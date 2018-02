Την οργισμένη αντίδραση πολλών Βρετανών, ακόμη και του υπουργού Υγείας Τζέρεμι Χαντ, προκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αφού επέκρινε δημοσίως το εθνικό σύστημα υγείας (NHS) της Βρετανίας υποστηρίζοντας ότι "χρεοκοπεί και δεν λειτουργεί".

Ο Τραμπ έκανε το σχόλιο αυτό προσπαθώντας να δικαιολογήσει τη δική του πολιτική κατά του συστήματος Obamacare που εγκαθίδρυσε ο προκάτοχός του, όμως με την ανάρτησή του στο Twitter φάνηκε σαν να κατηγορεί το NHS, ένα σύστημα για το οποίο αισθάνονται μεγάλη υπερηφάνεια οι στενότεροι σύμμαχοί του.

"Οι Δημοκρατικοί πιέζουν για ένα καθολικό σύστημα υγειονομικής κάλυψης ενώ χιλιάδες άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο διαδηλώνουν επειδή το δικό του σύστημα U (σ.σ. "καθολικό") οδεύει προς χρεοκοπία και δεν λειτουργεί πια" ήταν το μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

The Democrats are pushing for Universal HealthCare while thousands of people are marching in the UK because their U system is going broke and not working. Dems want to greatly raise taxes for really bad and non-personal medical care. No thanks!