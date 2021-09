Ένα μουσείο-κόσμημα στη Φλόριντα υμνεί τα έργα της χειροτεχνίας

Ανάμεσα στο 1880 και το 1920, στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη αναπτύχθηκε το κίνημα Arts and Crafts που εξέφραζε την αποκατάσταση των διακοσμητικών τεχνών που μέχρι τότε ήταν εξαιρετικά υποτιμημένες.

Ήδη από τη δεκαετία του 1860 ο Άγγλος καλλιτέχνης, ποιητής και συγγραφέας Ουίλιαμ Μόρις στράφηκε προς τις διακοσμητικές τέχνες, ιδρύοντας την εταιρεία Morris, Marshall, Faulkner & Co, με αντικείμενο τον σχεδιασμό επίπλων και τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Ειδικά οι ταπετσαρίες τοίχου και τα εκκλησιαστικά βιτρό που δημιούργησε είναι σήματα κατατεθέντα μιας ολόκληρης εποχής, ενώ ο ίδιος υπήρξε ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος Arts and Crafts, της ρίζας αυτού που αργότερα ονομάστηκε Art Nouveau.

Το κίνημα που εξαπλώθηκε και στην Ιαπωνία στη δεκαετία του 1920 ως Mingei είχε χαρακτήρα αντιβιομηχανικό και αντιπροσωπεύει μέχρι σήμερα την παραδοσιακή χειροτεχνία που συχνά χρησιμοποιούσε μεσαιωνικά, ρομαντικά ή λαϊκά στυλ διακόσμησης. Αν και εκτοπίστηκε από τον μοντερνισμό τη δεκαετία του 1930 δεν έπαψε να αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές και μέχρι σήμερα να επανεξετάζεται και τα έργα του να μελετώνται όχι μόνο για τον καλλιτεχνικό αλλά και για τον ιστορικό τους χαρακτήρα.

Αφιερωμένο στο χειροτεχνικό κίνημα Arts and Crafts είναι το αμερικανικό μουσείο MAACM στη Φλόριντα που ολοκληρώθηκε μετά από χρόνια καθυστερήσεων. Με την υπογραφή του Κουβανοαμερικανού αρχιτέκτονα Αλμπέρτο Αλφόνσο, το μουσείο που εκτείνεται σε 42.000 τ.μ. είναι το πρώτο αφιερωμένο στο βρετανικό κίνημα διακοσμητικών και καλών τεχνών που άνθισε σε όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ού αιώνα.

Μέσα στο ηλιόλουστο τοπίο της Φλόριντα, η συλλογή του μουσείου καλών και διακοσμητικών τεχνών περιλαμβάνει περισσότερα από 800 αντικείμενα που έχουν εκτεθεί, έπιπλα, κεραμικά, πίνακες ζωγραφικής, αγγεία, φωτογραφίες, μεταλλικές κατασκευές και άλλα, η οποία δημιουργήθηκε από το 1900 έως το 1930 περίπου, κατά τη διάρκεια του αμερικανικού κινήματος των Τεχνών και των Χειροτεχνιών.

Το έργο, ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων, καθυστέρησε και εξαιτίας των απαγορεύσεων του κορωνοϊού, αφού κανένας δεν ήθελε να ανοίξει και να κλείσει ξανά. Τελικά, το MAACM άνοιξε αυτό τον μήνα, όντας και το ίδιο έργο τέχνης, ένα πενταώροφο κτίριο που φιλοδοξεί να γίνει και κέντρο για τους κατοίκους της περιοχής, αφού γειτονεύει με το Μουσείο Salvador Dalí και τη Συλλογή Chihuly που υπογράφει ο ίδιος αρχιτέκτονας.

Η εντυπωσιακή σπειροειδής σκάλα του Μουσείου. Φωτο: Joe Brennan/© MAACM

Το μουσείο συνεργάζεται στενά με τον TRRF, έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που το έργο του είναι η απόκτηση, συντήρηση, έκθεση και ερμηνεία του Αμερικανικού Κινήματος Τεχνών και Χειροτεχνίας.

Το κτίριο σχεδιάστηκε έτσι ώστε να εξυπηρετήσει τη συλλογή στην παρουσίαση πολύτιμων αντικειμένων με σύγχρονο, λειτουργικό και διδακτικό τρόπο. Οι χώροι έχουν φυσικό φως και πολλές αίθουσες είναι έτσι κατασκευασμένες για να αναπαράγουν το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής. Ο συλλέκτης Rudy Ciccarello, ιδιοκτήτης ενός φαρμακευτικού κολοσσού, είναι αυτός που πλούτισε τη συλλογή του μουσείου καθώς έχει τη σημαντικότερη ιδιωτική συλλογή του Αμερικανικού Κινήματος Τεχνών και Χειροτεχνίας στον κόσμο και συγκέντρωσε προσωπικά τα 2.000 αντικείμενα που ανήκουν πλέον στο μουσείο.

Έργα των πρωτοπόρων του κινήματος όπως οι Gustav Stickley, Charles Rohlfs, the Byrdcliffe Colony, the Roycrofters, Tiffany Studios, Dirk van Erp, Grueby Pottery, the Saturday Evening Girls, Rookwood Pottery, Newcomb Pottery, Frederick Hurten Rhead, Adelaide Alsop Robineau, Adelaide Alsop Robineau, Arthur Wesley Dow κοσμούν το μουσείο και το επιβλητικό εσωτερικό του, με τη σπειροειδή σκάλα να κυριαρχεί στο χώρο.

Φωτο: Joe Brennan/© MAACM

Φωτο: Joe Brennan/© MAACM

Φωτο: Joe Brennan/© MAACM

Το εστιατόριο Αμβροσία στο εσωτερικό του Μουσείου. Φωτο: Joe Brennan/© MAACM

Οι χώροι κατασκευάστηκαν ώστε να αναπαράγουν το κλίμα μιας ολόκληρης εποχής. Φωτο: Joe Brennan/© MAACM

Άποψη των μόνιμων συλλογών του Μουσείου. Φωτο: Joe Brennan/© MAACM