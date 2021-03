Οι κινούμενοι πίνακες του Rijksmuseum κλείνουν νυχτερινό ραντεβού με το κοινό

Το πιο διάσημο μουσείο της Ολλανδίας και πόλος έλξης του τουρισμού στο Άμστερνταμ, το Rijksmuseum, είχε το 2020 τη χειρότερη χρονιά του, αλλά δεν πτοήθηκε.

Το μουσείο που από το 2003 έως το 2013 αποκαταστάθηκε και ανακαινίστηκε σύμφωνα με σχέδια των Ισπανών αρχιτεκτόνων Αντόνιο Κρουζ και Αντόνιο Ορτίζ, με εργασίες που κόστισαν συνολικά 322 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να φιλοξενήσει θησαυρούς που χρονολογούνται από το 1100 έως το 2000, είδε τα νούμερα των επισκεπτών να πέφτουν από τα 2.000.000 στις 675.000.

Οι άνθρωποι του μουσείου που κατέχει περισσότερα από ένα εκατομμύριο αντικείμενα τέχνης έβαλαν κυριολεκτικά τα «μεγάλα μέσα», δηλαδή τα social media, για να σώσουν το μουσείο, υπενθυμίζοντας διαρκώς την παρουσία του, τροφοδοτώντας το κοινό με αριστουργήματα και ανεβάζοντας ψηφιακά τη μνημειώδη ανακαίνιση του πίνακα του Ρέμπραντ «Νυχτερινή Περίπολος», που πριν από την πανδημία γινόταν μπροστά στα μάτια του κοινού, σε ειδικό κρυστάλλινο κουβούκλιο.

Παράλληλα δημιουργούν διαρκώς εικόνες, όπως στην πιο πρόσφατη ανάρτησή τους στο Instagram με αριστουργηματικά πρόσωπα από τον αφρό της συλλογής τους να κινούνται, υπενθυμίζοντας μας ότι τη νύχτα ζωντανεύουν και μπορεί να είναι μέρος των ονείρων μας αλλά και εφιάλτης μας.

Οι άνθρωποι του μουσείου κάνουν πεντάλεπτες περιηγήσεις γνωριμίας σε βίντεο, συνεργάστηκαν με τη Lego για μια συλλεκτική σειρά των προσώπων από τη «Νυχτερινή περίπολο», δείχνουν λεπτομέρειες των έργων την ώρα που τα ξεσκονίζουν, λένε άγνωστες ιστορίες, βάζουν την κάμερα στα «παρασκήνια» του μουσείου, και τη μασκότ τους, τη Miffy, να ξεναγεί τον κόσμο στα εκθέματα.

Ο ιστότοπος του μουσείου, που θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του, αν όλα πάνε καλά, στις 15 Μαρτίου, αύξησε το ψηφιακό του ακροατήριο σε 5,5 εκατομμύρια μοναδικούς επισκέπτες ενώ τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είδαν μια αύξηση της τάξης του 23%, με 1,4 εκατομμύρια ακόλουθους, ενώ 2,2 εκατομμύρια μπήκαν στο Rijksstudio, την εικονική συλλογή του.

Rembrandt van Rijn, Militia Company of District II under the Command of Captain Frans Banninck Cocq (1642). Known as the ‘Night Watch.’ Courtesy of the Rijksmuseum, on loan from the City of Amsterdam.