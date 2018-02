«Ο κόσμος χρειάζεται την επιστήμη και η επιστήμη τις γυναίκες, πρέπει να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε τα κορίτσια και τις γυναίκες να αξιοποιούν πλήρως το δυναμικό τους ως επιστημονικοί ερευνητές και καινοτόμοι» τονίζει σε μήνυμά του ο ΟΗΕ, με αφορμή τη σημερινή διεθνή ημέρα γυναικών και κοριτσιών στις επιστήμες, που τιμάται κάθε χρόνο στις 11 Φεβρουαρίου.

Έμπνευση αποτελεί για πολλές γυναίκες που ακολουθούν επιστημονική σταδιοδρομία η πρωτοπόρος επιστήμονας Μαρί Κιουρί, η οποία ήταν η πρώτη γυναίκα που κέρδισε Νόμπελ, το 1903.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ευκαιρία να πάρουμε θέση και να σπάσουμε τα στερεότυπα, αναφέρει ο ΟΗΕ και επισημαίνει πως η γεφύρωση του χάσματος των φύλων στην επιστήμη είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και την εκπλήρωση της υπόσχεσης της Ατζέντας του 2030, «να μην μείνει κανείς πίσω».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σήμερα, λιγότερο από το 30% των ερευνητών παγκοσμίως είναι γυναίκες και με βάση τα στοιχεία της UNESCO (2014-2016), σε παγκόσμιο επίπεδο, η εγγραφή των γυναικών είναι ιδιαίτερα χαμηλή στον τομέα της Πληροφορικής (3%), στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στη στατιστική (5%) και στη μηχανική, τη βιομηχανία και τις κατασκευές (8%).

Μήνυμα για τη διεθνή ημέρα γυναικών στις επιστήμες στέλνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ανάρτησή της στο Twitter, αναφέρει πως «η Marie Skłodowska-Curie αποτέλεσε έμπνευση για πολλές γυναίκες και επιστήμονες στην Ευρώπη. Μέχρι στιγμής, +100.000 ερευνητές έχουν λάβει τη χρηματοδότηση από τη δράση Marie Skłodowska-Curie (MSCA)».