόσεις Crocetti editore

• Constantin Christomanos, La poupée de cire, μετάφραση Ανρί Τονέ (Henri Tonnet), εκδόσεις Γρηγόρη.

Υπενθυμίζεται ότι η σύνθεση της αρμόδιας Επιτροπής Κρατικών Βραβείων Λογοτεχνικής Μετάφρασης έχει ως εξής:

Παύλος Καλλιγάς, Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο την Αρχαία Φιλοσοφία, Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών, Πρόεδρος

Ιωάννης Δημ. Τσόλκας, Καθηγητής Ιστορίας της Ιταλικής Λογοτεχνίας και Ευρωπαϊκού Πολιτισμού στο Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Φίλιας, Καθηγητής Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα, Μέλος

Μόσχος Μορφακίδης-Φυλακτός, Καθηγητής Ελληνικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Γρανάδα, Διευθυντής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών, Νεοελληνιστής, Μέλος

Βασίλης Σαμπατακάκης, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών, Διευθυντής Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Lund (Σουηδία), Μέλος

Κώστας Καλφόπουλος, Κριτικός-Συγγραφέας, Μέλος

Κωνσταντίνος Μπούρας, Κριτικός-Συγγραφέας, Μέλος

Ρίτα Κολαΐτη, Μεταφράστρια, Μέλος

Ευρυβιάδης Σοφός, Μεταφραστής, Μέλος

Βραχείες λίστες Κρατικών Βραβείων Παιδικού Βιβλίου 2021 (εκδόσεις 2020)

Υποψήφιοι για το Βραβείο Παιδικού Λογοτεχνικού Βιβλίου

• Ελένη Κατσαμά, εικονογράφηση Βασίλης Σελιμάς: Εξυπερύ. Ο πρίγκιπας που δε μεγάλωσε, εκδ. Πατάκη

• Μιχάλης Μακρόπουλος, εικονογράφηση Κατερίνα Χαδουλού: Η μαλαματένια βελανιδιά, εκδ. Καλειδοσκόπιο

• Μαρία Παπαγεωργίου, εικονογράφηση Nerina Canzi: Ταξίδι με τον Σεβάχ, εκδ. Κόκκινη Κλωστή Δεμένη

• Aλέκα Τρίπου-Μάνου: Σουφλέ σοκολάτας, εκδ. Μεταίχμιο

• Φίλιππος Φωτιάδης, εικονογράφηση Φίλιππος Φωτιάδης: Το μπάνιο μας, εκδ. Μάρτης

• Κώστας Χαραλάς, εικονογράφηση Πέτρος Μπουλούμπασης: Μάγια χουζούρια, εκδ. Μεταίχμιο

Υποψήφιοι για το Βραβείο Εφηβικού-Νεανικού Λογοτεχνικού Βιβλίου

• Βησσαρία Ζορμπά-Ραμμοπούλου: Οι ματαιωμένοι αρραβώνες. Η 29η Απριλίου 1453, εκδ. Πατάκη

• Κουτσοδημητροπούλου, εικονογράφηση Βασίλης Γρίβας: Κοραλλιογενής Ύφαλος, εκδ. Μεταίχμιο

• Ελένη Πριοβόλου: Φως σε μαύρο ουρανό, εκδ. Καστανιώτη

• Αιμίλιος Σολωμού: Το ποτάμι, εκδ. Πατάκη

• Μαρία Σούμπερτ, εικονογράφηση Κατερίνα Χαδουλού: Νερό δε γίνεται, εκδ. Καλειδοσκόπιο (σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας)

• Γιώργος Χατζόπουλος: Μάζεψε το θάρρος σου, Ανδώ, εκδ. Πατάκη

Υποψήφιοι για το Βραβείο Εικονογραφημένου Παιδικού Βιβλίου

• Ειρήνη Αγγέλη, εικονογράφηση Πέρσα Ζαχαριά: Το γεράκι στην καμινάδα, εκδ. Καστανιώτη

• Νίκος Παλαιολόγος, εικονογράφηση Κωστής Σωτηράκος: Η γάτα του Χοσελίτο Περδόν, εκδ. Key Book

• Βαλεντίνα Παπαδημητράκη, εικονογράφηση Μαρίνα Δημοπούλου: Μια αγκαλιά κι ένα φιλί κι ένα... Κουτό κουτί, εκδ. Καλειδοσκόπιο

• Θοδωρής Παπαϊωάννου, εικονογράφηση Πέτρος Μπουλούμπασης: Όταν εσύ λείπεις…, εκδ. Πατάκη

• Αργυρώ Πιπίνη, εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή: Όταν ο ήλιος πάει για ύπνο, εκδ. Μάρτης

• Ίρις Σαμαρτζή, εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή: Τάτα;;, εκδ. Ίκαρος

• Κατερίνα Τζαβάρα, εικονογράφηση Ευαγγελία Γουτιάνου: Πάμε να μετρήσουμε τη γη;, εκδ. Διάπλους

Υποψήφιοι για το Βραβείο Βιβλίου Γνώσεων για Παιδιά

• Μαρία Αγγελίδου, εικονογράφηση Κατερίνα Βερούτσου: Το Βυζάντιο σε έξι χρώματα. Γαλάζιο, εκδ. Μεταίχμιο

• Σοφία Ζαραμπούκα: 1821 Επανάσταση, εκδ. Πατάκη

• Στέλλα Κάσδαγλη, εικονογράφηση Φωτεινή Τίκκου: 30 γυναίκες που άλλαξαν τον κόσμο και πώς μπορείς να τον αλλάξεις κι εσύ, εκδ. Πατάκη

• Βασιλική Μαρκάκη, εικονογράφηση Λέλα Στρούτση: 12 μήνες, 12 γιορτές στην αρχαία Αθήνα, εκδ. Ψυχογιός

• Ελένη Μάρκου, σχεδιασμός-εικονογράφηση mulo creative lab: Το παιχνίδι στην Αρχαία Ελλάδα, εκδ. Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

• Μαρίζα Ντεκάστρο: 24 εικόνες για την Επανάσταση του 1821, Μακρυγιάννης & Ζωγράφος-Ένας αγωνιστής και ένας καλλιτέχνης, εκδ. Καπόν

• Ελένη Σβορώνου, εικονογράφηση Φίλιππος Φωτιάδης: Λόρδος Βύρων και Έλγιν, εκδ. Καλέντης

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή για τα Κρατικά Βραβεία Παιδικού Βιβλίου αποτελείται από τους:

Μελπομένη Κανατσούλη του Δημητρίου, Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος

Τασούλα Τσιλιμένη του Δημητρίου, Καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Συγγραφέας , Αντιπρόεδρος

Αναστασία Οικονομίδου του Στυλιανού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Μέλος

Ιωάννης Παπαδάτος του Σταύρου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Κριτικός, Μέλος

Δημήτριος Πολίτης του Κωνσταντίνου, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος

Ζωή Κοσκινίδου του Ιωσήφ, Κριτικός, Μέλος

Ευσταθία Σώλου του Αθανασίου, Εικονογράφος, Μέλος

Λήδα Βαρβαρούση του Πάρι, Εικονογράφος, Μέλος

Αγγελική Δαρλάση του Κωνσταντίνου, Συγγραφέας, Μέλος