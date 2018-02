Η Κάρλι Νόβελ, μία 17χρονη μαθήτρια στο λύκειο Marjory Stoneman Douglas, επέζησε από τη μαζική δολοφονία την Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018, όταν κρύφτηκε σε μία ντουλάπα μαζί με 18 συμμαθητές της στο Παρκλαντ της Φλόριντα.

Το 1949, ο παππούς της Τσαρλς Κοέν, ο οποίος τότε ήταν 12 χρονών, έκανε το ίδιο πράγμα την ώρα που ολόκληρη η οικογένειά του έπεφτε νεκρή από τα πυρά ενός μαζικού δολοφόνου.

Καθώς η Κάρλι κρυβόταν στην ντουλάπα της αίθουσας της σχολικής εφημερίδας του σχολείου της στο λύκειο Douglas High School την Τετάρτη, δεν ήταν ένα συναίσθημα απλά τρομακτικό, αλλά και έντονα οικείο.

Ένας μαζικός εκτελεστής περιδιάβαινε στους διαδρόμους πυροβολώντας και πανικόβλητοι μαθητές προσπαθούσαν να κρυφτούν όπου έβρισκαν για να γλιτώσουν.

Η ιστορία επαναλαμβανόταν.

«Αυτός είναι ο παππούς μου. Όταν ήταν 12 ετών, κρύφτηκε σε μία ντουλάπα ενώ η οικογένειά του δολοφονήθηκε, κατά τη διάρκεια του πρώτου περιστατικού μαζικών πυροβολισμών στην Αμερική» έγραψε η Κάρλί στο Twitter.

«Περίπου 70 χρόνια μετά, κρύφτηκα κι εγώ σε μία ντουλάπα για να γλιτώσω από έναν δολοφόνο. Αυτά τα γεγονότα δεν θα έπρεπε να επαναλαμβάνονται. Κάτι πρέπει να αλλάξει» ανέφερε χαρακτηριστικά προσθέτοντας και το hashtag #douglasstrong.

Ευτυχώς η Νόνελ κατάφερε να γυρίσει σπίτι ασφαλής. Όμως, 14 από τους συμμαθητές της και τρεις καθηγητές δεν τα κατάφεραν. Έχασαν τη ζωή τους όταν ο Νίκολας Κρουζ, ένας 19χρονος πρώην μαθητής του σχολείου, άρχισε να πυροβολεί απροκάλυπτα σε επτά τάξεις με ένα AR-15.

«Είχαμε στριμωχθεί όλοι σε μία ντουλάπα και προσπάθησα να καθησυχάσω τους φίλους μου που είχαν πανικοβληθεί. Δεν ήξερα πότε θα έβγαινα έξω. Απλά ήξερα ότι έπρεπε να επιβιώσω και έπρεπε να διασφαλίσω ότι όλοι ήταν καλά» δήλωσε η Κάρλι στη Huffington Post.

This is my grandpa. When he was 12 years old, he hid in a closet while his family was murdered during the first mass shooting in America. Almost 70 years later, I also hid in a closet from a murderer. These events shouldn't be repetitive. Something has to change. #douglasstrong pic.twitter.com/nDctTNlUNs