13 πολιτιστικές εκδηλώσεις για αυτή την εβδομάδα (24/2-2/3/2022)

ΜΟΥΣΙΚΗ

Φοίβος Δεληβοριάς, Δημήτρης Μεντζέλος & Νεφέλη Φασούλη

Ο πρώτος είναι μία από τις πιο αγαπημένες φωνές των τελευταίων δεκαετιών, έχοντας αγγίξει ακροατές διαφορετικών μουσικών καταβολών, ο δεύτερος ήταν μέλος του συγκροτήματος Ημισκούμπρια που έμαθαν στην Ελλάδα τι σημαίνει σατιρικό ραπ, και η Τρίτη, με τη ζεστή και εύπλαστη φωνή της, κατάφερε να γίνει η μούσα του πρώτου. Δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, που ο Φοίβος Δεληβοριάς, ο Δημήτρης Μεντζέλος και η Νεφέλη Φασούλη συναντιούνται, όμως είναι η παρθενική των τριών ως σχήμα που μπορείτε να απολαύσετε να κάνει «κατάληψη στη βίλα Vox» τις προσεχείς 5 Παρασκευές.

25/2-25/3, Vox Live, Ιερά Οδός 16, Αθήνα, είσοδος: 13-25 ευρώ

«Ρεμπώτικα» των Μιχάλη & Παντελή Καλογεράκη, μαζί με τη Λένα Κιτσοπούλου

Στο σύμπαν των αδερφών Καλογεράκη το πάντρεμα των ρεμπέτικων με την ποίηση του Ρεμπώ δεν είναι απλώς πηγή λογοπαιγνίων αλλά πυρήνας καλλιτεχνικής δημιουργίας. Κάπως έτσι γεννήθηκε ο δίσκος «Ρεμπώτικα», με τη μελοποίηση των επιστολών που αντάλλαξαν ο Ρεμπώ και ο Βερλαίν σε συνδυασμό με γνωστά και άγνωστα ρεμπέτικα. Αυτό τον ιδιαίτερο κόσμο τους πρόκειται να παρουσιάσουν σε μια βραδιά στο six d.o.g.s, στην οποία θα συμμετέχει ως καλεσμένη και η Λένα Κιτσοπούλου.

27/2, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα, είσοδος: 15 ευρώ

ΠΑΡΤΙ

Cosmonauts x Antigone & Umwelt

Μετά την αναγκαστική διακοπή που επέφεραν τα μέτρα κατά του κορωνοϊού, οι Cosmonauts κατευθύνονται και πάλι στο Temple με αέρα γαλλικό, μια και καλεσμένοι τους αυτήν τη φορά είναι ο Antigone και ο Unwelt που υπόσχονται μια δυνατή techno βραδιά. Το ζέσταμα αναλαμβάνουν οι δικοί μας Saniter & Theremin.

25/2, Temple Athens, Ιάκχου 17, Αθήνα, είσοδος: 10-15 ευρώ

Cannibal Radio Takeover

Πάνε δυόμισι χρόνια από την τελευταία φορά που ο σταθμός του Cannibal Radio «κατέλαβε» τη σκηνή του Temple. Τώρα ετοιμάζεται να το ξανακάνει με ένα δυνατό line-up που θα πάει μέχρι πρωίας: Liquid Gender, Olga b2b Nadja, Mr.M b2b Nikos Thanos, Trial b2b Kx1, Mosh Beat x TYPEO x TheDi X Unrated Di και Fac3less στα decks.

26/2, Temple Athens, Ιάκχου 17, Αθήνα, είσοδος: 7 ευρώ

Cayetano all night

Το clubbing έχει ξανανοίξει κι έτσι ο γνώριμος resident του Crust Cayetano ετοιμάζεται να πάρει και πάλι τη θέση του πίσω από τα decks για ένα ολονύχτιο set από αυτά που μας είχαν λείψει.

25/2, Crust, Πρωτογένους 13, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

5 years Believe w/ Raresh

Ένα εορταστικό πάρτι για τα πέντε χρόνια του Believe θα βρει όποιος περάσει την πόρτα του gig space του six d.o.g.s αυτό το Σάββατο μετά τα μεσάνυχτα. «Υπαίτιοι» για όσα συμβούν θα είναι ο Ρουμάνος Raresh και οι Jonn και Always Late.

26/2, six d.o.g.s, Αβραμιώτου 6-8, Αθήνα, είσοδος: 10 ευρώ

ΘΕΑΤΡΟ

«Λοιμός» σε σκηνοθεσία Βασίλη Βηλαρά

Ποιες είναι οι θεματικές που διατρέχουν καθημερινά το newsfeed μας; Η πατριαρχία, ο σεξισμός, οι γυναικοκτονίες, η ομοφοβία, ο φασισμός, το victim blaming αλλά και ο παραλογισμός των dating apps είναι τα «δυσοίωνα» υλικά που στα χέρια του Βασίλη Βηλαρά μεταμορφώνονται σε μια μουσική περφόρμανς η οποία θέλει να δείξει πόσο προβληματικά είναι πολλά από τα τραγούδια που όλοι σιγοτραγουδήσαμε μεγαλώνοντας. Ένα φρενήρες show στο οποίο συνομιλούν οι Abba με τον Γιώργο Ζαμπέτα, η Dua Lipa με την Τζένη Βάνου και οι ομοφοβικές ελληνικές σειρές των ’90s με το σημερινό Tinder.

2/3-25/5, Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων, Κύπρου 91Α & Σικίνου 35Α, Κυψέλη, είσοδος: 5-10 ευρώ

«Η Πτέρυγα», σε σκηνοθεσία Έλενας Μαυρίδου

Φωτ.: Γιώργος Καπλανίδης

Ένα νοσοκομείο κυήσεων είναι ένας χώρος αλλιώτικος που ηχεί σαν μεταμεσονύκτιο ρέκβιεμ, το σημείο όπου τέμνονται το φως με το σκοτάδι, ο θάνατος με τη ζωή. Η Έλενα Μαυρίδου, χρησιμοποιώντας υλικό από αληθινές συνεντεύξεις και περιπτώσεις, κοιτάζει τα όρια της πραγματικότητας, της λογικής και της ελεύθερης βούλησης μιας εγκύου, φτιάχνοντας τελικά μια παράσταση αφιερωμένη στην πολύπλοκη έννοια της μητρότητας.

25/2-26/3, Θέατρο Χώρος, Πραβίου 6, Αθήνα, είσοδος: 10-15 ευρώ

«Πονηρό Πνεύμα» του Νόελ Κάουαρντ, σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά

Φωτ.: Karol Jarek

Χρειάστηκαν μόλις πέντε ημέρες για να γραφτεί η κλασική αυτή μαύρη κωμωδία από τον Νόελ Κάουαρντ την άνοιξη του 1941 ‒ έκτοτε η φήμη της εκτοξεύτηκε. Το θεατρικό έργο που αντιμετωπίζει με φλεγματικό χιούμορ τη συνθήκη του γάμου αλλά και το ζήτημα της συζυγικής πίστης ανεβαίνει τώρα για πρώτη φορά από το Εθνικό Θέατρο υπό τη σκηνοθετική ματιά του Γιάννη Χουβαρδά. Ο γάμος του Τσαρλς και της Ρουθ περνά κρίση που πυροδοτείται από την εμφάνιση ενός μέντιουμ αλλά και το φάντασμα μιας πρώην συζύγου.

26/2-17/4, Εθνικό Θέατρο - Κτίριο Τσίλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, Αθήνα, είσοδος: 5-25 ευρώ

ΧΟΡΟΣ

«Make any sound Make any sound move Make any sound move us» της Ίριδας Καραγιάν

Η Ίρις Καραγιάν, μετά το περσινό «A dance as a dance», που παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Αθηνών, επιστρέφει με μια νέα χορευτική παράσταση, μέσα από την οποία αποζητά την εμπειρία, την έκφραση, την ετερότητα και τη σύνδεση. Γι’ αυτήν η χορογράφος αντλεί έμπνευση από τις πρακτικές της συνθέτριας Pauline Oliveros και συγκεκριμένα από την ιδέα της «βαθιάς ακρόασης» αλλά και τη συλλογή «Sonic Meditations». Οι τρεις περφόρμερ Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Χριστίνα Καραγιάννη και Σωτηρία Κουτσοπέτρου αφουγκράζονται το περιβάλλον για να αφεθούν τελικά σε μια κατάσταση συνεχούς ροής.

24-27/2, Θησείον, Ένα Θέατρο για τις Τέχνες, Τουρναβίτου 7, Αθήνα, είσοδος: 5-8 ευρώ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

«Ένωση» της Βαρβάρας Λιακουνάκου

Την πρώτη της ατομική έκθεση στην γκαλερί Citronne ετοιμάζεται να παρουσιάσει η εικαστικός Βαρβάρα Λιακουνάκου, που είναι αφιερωμένη στην αγάπη και τον έρωτα. Σε αυτή θα παρουσιαστούν δεκαπέντε έργα σε καμβά και δέκα σε χαρτί, που φιλοτεχνήθηκαν στο διάστημα 2017-2021. Την έκθεση συνοδεύει μια ομώνυμη μονογραφία που σχεδιάστηκε και τυπώθηκε στο Τορίνο. Τα έργα, μέσα από τη σχεδόν αποκλειστική χρήση λαδοπαστέλ, λένε τελικά αυτό που θέλουν μέσα από τις ανταύγειες στα πλέγματα των γραμμών.

24/2-2/4, γκαλερί Citronne, Πατριάρχου Ιωακείμ 19, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

«Have a seat»

Ένα κάθισμα είναι λειτουργικό, αλλά συγχρόνως κaι ένα αντικείμενο διακόσμησης. Είναι ακόμα ένα στοιχείο που υπάρχει στην τέχνη ήδη από τους αρχαίους πολιτισμούς και μετατράπηκε επίσης σε έργο τέχνης αλλά και αντικείμενο του βιομηχανικού σχεδιασμού. Στην εν λόγω ομαδική έκθεση που παρουσιάζει η «αντί Gallery» στην Ελληνοαμερικανική Ένωση σε επιμέλεια της Λουίζας Καραπιδάκη σαράντα έξι Έλληνες εικαστικοί και σχεδιαστές δημιουργούν έργα εμπνευσμένα από καθίσματα και τα μετατρέπουν έτσι σε ένα αφήγημα που καλείται να «διαβάσει» ο θεατής.

Έως 2/4, Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη

«Qengjat e Vegjel» της Ντορέιντα Τζόγκου

Μια έκθεση που δανείζεται τον τίτλο της από ένα παραδοσιακό παιδικό αλβανικό τραγούδι «Qengjat e Vegjel» («Τα μικρά αρνάκια») και σε αυτήν η εικαστικός Ντορέιντα Τζόγκου παρουσιάζει μια πτυχή ενός έργου βιωματικού και πολυδιάστατου, μια αφήγηση μνήμης και αποχαιρετισμού. Η έκθεση αποτελείται από γλυπτικά έργα και βίντεο, για τα οποία η εικαστικός επέστρεψε στο χωριό Σελενίτσα στη νοτιοδυτική Αλβανία, όπου μεγάλωσε, για να συνδιαλλαγεί με τον ίδιο τον τόπο (χρησιμοποιεί την πίσσα του μεταλλείου του χωριού ως υλικό) αλλά και τους ανθρώπους της ιδιαίτερης πατρίδας της που γίνονται αναπόσπαστο μέρος της δημιουργικής διαδικασίας.

26/2-6/3, ERGO Collective Space, Αιγηιδών 31, Αθήνα, είσοδος ελεύθερη