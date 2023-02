Στο νοσοκομείο η Μαρία Ναυπλιώτου - Ακυρώνει παραστάσεις

Σε ανάρτηση μέσα από δωμάτιο νοσοκομείου προέβη το πρωί της Πέμπτης η γνωστή ηθοποιός, Μαρία Ναυπλιώτου.

Συγκεκριμένα, η κα Ναυπλιώτου γνωστοποίησε ότι τα ξημερώματα βρέθηκε στο νοσοκομείο μετά από οξύ κοιλιακό άλγος και υποβλήθηκε τελικά σε επέμβαση αφαίρεσης χολής.

Στο βίντεο που κοινοποίησε στο Instagram αναφέρει: «Καλημέρα σας. Σας μιλάω από το δωμάτιο του νοσοκομείου. Χθες ήρθα εδώ με οξύ κοιλιακό άλγος και μετά από τις εξετάσεις των γιατρών έκανα επέμβαση αφαίρεσης χολής».

«Δυστυχώς, τις επόμενες ημέρες δεν θα μπορέσω να είμαι πάνω στη σκηνή. Λυπάμαι πολύ για την αναστάτωση που θα έχετε όσοι από εσάς έχετε αγοράσει εισιτήρια. Παρόλο που είμαι άνθρωπος που πιστεύει πως "The show must go on", σωματικά δεν μπορώ να ανταπεξέλθω. Την Τετάρτη θα είμαστε πάλι μαζί. Λυπάμαι, γιατί ήταν κάτι που δεν μπορούσα να αποτρέψω. Ανυπομονώ να συναντηθούμε ξανά σύντομα», είπε χαρακτηριστικά.