38 πολιτιστικές εκδηλώσεις γι' αυτή την εβδομάδα (30/9-6/10/2022)

ΘΕΑΤΡΟ

«Η Πόλη» της Λούλας Αναγνωστάκη επιστρέφει στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Η Πόλη της Λούλας Αναγνωστάκη, από την Τριλογία της Πόλης, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης σε σκηνοθεσία Ένκε Φεζολλάρι από τις 30 Σεπτεμβρίου. Ο Κίμων και η Ελισάβετ στο διαμέρισμα ή, αν θέλετε, Εμείς σε κατάσταση άμυνας. Η πόλη έξω από το διαμέρισμα ή, με άλλα λόγια, οι Άλλοι στην επίθεση. Κάθε υποψία επικοινωνίας πνίγεται στην αμφισβήτηση, στην εχθρότητα, στον εκφοβισμό. Οι σχέσεις με τον Φίλο και τον πάντα αναγκαίο Αντίπαλο διαμεσολαβημένες από τον τρόμο του ζευγαριού. Οι καμένες πόλεις αναφλέγονται. Παίζουν οι Βασίλης Αφεντούλης, Βάνα Πεφάνη και Γιάννης Στεφόπουλος.

30/9-30/10, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206 Ταύρος, Παρ.-Σάβ. 21:30, Κυρ. 20:00, είσοδος: 6-12 ευρώ

«Η νύχτα της κουκουβάγιας» του Γιώργου Διαλεγμένου έρχεται με νέο κύκλο παραστάσεων στο Bios

Το έργο Η νύχτα της κουκουβάγιας του Γιώργου Διαλεγμένου, ενός από τους σημαντικότερους Έλληνες δραματουργούς, επανέρχεται στο Bios από τις 3/10 έως και τις 8/11 σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγαρτζίδη και Δέσποινας Αναστάσογλου aka Elephas tiliensis. Μια παράσταση-αλληγορία για τη ζωή και τον θάνατο, σκληρή και σαρκαστική, για την αναπόφευκτη στιγμή που κάθε άνθρωπος αντικρίζει το σκοτάδι του παρελθόντος του, για την κάθαρση που το σκοτάδι φέρνει στο παρόν του. Ο Ίων εργάζεται στο τμήμα απολεσθέντων οστών ενός νεκροτομείου. Εκατοντάδες ονόματα και οστά ανθρώπων που έχουμε πια ξεχάσει, σαν να μην υπήρξαν ποτέ, περνούν καθημερινά μπροστά από τα μάτια του. Ώσπου έρχεται η δική του στιγμή.

3/10-8/11, Bios Tesla main, Πειραιώς 84, Δευτέρα & Τρίτη 21:00, είσοδος: 14-18 ευρώ

Η Νύχτα της Κουκουβάγιας στο Bios. Φωτο: Θωμάς Μπλέτσιας

«On Ego» στο Από Μηχανής Θέατρο

Το On Ego, ένα σημαντικό, σύγχρονο και πρωτότυπο θεατρικό έργο, σε μια παράσταση που άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις σε κοινό και κριτικούς και έκλεισε με sold-out τον περασμένο Μάιο, επανέρχεται στο Από Μηχανής Θέατρο για τα πέντε Σαββατοκύριακα του Οκτωβρίου, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Γιάννη Νταλιάνη. Πώς η σάρκα γίνεται πνεύμα; Πώς τα 100 δισεκατομμύρια νευρώνες του εγκεφάλου μας δημιουργούν τη συνείδηση ενός εαυτού;

1/10-30/10, Από Μηχανής Θέατρο, Ακαδήμου 13, Μεταξουργείο, 18:00, είσοδος: 13-16 ευρώ

Οι Novoflot έρχονται στο ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Ο φημισμένος ανεξάρτητος θίασος παραστατικών τεχνών Novoflot με έδρα το Βερολίνο έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για να παρουσιάσει τα δύο τελευταία μέρη της ευρηματικής, τριετούς τριλογία του με τίτλο «Η όπερα #1–#3». Σε συνεργασία με τον διακεκριμένο Έλληνα συνθέτη Αντώνη Ανισέγκο και μια σειρά ετερόκλητων μουσικών συνόλων, όπως το τολμηρό dissonArt ensemble από τη Θεσσαλονίκη, το διεθνώς αναγνωρισμένο τζαζ τρίο Johnny La Marama, το Σύνολο Δωματίου της Αθηναϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων - ΑΣΟΝ και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου.

1 & 2/10, Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, λεωφ. Συγγρού 364, 20:00, είσοδος ελεύθερη

«Ο τυχαίος θάνατος ενός αναρχικού» για 2η χρονιά στο θέατρο Γκλόρια

Στην έξυπνη και επίκαιρη κωμωδία του Ντάριο Φο η εξουσία ξεγυμνώνεται και παρουσιάζονται τα «αδιάσειστα» στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ενοχοποίηση κάποιου. Η δολοφονία του «αναρχικού σιδηροδρομικού» Τζουζέπε Πινέλι, που διαπράχθηκε από την ιταλική αστυνομία, σκηνοθετημένη από τον Γιάννη Κακλέα. Παίζουν οι Πάνος Βλάχος, Φοίβος Ριμένας, Ιφιγένεια Αστεριάδη, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, Στέλιος Πέτσος και Παναγιώτης Κατσώλης.

5/10-20/11, Θέατρο Γκλόρια, Ιπποκράτους 7, Τετ. & Κυρ. 20:00, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, είσοδος: 15-20 ευρώ

«Χαρίκλεια Καβάφη» του Κοραή Δαμάτη στον πολυχώρο Vault

Ο μονόλογος του Κοραή Δαμάτη Χαρίκλεια Καβάφη, βασισμένος στη ζωή της μητέρας του Κωνσταντίνου Καβάφη, σε σκηνοθεσία Κοραή Δαμάτη, με την Ασπασία Κράλλη στον ομώνυμο ρόλο, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στον πολυχώρο Vault από την 1/10 έως και τις 20/11, για δεκαέξι παραστάσεις. Αυτήν τη σεζόν συνεχίζεται με το θεατρικό πρότζεκτ «Ο γιος μου…», ένα θεατρικό φεστιβάλ μονολόγων με εμπνευστή και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Δημήτρη Καρατζιά, υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

1/10-20/11, Vault Theatre Plus, Μελενίκου 26, Βοτανικός, Σάβ. 18:00, Κυρ. 21:00, είσοδος: 10-12 ευρώ

«Ματωμένα Χώματα» σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Tιμώντας τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τα 113 χρόνια από τη γέννηση της Διδώς Σωτηρίου, τα Ματωμένα Χώματα, σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη, επιστρέφουν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά από 5/10 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Πρωταγωνιστούν οι Νικήτας Τσακίρογλου και Μιχάλης Σαράντης. Μαζί τους ένας θίασος δεκαέξι ηθοποιών και μουσικών.

Από 5/10, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Ηρ. Πολυτεχνείου 32 & Βασ. Γεωργίου, Τετ. & Κυρ. 19:00, Πέμ.-Παρ. 21:00, Σάβ. 18:00 & 21:00, είσοδος: 10-30 ευρώ

«170 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ» στο θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης

Το βραβευμένο νεοελληνικό έργο του Γιωργή Τσουρή 170 τετραγωνικά σε σκηνοθεσία Γιώργου Παλούμπη επιστρέφει για έναν τέταρτο και τελευταίο κύκλο παραστάσεων από την 1η Οκτωβρίου στο θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης. Τα «170 τετραγωνικά (Moonwalk)», με άξονα το εδώ και το τώρα της Ελλάδας, ξεδιπλώνει μια ιστορία με πολλή αγωνία, χιούμορ και σκληρό ρεαλισμό, που συνδυάζει έντονες κωμικές και δραματικές στιγμές. Μια τραγωδία «για όλη την οικογένεια», με πρόσωπα της διπλανής πόρτας και καταστάσεις ακραίες και συνάμα αναγνωρίσιμες. Παίζουν οι ηθοποιοί: Αμαλία Αρσένη, Ήβη Νικολαΐδου, Θανάσης Ζερίτης, Ελένη Τσιμπρικίδου και ο Γιωργής Τσουρής.

1-31/10, Θέατρο Ιλίσια - Βολανάκης, Παπαδιαμαντοπούλου 4 & Βασ. Σοφίας, Σάβ. 18:00, Κυρ. 21:00, Δευτ. 20:00, είσοδος: 13-16 ευρώ

«Το Σώσε» του Mάικλ Φρέιν επιστρέφει στο Παλλάς σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη

H εμβληματική κωμωδία του Mάικλ Φρέιν, Το Σώσε, σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη επιστρέφει στο Θέατρο Παλλάς με έναν θίασο σπουδαίων πρωταγωνιστών επί σκηνής, ανοίγοντας την αυλαία της νέας θεατρικής σεζόν 2022-2023 από τις 5/10 και για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Μια καθαρόαιμη κωμωδία που επιστρατεύει έναν all-star θίασο, με τον ίδιο τον σκηνοθέτη επί σκηνής. Μαζί του, στο οργανωμένο χάος αυτής της αριστοτεχνικά γραμμένης κωμωδίας, πρωταγωνιστούν η Σμαράγδα Καρύδη, ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, η Στεφανία Γουλιώτη, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Λένα Παπαληγούρα.

5-30/10, Θέατρο Παλλάς, Βουκουρεστίου 5, Τετ. & Κυρ. 19:00, Πέμ.-Σάβ. 21:00, είσοδος: 15-80 ευρώ

«Ιφιγένεια εν Αυλίδι», σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη στο Ηρώδειο

Την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του Ευριπίδη, ένα από τα κορυφαία κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, παρουσιάζει για τελευταία φορά φέτος η 5η Εποχή Τέχνης σε συνεργασία με την Ars Aeterna. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Θέμης Μουμουλίδης. Σε ένα βιομηχανικό σκηνικό, η Μαρία Πετεβή ερμηνεύει τον ρόλο της Ιφιγένειας, πλαισιωμένη από τους Λάζαρο Γεωργακόπουλο, Παντελή Δεντάκη, Άκη Σακελλαρίου, Γιώργο Χρυσοστόμου και τις Ιουλία Γεωργίου, Σοφία Κουλέρα, Ειρήνη Λαφαζάνη, Ιωάννα Λέκκα, Λένα Μποζάκη, Αγγελική Νοέα, Ιωάννα Παππά, Δανάη Πολίτη και Βικτώρια Φώτα.

30/9, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 21:00, είσοδος: 15-70 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ - ΧΟΡΟΣ

«Bros» του Romeo Castellucci στη Στέγη

Ο Romeo Castellucci επιστρέφει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση με το Bros, μια ενοχλητική, συναρπαστική τελετουργία με είκοσι τρεις άνδρες επί σκηνής, εξίσου θύματα και δήμιους. Μια παράσταση χωρίς απαραίτητα ηθοποιούς, χωρίς κανονική πρόβα, που είναι παρόντες και εκτελούν οδηγίες, όσο αλλόκοτες ή ακατανόητες κι αν είναι. Μια μνημειώδης φάρσα για την ελεύθερη βούληση στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Ακατάλληλη για ανηλίκους.

28/9-2/10, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Συγγρού 107, Τετ.-Σάβ. 20:30, Κυριακή 17:00, είσοδος: 5-38 ευρώ

«Ζιζέλ»: Το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Οδησσού στο Ηρώδειο

Το μπαλέτο και η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Οδησσού σε πλήρη σύνθεση, με 150 συντελεστές, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής του περιοδείας, παρουσιάζει το αριστούργημα του Αντόλφ Αντάμ, Ζιζέλ. Η Ζιζέλ είναι ένα από τα πλέον δημοφιλή έργα με συναισθηματικές διακυμάνσεις, ιδανικά χορογραφικά ανοίγματα και υψηλές απαιτήσεις σε επίπεδο τεχνικής από τους χορευτές, αλλά και το μοναδικό ίσως επίτευγμα της ρομαντικής περιόδου που επιβίωσε ως τις ημέρες μας χωρίς να χάσει ίχνος της δύναμής του.

1/10, Ωδείο Ηρώδου Αττικού, Διονυσίου Αρεοπαγίτου, 21:00, είσοδος: 25-100 ευρώ

ΜΟΥΣΙΚΗ

«A new beginning» by Μιχάλης Δέλτα Live ft. IOTA PHI @ six d.o.g.s

To six d.o.g.s, σε συνεργασία με τη δισκογραφική ετικέτα Sky Vector Music, παρουσιάζει έναν θρύλο της εγχώριας ηλεκτρονικής σκηνής σε μια μοναδική ζωντανή εμφάνιση. Ο Μιχάλης Δέλτα θα ανέβει στη σκηνή του Gig Space, παρουσιάζοντας τον ολοκαίνουριο δίσκο του με τίτλο «A new beginning» αλλά και παλιότερες συνθέσεις από την πλούσια δισκογραφία του, ενώ μαζί του στη σκηνή θα εμφανιστεί η αβανγκάρντ ποπ τραγουδίστρια-περφόρμερ Iota Phi. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Chevy με ένα ειδικά σχεδιασμένο για την περίσταση DJ set.

30/9, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8. Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00, είσοδος: 8 ευρώ (προπώληση), 10 ευρώ (ταμείο)

Ο Monsieur Minimal στο Gazarte

O Monsieur Minimal μας καλεί σε ένα τελευταίο Easteria Live Band Show στο Gazarte Roof Stage για να αποχαιρετήσει το καλοκαίρι και να μας ξαναθυμίσει όλες τις ανέμελες και ξέγνοιαστες στιγμές που αυτό μας χάρισε με ένα απελευθερωτικό full band live γεμάτο αγκαλιές, στιγμές, love stories, πάστα φλώρες και ανατρεπτικές easterikes διασκευές.

1/10, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34 Γκάζι, 22:00, είσοδος: 10-12 ευρώ

«Ο Μολιέρος και οι μουσικές του» από την ορχήστρα Les Arts Florissants στο Μέγαρο Μουσικής

Το φωνητικό και οργανικό σύνολο Les Arts Florissants ιδρύθηκε το 1979 από τον διάσημο τσεμπαλίστα και αρχιμουσικό William Christie και ειδικεύεται στη μουσική μπαρόκ και στις ιστορικές ερμηνευτικές πρακτικές. Φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση τετρακοσίων χρόνων από τη γέννηση του Μολιέρου, παρουσιάζουν ένα πρωτότυπο θέαμα που συνδυάζει μουσική, χορό και φυσικά θέατρο, ανθολογώντας μερικά από τα κορυφαία έργα του εμβληματικού Γάλλου θεατρικού συγγραφέα με αποσπάσματα από σπουδαίες μουσικές, τις οποίες συνέθεσε ο Ζαν-Μπατίστ Λουλί και ο Μαρκ-Αντουάν Σαρπαντιέ για μεγάλες επιτυχίες του σπουδαίου κωμωδιογράφου.

2/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1, 20:30, είσοδος: 9-45 ευρώ

Anneke van Giersbergen live in Greece

Από τότε που ως τραγουδίστρια των The Gathering άναψε τη σπίθα, η Anneke νιώθει την Ελλάδα δεύτερο σπίτι της και οι Έλληνες fans έχουν βρει σε αυτήν μια καλλιτέχνιδα που ακολουθούν και στηρίζουν, όποιο δημιουργικό δρόμο και να ακολουθεί. Η Anneke θα βρεθεί στο Gazarte Roof Stage στη στάση της στην Αθήνα, την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου.

5/10, Gazarte Roof Stage, Βουτάδων 34 Γκάζι, 21:30, είσοδος:15-17,5 ευρώ

Hélène Mercier, Alain Lefèvre: Ρεσιτάλ για δύο πιάνα στο Μέγαρο

Οι πάντα επιτυχημένες εμφανίσεις του Καναδού βιρτουόζου πιανίστα Αλέν Λεφέβρ στην Ελλάδα τον έχουν καταστήσει επάξια έναν από τους πιο αγαπητούς εκτελεστές διεθνούς εμβελείας. Φέτος συμπράττει με την εξίσου διάσημη συμπατριώτισσά του Ελέν Μερσιέ, παρουσιάζοντας δύο έργα του Αντρέ Ματιέ, του «Καναδού Μότσαρτ», όπως τον αποκαλούσαν χάρη στο σπάνιο μουσικό του ταλέντο που είχε εκδηλώσει ήδη από την παιδική του ηλικία. Ξεχωρίζουν η πρώτη παγκόσμια εκτέλεση ενός έργου του ίδιου του Λεφέβρ αλλά και η εκτέλεση του λατρεμένου Μπολερό του Ραβέλ που σπανίως παρουσιάζεται, σε μεταγραφή για δύο πιάνα.

5/10, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης), Βασιλίσσης Σοφίας & Κόκκαλη, 20:30, είσοδος: 9-50 ευρώ

CARPENTER BRUT LIVE Gagarin 205

Φώτα, laser show, video wall, synthwave ατμόσφαιρα και δυνατές μελωδίες στην πρώτη εμφάνιση του Carpenter Brut στην Αθήνα. Τη συναυλία θα ανοίξει η Γαλλίδα Sierra που στο υλικό της συνδυάζει βία, μελαγχολία, γλυκύτητα και ωμότητα, αναμειγνύοντας synthwave, EBM και darkwave.

1/10, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος: 25 ευρώ (προπώληση), 30 ευρώ (ταμείο)

Οι Oldschool Rednex στο AN club

Το θεσσαλονικιώτικο punk συγκρότημα Oldschool Rednex κάνει «βουτιά μες στο μυαλό σου» και μας καλεί την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου «Στη γη του Rock ‘n’ Roll», δίνοντας μια πρώτη γεύση από το καινούργιο τους άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σύντομα. Συνένοχοι οι καταπληκτικοί Gramm Eleven!

30/9, AN Club, Σολωμού 13, 21:00, είσοδος: 8 ευρώ

Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη στο Σταύρος Νιάρχος

O κύκλος Μίκης Θεοδωράκης συνεχίζεται τη σεζόν 2022/23. Στις 2 Οκτωβρίου, στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, η ορχήστρα και η παιδική χορωδία της ΕΛΣ, σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη, με σολίστ στο πιάνο τον Τίτο Γουβέλη, θα ερμηνεύσουν τη Δεύτερη Συμφωνία: Το τραγούδι της γης, έργο που σηματοδότησε την επιστροφή του Μίκη Θεοδωράκη στη λόγια μουσική το 1980. Στις 5 Οκτωβρίου η «ιδεώδης ερμηνεύτρια έργων του Μίκη Θεοδωράκη, Μαρία Φαραντούρη, θα ερμηνεύσει μαζί με τον διακεκριμένο βαθύφωνο της ΕΛΣ Τάσο Αποστόλου το «Πνευματικό Εμβατήριο» και με τον σημαντικό ερμηνευτή της νεότερης γενιάς Θοδωρή Βουτσικάκη μια επιλογή τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη, σε μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλη και με τη συμμετοχή της ορχήστρας και της χορωδίας της ΕΛΣ.

2 & 5/10, Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος Εθνικής Λυρικής Σκηνής - ΚΠΙΣΝ, λεωφ. Συγγρού 364, Κυρ. 18:30, Τετ. 19:30, είσοδος: 5-30 ευρώ (Κυρ.), 10-70 ευρώ (Τετ.)

FIREWIND 20th anniversary show στο Gagarin 205

Μετά την αμερικανική περιοδεία τους και τα καλοκαιρινά φεστιβάλ της Ευρώπης, o Gus G και οι Herbie Langhans (Avantasia, Seventh Avenue), Jo Nuñez (ex Kamelot) και Petros Christo επιστρέφουν στην αγαπημένη τους πόλη και στον τόπο του εγκλήματος για ένα μοναδικό επετειακό και καταιγιστικό show, το οποίο θα καλύψει όλη την πορεία του συγκροτήματος, από το «Between heaven and hell» μέχρι το πρόσφατο άλμπουμ «Firewind»!

30/9, Gagarin 205, Λιοσίων 205, είσοδος: 18 ευρώ (προπώληση)

New Zero God meets Flowers of Romance & Nexus - Special guest: Mechanimal

Το Σάββατο 1η Οκτωβρίου οι New Zero God επιστρέφουν με post-punk διαθέσεις στο An Club για να παίξουν τραγούδια που έγραψε ο Mike Πούγουνας και μαζί τους και με τους Flowers of Romance και τους Nexus. Special guests οι Mechanimal.

1/10, AN Club, Σολωμού 13, 21:30, είσοδος: 8 ευρώ

Οι Conscious Embassy στο Ρομάντσο

Το Irie Action Sound System παρουσιάζει την ομάδα των Conscious Embassy από την Τουλούζη της Γαλλίας. Με έξι κυκλοφορίες στο ενεργητικό τους από το 2014, το συγκρότημα συνδυάζει τον παραδοσιακό τζαμαϊκανό τρόπο των ’70s, της χρυσής εποχής του roots reggae, με την αγγλική dub σχολή. Το Irie Action Sound System είναι ένα ανεξάρτητο χειροποίητο ηχοσύστημα, σχεδιασμένο να παίζει σε κάθε πόλη αυτής της χώρας, μεταδίδοντας το μήνυμα και την ενέργεια της reggae.

1/10, Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, 22:00, είσοδος: 10 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Onassis Stegi Block Party 2022

Μετά από δύο χρόνια περιορισμών, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μάς προσκαλεί την Τρίτη 4 Οκτωβρίου να αφήσουμε πίσω τα «πρέπει» και τα «μη» και να βγούμε έξω στον δρόμο για ένα πάρτι που έχει τα πάντα. Θρακιώτικη ψυχεδέλεια με την Εβρίτικη Ζυγιά, afrobeat DJ set από τον Teranga Beat, ανεξάντλητη ενέργεια από τον Erol Alkan, ένα γαλαξιακό DJ set από την Colleen «Cosmo» Murphy, ο Leon of Athens και οι ηλεκτρονικοί κόσμοι του Planningtorock παρέα με τις χιπ-χοπ ρίμες των EXPE, mi55t, Cego Menz, Hatemost, τους φρέσκους ήχους των Black Athena και τους πολυσυλλεκτικούς Entropia Records. Μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μεσάνυχτα, στους δρόμους γύρω από τη Στέγη.

4/10, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (εξωτερικός χώρος γύρω από τη Στέγη), λεωφ. Συγγρού 107-109, Νέος Κόσμος, 18:30-00:00, είσοδος ελεύθερη

Διήμερο opening party στο six d.o.g.s

Τα Club Nights του six d.o.g.s επιστρέφουν στο gig space της Αβραμιώτου με ένα μεγάλο, διήμερο opening party. Ξεκίνημα την Παρασκευή 30/9 με φρέσκο techno line-up από τους residents Cirkle και a.metz σε άλλο ένα δυναμικό b2b, το δίδυμο των Dichotic live, τον ανερχόμενο Rlct και τον Andreas Sarmanis σε opening duties! Το δεύτερο βράδυ η house έχει την τιμητική της, με τον master της αμερικανικής deep house Akylla να επιστρέφει στο gig space με τον ιδρυτή και resident του six d.o.g.s Pan, το αχτύπητο δίδυμο των Useless Co. και την αγαπημένη deephouse diva Marsha.

30/9 & 1/10, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, μετά τα μεσάνυχτα, είσοδος: 8 ευρώ

Το κοσμικό Σχήμα ₒ-ᵒ γιορτάζει τα 10 του χρόνια στο Ρομάντσο

Πριν από πολύ καιρό, σε έναν γαλαξία πολύ πολύ μακριά, γεννήθηκε το ₒ-ᵒ. Για πολλά χρόνια περιπλανήθηκε στο Διάστημα, ανακαλύπτοντας τα μυστικά του, μέχρι το 2012 που προσεδαφίστηκε στη Γη μέσα από τα έργα τέχνης του εικαστικού καλλιτέχνη Μάρκελλου Κολοφωτιά. Αυτή η κοσμική οντότητα, στην οποία ο καλλιτέχνης αναφέρεται με το όνομα «Σχήμα» κατοικεί τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη μας και θα συνεχίσει να κατοικεί μέχρι τη στιγμή που θα αναχωρήσει για το επόμενο διαστρικό της ταξίδι. Στις 30/10 γιορτάζει τη δέκατη πλήρη περιστροφή του γύρω από τον ήλιο μας με ένα μεταμεσονύκτιο πάρτι γενεθλίων, γεμάτο απόκοσμους ήχους και ονειρικές βιντεοπροβολές. DJ sets από K.atou, Morphs b2b Romphea, Outermost και Salvi K, visuals από την Αθηνά Παύλου-Μπενάζη.

30/9, Ρομάντσο (main stage), Αναξαγόρα 3-5, 23:00, είσοδος ελεύθερη

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Το πέρασμα του κομήτη: Επεισόδια και εικόνες στην ύλη» και «Phantoms» στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων

Παπασπύρου, The Path of the Comet, 2000-2022

Η Ρένα Παπασπύρου και η Νίνα Παπακωνσταντίνου, δυο σημαντικές Ελληνίδες εικαστικοί, ανοίγουν το εκθεσιακό πρόγραμμα της Πινακοθήκης του Δήμου Αθηναίων. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν κάποιους πρώιμους πειραματισμούς της Παπασπύρου με τα μωσαϊκά, τα κεραμίδια και τα τούβλα, καθώς και νέα δουλειά της Παπακωνσταντίνου, μαζί με μια επιλογή έργων της από την τελευταία εικοσαετία στα κτίρια Α και Β αντίστοιχα. Την επιμέλεια των εκθέσεων υπογράφει ο Χριστόφορος Μαρίνος, ιστορικός τέχνης, επιμελητής εκθέσεων και δράσεων του ΟΠΑΝΔΑ.

29/9-20/11, Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων, Λεωνίδου & Μυλλέρου, πλ. Αυδή, Μεταξουργείο, Τρ.-Παρ. 11:00-19:00, Σάβ.-Κυρ. 10:00-16:00, είσοδος ελεύθερη

«Travel» στην Blank Wall Gallery

Εκατό καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό μοιράζονται το βλέμμα τους πάνω στους τόπους που επισκέφτηκαν μέσα από τη φωτογραφική τους μηχανή. Αναζητώντας το οικείο μες στο άγνωστο και αντιστρόφως, οι καλλιτέχνες προσπαθούν να μας εξοικειώσουν με άγνωστα μέρη και να μας επιτρέψουν να αναγνωρίσουμε όσα θεωρούσαμε γνωστά.

23/9-5/10, Blank Wall Gallery, Φωκίωνος Νέγρη 55, Κυψέλη, Τετ.-Παρ. 17:30-21:30, Σάβ. 12:30-14:30, είσοδος ελεύθερη

«Goodnight, sweetdreams» της Uman, στην γκαλερί Ελένη Κορωναίου

Η γκαλερί Ελένη Κορωναίου παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση της Uman με τίτλο «Goodnight, sweetdreams». Η Uman είναι μια αυτοδίδακτη καλλιτέχνιδα γεννημένη στη Σομαλία και μεγαλωμένη στην Κένυα, που από το 2004 διαμένει στις ΗΠΑ. Το πλούσιο πολιτιστικό της υπόβαθρο εκδηλώνεται συχνά με ενστικτώδη σχήματα και χρώματα που συνυπάρχουν ποιητικά στους καμβάδες της και αντικατοπτρίζουν την κληρονομιά της από την έρημο της ανατολικής Αφρικής.

29/9-26/11, γκαλερί Ελένη Κορωναίου, Δημοφώντος 30 & Θορικιών 7, Τρ.-Παρ. 12:00-18:00, Σάβ. 12:00-16:00

«Sheltered Gardens» στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους

Στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, τον μεγαλύτερο σε έκταση στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, περισσότεροι από 35 διεθνείς καλλιτέχνες, συγγραφείς και περφόρμερ ενώνονται μέσα σε ένα μεγαλειώδες φυσικό τοπίο, εμπνεόμενοι από το ομώνυμο ποίημα της Η.D. «Sheltered Garden». Η επιμέλεια είναι της Κίκας Κυριακάκου. Απαιτείται προκράτηση στη σελίδα diomedes-bg.gr.

22/9-30/11, Βοτανικός Κήπος Διομήδους, Ιερά Οδός 403, Χαϊδάρι, είσοδος ελεύθερη (με προκράτηση)

ΕΓΚΑΙΝΙΑ

«Τα παιδιά της Ριτσώνας»: Έκθεση ζωγραφικής στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης

Το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, σε συνεργασία με την Έφη Μουρίκη και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, διοργανώνει μια ιδιαίτερη έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Τα παιδιά της Ριτσώνας» από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στον εκθεσιακό χώρο του ιδρύματος. Οι έφηβες από το Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων της Ριτσώνας δίνουν χρώμα στη ζωή τους μέσω της τέχνης και διέξοδο στους πόνους, στους φόβους και στις αγωνίες τους, αποτυπώνοντάς τα στους καμβάδες. Tα έργα της έκθεσης θα πωληθούν σε συμβολική τιμή και τα έσοδα θα πάνε στα παιδιά της Ριτσώνας.

3/10-11/10, Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, Πειραιώς 206, Ταύρος, είσοδος ελεύθερη

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

«Fall into Place»: Οι κεντρικές παραστάσεις του 15ου Arc For Dance Festival στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Η επετειακή έκδοση του 15ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Arc For Dance Festival απογειώνεται και ολοκληρώνει τις παραστάσεις του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 7 πρωτότυπα χορευτικά έργα: τρία σε παγκόσμια πρεμιέρα και τέσσερα στην πρώτη τους παρουσίαση στην Αθήνα (29/9-2/10). Το φεστιβάλ στοχάζεται πάνω στον «τρομακτικό πόθο του ανήκειν», προτείνοντας τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους ο χορός μάς δείχνει τι σημαίνει να έχει και να αφήνει κανείς έναν τόπο, δηλαδή να βρίσκει το σημείο στο οποίο ταιριάζει μια δεδομένη στιγμή (fall into place) και να προχωρά, χωρίς να τον κατέχει.

29/9-2/10, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, πλησίον πλατείας Κοραή, 20:30, είσοδος ελεύθερη (με προκράτηση)

William Barnhart στην γκαλερί Phoenix Athens

Η γκαλερί Phoenix Athens παρουσιάζει την έκθεση «Μωσαϊκό: Όμορφοι Επαναστάτες» που περιλαμβάνει τους νέους πίνακες του William Barnhart, οι οποίοι προέκυψαν από την παραμονή του στην Αθήνα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, στο πλαίσιο του προγράμματος Villa Exarchia Residency. Οι πίνακες, που έχουν βασιστεί στις λεπτομερείς παρατηρήσεις και τα σκίτσα του Barnhart για την Αθήνα, αποτυπώνουν την επιθυμία του να συνδεθεί ουσιαστικά με την πόλη και τους κατοίκους της.

Έως 11/10, Phoenix Athens, Ασκληπιού 87-89, Δευτ.-Παρ., 12:00-18:00 & Σάββατο κατόπιν ραντεβού

Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2022

Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2022 με θέμα «Το 1922, πυλώνας στο σήμερα» αποδίδει φόρο τιμής στη μνήμη των 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, εμπνεόμενο από το πολιτισμικό μωσαϊκό της Σμύρνης και της Ανατολικής Μεσογείου, αναγνωρίζοντας το αποτύπωμά που αφήνει στην ταυτότητα της σημερινής Ελλάδας.

29/9-9/10, διάφορα σημεία σε Μεταξουργείο, Ομόνοια & Σταθμό Λαρίσης

Τριήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην Κατερίνα Γώγου στον Χώρο 2510

Ένα τριήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στην Κατερίνα Γώγου παρουσιάζεται από τις 30/9 έως τις 2/10 στον Χώρο 2510. Περιλαμβάνει φωτογραφικές εκθέσεις, προβολή του ντοκιμαντέρ Κατερίνα Γώγου: Για την αποκατάσταση του μαύρου και τον μονόλογο Κατερίνα, κατά τη διάρκεια του οποίου θα προβάλλεται και φωτογραφικό υλικό.

29/9-2/10, Χώρος 2510, Θεμιστοκλέους 52, είσοδος ελεύθερη

ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ

Αφιέρωμα στην Γουίτνεϊ Χιούστον στο Christmas Theater

Μια μουσική παράσταση του West End, αφιερωμένη στη σπουδαία ντίβα, τη «χρυσή φωνή» που έφυγε πριν από δέκα χρόνια σε ηλικία μόλις σαράντα εννέα ετών, με τη σταρ Belinda Davids, πρωταγωνίστρια σε δύο επιτυχημένα τηλεοπτικά αφιερώματα στη Χιούστον.

5/10, Christmas Theater, Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου, Βεΐκου 137 Γαλάτσι, 21:00, είσοδος: 15-55 ευρώ

ΠΑΖΑΡΙ

Vinyl Market στην Τεχνόπολη

Το Vinyl Market επιστρέφει με νέες συλλογές δίσκων, συλλεκτικά κομμάτια, φρέσκες κυκλοφορίες και πολλά άλλα μουσικά εκθέματα. Δίσκοι απ’ όλη την γκάμα της μουσικής θα βρίσκονται εκεί για να τους ανακαλύψετε: rock, soul, funk, jazz, latin, blues, ethnic, electronica κ.ά. Στα decks του Vinyl Market θα βρίσκονται γνωστοί DJs αλλά και πολλοί άλλοι από τη διοργανώτρια ομάδα.

30/9-2/10, Τεχνόπολη, Αίθουσα Νέοι Φούρνοι, Πειραιώς 100, Γκάζι, Παρ. 17:00-22:00, Σάβ.-Κυρ. 11:00-22:00

ΔΙΑΛΕΞΗ

Ο Γάλλος φιλόσοφος Ντιντιέ Εριμπόν προσκεκλημένος των εκδόσεων νήσος

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ και οι εκδόσεις νήσος διοργανώνουν διάλεξη του Ντιντιέ Εριμπόν με τίτλο «Επιστροφή στις κοινωνικές τάξεις: Σκέψεις για τις έννοιες της πολιτικής». Ο Ντιντιέ Εριμπόν γεννήθηκε το 1953 στη Ρενς. Σπούδασε Φιλοσοφία, δίδαξε επί χρόνια σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και κριτικός βιβλίων και συνδέθηκε φιλικά με τον Μισέλ Φουκό και τον Πιερ Μπουρντιέ. Την εκδήλωση προλογίζει ο Παναγής Παναγιωτόπουλος, αναπληρωτής καθηγητής στο ΕΚΠΑ. Με τον Εριμπόν συνομιλούν οι Αθηνά Αθανασίου, καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και ο Γεράσιμος Κουζέλης, ομότιμος καθηγητής στο ΕΚΠΑ.

4/10, Αμφιθέατρο Αργυριάδη (κεντρικό κτίριο Πανεπιστημίου Αθηνών), Πανεπιστημίου 30, 19:00,