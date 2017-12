Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, έστειλε τις ευχές του για τα Χριστούγεννα, με μια εορταστική οικογενειακή φωτογραφία την οποία ανήρτησε στο Twitter.

Ο Μπαράκ Ομπάμα έγραφε στο μήνυμά του. «Η οικογένεια Ομπάμα σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα. Ευτυχία και Ειρήνη σε όλους αυτές τις γιορτινές ημέρες».

Το μήνυμα στο twitter απέσπασε χιλιάδες share και Like.

On behalf of the Obama family, Merry Christmas! We wish you joy and peace this holiday season. pic.twitter.com/CNFUZrhrBj