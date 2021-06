Το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας επιστρέφει με 3 παγκόσμιες πρεμιέρες και 31 παραγωγές

Η Καλαμάτα, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Λίντα Καπετανέα και οι συνεργάτες της μπορούν να υπερηφανεύονται ότι κατάφεραν να διοργανώσουν ένα από τα λίγα φεστιβάλ παγκοσμίως εν μέσω πανδημίας, το καλοκαίρι του 2020. Το φεστιβάλ που δίνει ζωή στην πόλη της Καλαμάτας και κύρος στην Ελλάδα, που βρίσκεται με αυτό στην πρώτη γραμμή των διοργανώσεων του χορού, παρουσίασε πέρσι ένα πλήρες πρόγραμμα με διεθνείς μετακλήσεις και ελληνικά σχήματα, εξασφαλίζοντας συνθήκες απόλυτης ασφάλειας για το κοινό, τους εργαζόμενους και τους καλλιτέχνες.

Το φετινό, πιο αισιόδοξο καλοκαίρι φιλοξενεί ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 31 συνολικά παραγωγές, 18 ξένες ομάδες από τις οποίες οι 14 έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, τρεις παγκόσμιες πρεμιέρες, εξακτίνωση των παραστάσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ισχυρές νέες συνεργασίες και ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίες αλλά και για τους κατοίκους της Καλαμάτας.

Ο τίτλος του φετινού καλλιτεχνικού προγράμματος είναι Σε κίνηση. Διαρκώς σε κίνηση. Μαζί; Ή μόνοι; συνοψίζοντας την ανάγκη της ομάδας του φεστιβάλ να τροφοδοτεί τη συζήτηση για την ανθρώπινη κατάσταση στη σύγχρονη εποχή.

Οι χορευτές, μιλώντας μια παγκόσμια γλώσσα, ξεδιπλώνουν μέσα από τα σώματα και την πνευματικότητά τους έννοιες παγκόσμια αποδεκτές και καθόλου αυτονόητες όπως η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, η αποδοχή, η σύγκρουση, η διαπραγμάτευση, η αυτονομία, η ατομική ταυτότητα και η ελευθερία.

Το 27ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, που θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 16 έως τις 25 Ιουλίου, περνάει σε μια νέα φάση με την προγραμματική σύμβαση που διασφαλίζει το πλαίσιο συνεργασίας και τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξή του την επόμενη τριετία, κάτι που δίνει στη διοργάνωση τον «αέρα» για να ενισχύσει τις συνεργασίες της και την εξωστρέφειά της σε διεθνές επίπεδο, να στηρίξει Έλληνες καλλιτέχνες, να ανοιχτεί σε όλο και νεότερες ηλικιακές ομάδες και να επενδύσει στην υψηλού επιπέδου εκπαίδευση των χορευτών.

Η καλλιτεχνική Διευθύντρια του φεστιβάλ χορού Λίντα Καπετανέα. Φωτ.: Ελίνα Γιουνανλή

Το αμιγώς καλλιτεχνικό πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 25 Ιουλίου 2021 και αποτελείται από τις παραστάσεις της Κεντρικής Σκηνής / Main Stage στο Αμφιθέατρο Κάστρου Καλαμάτας και της Κεντρικής Σκηνής του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας, τις μικρότερης κλίμακας παραγωγές στο Black Box, την Εναλλακτική Σκηνή του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας και τις παραστάσεις στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας.

Θα φιλοξενήσει παραστάσεις χορού που συνδυάζουν διαφορετικά είδη, από σύγχρονο χορό και hip hop μέχρι ακροβατικά και σύγχρονους αστικούς αφρικανικούς χορούς. Οι καλλιτέχνες του εξωτερικού που θα παρουσιάσουν τα έργα τους στο φεστιβάλ προέρχονται από τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία, την Ιταλία, το Ισραήλ, την Ιρλανδία, τη Νιγηρία και τη Σλοβακία. Επίσης από τις 18 ξένες ομάδες, οι 14 παρουσιάζουν για πρώτη φορά το έργο τους στην Ελλάδα ενώ από τα 13 ελληνικά έργα, τα 3 θα κάνουν την παγκόσμια πρεμιέρα τους και ένα θα κάνει τη δια ζώσης πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ, μετά από την πρώτη του διαδικτυακή παρουσίαση.

Το φετινό θέμα συνδέει την ατομική με τη συλλογική εμπειρία, ενθαρρύνει τη σημασία της κοινότητας και τον ρόλο του κάθε προσώπου μέσα σε αυτή, επισημαίνει την ανάγκη δημιουργίας κοινού τόπου συνάντησης και συνεννόησης, ως βασικούς τρόπους επιβίωσης αλλά και ευημερίας.

Οι χορευτές, μιλώντας μια παγκόσμια γλώσσα, ξεδιπλώνουν μέσα από τα σώματα και την πνευματικότητά τους έννοιες παγκόσμια αποδεκτές και καθόλου αυτονόητες όπως η εμπιστοσύνη, η αλληλεγγύη, η αποδοχή, η σύγκρουση, η διαπραγμάτευση, η αυτονομία, η ατομική ταυτότητα και η ελευθερία.

BLKDOG του Botis Seva

Πρεμιέρα στο φεστιβάλ, στις 16 Ιουλίου, κάνει ο χορογράφος Rachid Ouramdane με το έργο Möbius της ομάδας ακροβατών και χορευτών Compagnie XY από τη Γαλλία. Η πολυπρόσωπη αυτή παραγωγή θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα 19 Ιουλίου και στο Σαϊνοπούλειο Αμφιθέατρο στη Σπάρτη.

Οι βραβευμένοι με Olivier καλύτερης νέας χορευτικής παράστασης Far From the Norm παρουσιάζουν το επαναστατικό έργο BLKDOG του Botis Seva, ενώ ακολουθούν οι χορευτές της ομάδας The QDance Company του Qudus Onikeku από το Λάγος της Νιγηρίας. Στο έργο Re:INCARNATION παρακολουθούμε εννέα πολύ εντυπωσιακούς χορευτές να επιβεβαιώνουν με τον πιο εμφατικό τρόπο γιατί η Αφρική είναι η μητέρα της ανθρωπότητας.

Η ομάδα RootlessRoot, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, θα παρουσιάσει την πρεμιέρα του έργου Stones and Bones, στο οποίο τέσσερις ερμηνεύτριες δημιουργούν ένα ποίημα για την εύθραυστη φύση της ανθρώπινης ύπαρξης και την ανάγκη να αφήσουμε το σημάδι μας στον κόσμο.

Η εναλλακτική σκηνή που ονομάζεται από φέτος Black Box, θα ξεκινήσει με τέσσερα μικτά ντουέτα χορευτών με και χωρίς αναπηρία, υπό τον γενικό τίτλο Mixed Doubles, σε συνεργασία με τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Πρόκειται για τα ντουέτα Cornered της Faizah Grootens, Re-call της χορογράφου Βενετσιάνας Καλαμπαλίκη, Feeling Good με αναφορές στον «Άνθρωπο του Βιτρούβιου» σε χορογραφία Diego Tortelli και Fine Lines που χορογραφεί η Roser López Espinosa.

Στο πρόγραμμα παραστάσεων ακολουθεί το έργο One More Thing του Ισραηλινού Adi Boutrous, το DEN.TRO της Maria Fonseca από την Πορτογαλία και η Ευαγγελία Ράντου με το Ǝ V A: Το νέο σόλο της γνωστής χορεύτριας παρουσιάζεται σε παγκόσμια πρεμιέρα.

DEN.TRO της Maria Fonseca από την Πορτογαλία. Φωτ.: Helena Goncalves

Στη συνέχεια θα δούμε την ελληνική πρεμιέρα του ντουέτου Zeppelin Bend της Κατερίνας Ανδρέου, σε παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, το οποίο είχε παρουσιαστεί ως work in progress στο 7ο Φεστιβάλ Νέων Χορογράφων στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης το 2020. Ακολουθούν το νέο έργο της Αθανασίας Κανελλοπούλου Nadja – Who am I? που κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο φεστιβάλ και το Through the Grapevine της ομάδας not standing του Βέλγου Alexander Vantournhout, ένα ιδιόμορφο pas de deux μεταξύ δύο ανδρών.

Τέλος, η πρωτοεμφανιζόμενη στην Ελλάδα και διεθνώς βραβευμένη Oona Doherty από την Ιρλανδία παρουσιάζει το Hope Hunt and the Ascension into Lazarus που κινείται μεταξύ σωματικού θεάτρου, κοινωνικής διακήρυξης και χορού.

Στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας θα πραγματοποιηθούν 16 υπαίθριες παραστάσεις σε οκτώ βραδιές χορού, όλες με δωρεάν είσοδο. Στο καθιερωμένο πλέον βραδινό ραντεβού στις 21:00 στην πλατεία, θα δούμε:

Tο έργο LIOV του Diego Sinniger από την Ισπανία και το έργο SAHASRARA, απόσπασμα της Maria Fonseca από την Πορτογαλία. Το έργο You Wonder What I See των Ελένης Ρόμπερτς από την Ελλάδα και Solal Mariotte από τη Γαλλία και το έργο Know It All με τον Jos Baker από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο Enter Illusion του Κώστα Τσουκαλά ή Phoenix και το έργο WHATEVERISTRENDINGNOW με τη Lívia Balážová από τη Σλοβακία. Tο έργο Bowling Ball με τον Alexander Vantournhout και το Ορλάντο της Λαμπρινής Γκόλια. Το έργο Hito με τους Akira Yoshida και Chey Jurado από την Ισπανία. Το έργο Articulated Dynamics της Ειρήνης Αποστολάτου και το Κάθε πολύτιμη στιγμή (απόσπασμα) του Αλέξανδρου Ελ Γκρέκο. Το έργο There Is A Place με την Πετρίνα Γιαννάκου και το Us με τον Arias Fernandez της The Jokerz Company, από την Ισπανία.

Re:INCARNATION από τους χορευτές της ομάδας The QDance Company του Qudus Onikeku από το Λάγος της Νιγηρίας. Φωτ.: Jean Couturier

Το φεστιβάλ φέτος συνεργάζεται με τρεις επαγγελματικές σχολές χορού, δίνοντας την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα έργα τους μαθήτριες της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης, της επαγγελματικής σχολής χορού Ραλλού Μάνου και της επαγγελματικής σχολής χορού ΑΚΤΙΝΑ. Πρόκειται για τα έργα Επανάσταση του σώματος με τη Λασάντρα Τσύπι, Φάσμα Περιορισμού με την Ασπασία Κυραδενίδου και Οργανώνοντας την απαισιοδοξία με την Άννα Μαρία Καρούνου.

Ένας από τους βασικούς στόχους του φεστιβάλ είναι η διοργάνωση σεμιναρίων χορού για επαγγελματίες αλλά και για όλους όσοι αγαπούν τον χορό, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις ηλικίες και τις κοινωνικές ομάδες. Στα σεμινάρια για σπουδαστές και επαγγελματίες χορευτές που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του 27ου Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, συνεχίζεται η στρατηγική του φεστιβάλ που προβλέπει την εκπαίδευση των χορευτών μέσω της εντατικής και σε βάθος έρευνας καθώς και μέσω ολοκληρωμένων προσεγγίσεων ανάπτυξης τεχνικής. Το φετινό πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελείται από δύο βασικά σεμινάρια και πέντε masterclasses.

Μία νέα πρωτοβουλία που προωθεί φέτος το φεστιβάλ με στόχο τoν καλλιτεχνικό διάλογο είναι η εκδήλωση Αrt within One, ένα κάλεσμα στους φιλοξενούμενους καλλιτέχνες του φεστιβάλ και σε σπουδαστές των επαγγελματικών σεμιναρίων να βρεθούν όλοι μαζί και να μοιραστούν την τέχνη τους. Πρόκειται για ένα καλλιτεχνικό δρώμενο με συνοδεία μουσικής στο οποίο οι προσκεκλημένοι θα κληθούν να συνομιλήσουν χορευτικά με τους συναδέλφους τους και να παρουσιάσουν στην κοινότητα τον προσωπικό τους τρόπο έκφρασης στην κίνηση και τον χορό, μέσα σε ένα λεπτό. Η εκδήλωση θα είναι ανοιχτή στο κοινό και θα διεξαχθεί στις 21 Ιουλίου στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, στις 17:00.

Εκτός από το πρόγραμμα για επαγγελματίες, συνεχίζονται τα προγράμματα και τα εργαστήρια χορού για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Καλαμάτας, με έμφαση στις μικρές και μεγάλες ηλικίες, σε όλη την οικογένεια και σε ειδικές ομάδες πληθυσμού. Τα εργαστήρια έχουν στόχο να ενδυναμώσουν τη σχέση του Φεστιβάλ με την πόλη και να εκπαιδεύσουν το κοινό πάνω στον σύγχρονο χορό και την κίνηση.