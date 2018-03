Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Ουάσινγκτον, καθώς ένας άνδρας αυτοπυροβολήθηκε έξω από τον Λευκό Οίκο. Η αστυνομία ανακοίνωσε πως ο άνδρας είναι νεκρός.

Πρόκειται για ακόμη ένα περιστατικό στο προεδρικό μέγαρο των ΗΠΑ που θέτει σε συναγερμό τις αρχές και ενώ η διαμάχη για την οπλοκατοχή βρίσκεται στο απόγειό της στη χώρα.

Το θύμα ήταν ένας ενήλικας άνδρας, γνωστοποίησε η αστυνομία της Ουάσιγκτον σε ένα μήνυμα στο Twitter. Τα στοιχεία του δεν έχουν προς το παρόν ταυτοποιηθεί και οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν την οικογένειά του, συμπλήρωσε η αστυνομία στο tweet.

Update: Adult male has been declared deceased. We are working to notify next of kin. No further updates.