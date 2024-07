Η Hello Kitty δεν είναι γάτα – Και εμείς δεν ξέρουμε πώς να νιώσουμε γι’ αυτό

Και όμως, η Hello Kitty δεν είναι γάτα, παρά το ότι εμφανίζεται ως «kitty» και έχει μουστάκια.

Με αφορμή τον εορτασμό για την 50η επέτειο της Hello Kitty -που επίσημα πραγματοποιείται την 1η Νοεμβρίου- οι θαυμαστές του δημοφιλούς χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων που δημιούργησε η Yuko Shimizu έπαθαν ταραχή όταν έμαθαν ότι δεν είναι γάτα.

«Η Hello Kitty δεν είναι γάτα», εξήγησε στο Today στις 18 Ιουλίου η Jill Cook, η διευθύντρια ανάπτυξης επιχειρήσεων λιανικής πώλησης της Sanrio, της εταιρείας που έχει τη Hello Kitty. «Στην πραγματικότητα είναι ένα μικρό κορίτσι που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα προάστια του Λονδίνου. Έχει μια μαμά και έναν μπαμπά και μια δίδυμη αδελφή, τη Mimmy -η οποία είναι επίσης η καλύτερη φίλη της».

Φυσικά, η αποκάλυψη, αν και δεν ήταν εντελώς άγνωστη, έκανε μερικούς θαυμαστές να είναι λίγο μπερδεμένοι. Άλλωστε, η Hello Kitty φαίνεται να είναι μια γάτα με ένα μικρό κόκκινο φιόγκο και, για κάποιο λόγο, χωρίς στόμα και ας μιλάει κανονικά. «Δηλαδή έχει μουστάκια, αυτιά και ονομάζεται «Kitty», αλλά στην πραγματικότητα είναι άνθρωπος;», σχόλιασε ένας χρήστος του TikTok κάτω από το απόσπασμα. «Η Hello Kitty είναι η αγαπημένη μου. Είμαι σχεδόν 40 ετών και είναι η πρώτη φορά που το ακούω αυτό», σχολίασε μία άλλη.

Αν και μπορεί να είναι είδηση για κάποιους, δεν είναι η πρώτη φορά που η Hello Kitty προκαλεί αντιδράσεις ως προς το είδος που ανήκει. Στην πραγματικότητα, ο χαρακτήρας έγινε πρωτοσέλιδο το 2014, με αφορμή την 40ή επέτειό του, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Κατά τη διάρκεια εκείνης της περιόδου, η ανθρωπολόγος Christine R. Yano-η οποία συνέγραψε το βιβλίο Pink Globalization:Hello Kitty's Trek Across The Pacific- εν μέσω της προετοιμασίας για μια έκθεση Hello Kitty στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Λος Άντζελες, είχε πει τη δική της άποψη ως προς το είδος που ανήκει ο χαρακτήρας. «Είναι ένας χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων», εξήγησε τότε ο Υano στους Los Angeles Times. «Είναι ένα μικρό κορίτσι. Είναι μια φίλη. Αλλά δεν είναι γάτα. Ποτέ δεν απεικονίζεται στα τέσσερα. Περπατάει και κάθεται σαν δίποδο πλάσμα. Έχει όμως μια δική της κατοικίδια γάτα, η οποία ονομάζεται Charmmy Kitty».

Εν τω μεταξύ, άλλοι θαυμαστές έμειναν εξίσου έκπληκτοι όταν άκουσαν το μέρος που ζει η Hello Kitty. Η Hello Kitty -η πρώτη της εμφάνιση ήταν σε ένα ιαπωνικό πορτοφόλι με κέρματα το 1974- είναι Βρετανίδα και μεγαλωμένη στα προάστια του Λονδίνου. «Η Hello Kitty ‘γεννήθηκε’ τη δεκαετία του 1970, όταν αρκετοί άνθρωποι της Ιαπωνίας θαύμαζαν τη ζωή των Βρετανών», πρόσθεσε ο Yano στους Los Angeles Times. «Αγαπούσαν την ιδέα της Βρετανίας. Αντιπροσώπευε την πεμπτουσία της εξιδανικευμένης παιδικής ηλικίας, σχεδόν σαν έναν λευκό φράχτη. Έτσι, η βιογραφία δημιουργήθηκε ακριβώς για τα γούστα εκείνης της εποχής».

Όμως, παρά τα όσα μάθαμε, η Hello Kitty παραμένει το ίδιο αγαπητή και όπως ανέφερε η Cook στο Today, αυτό δεν αλλάζει τα όσα αντιπροσωπεύει το διάσημο καρτούν. «Το βασικό της μήνυμα είναι η φιλία, η καλοσύνη και η συμμετοχή. Μέρος αυτού που τη βοήθησε να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες, πολιτισμούς είναι ότι αυτό είναι κατανοητό σε όλους», είπε.