Η δημοφιλής πλατφόρμα των gamers διαγράφει ακροδεξιές οργανώσεις, λευκούς εθνικιστές και μεγάλους servers που υπηρετούν τη ρητορική του μίσους από το σύστημά της.

To Discord είναι μια κλειστού κώδικα εφαρμογή που προσφέρει δυνατότητα βιντεοκλήσεων και chat σε ομάδες ανθρώπων, απευθυνόμενη κυρίως σε gamers και στην επικοινωνία που έχουν όταν συμμετέχουν σε διάφορα παιχνίδια, κυρίως στα RPG.

Είναι διαθέσιμη για Linux, Windows, OSX, Android, iOS και για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των gamers έχει αντικαταστήσει το Skype, αφού ένα από τα σημαντικά της στοιχεία είναι το low-latency που προσφέρει η εφαρμογή.

Διαθέτει τη δυνατότητα για κλήσεις βίντεο, φωνής, сhat, διαμοιρασμό οθόνης και ανταλλαγή αρχείων ακόμα και σε πολύ μεγάλες ομάδες ανθρώπων. Επιπλέον, τον Δεκέμβριο του 2016 η εταιρεία εισήγαγε το GameBridge API, το οποίο επιτρέπει στους προγραμματιστές παιχνιδιών να ενσωματώσουν το Discord μέσα στα παιχνίδια.

Όπως συμβαίνει σε πολλές κοινωνικές πλατφόρμες όμως, η τοξικότητα μέσα στο σύστημά της ήταν γραφτό να αυξηθεί. Και εννοείται ότι δεν μιλάμε για τρολς ή καταιγίδα μιμιδίων, αλλά για πραγματικούς, επαληθευμένους servers που χρησιμοποιούν το Discord για την προώθηση ενός απειλητικού μηνύματος. Το Nordic Resistance Movement, ο (Alt) Right Server, το Iron March, το Atomwaffen Division και πολλοί άλλοι, είναι μόνο λίγες από τις ομάδες που διαγράφηκαν από την πλατφόρμα, σε μια προσπάθειά της να αντισταθεί στη ρητορική του μίσους των ακροδεξιών ομάδων.

To σήμα του Atomwaffen Division δεν υπάρχει πλέον στην πλατφόρμα του Discord.

Το Discord σε συνεργασία με το Southern Poverty Law Center συνεργάζονται για να προσπαθήσουν να απαλλαγούν από παρουσία ομάδων μίσους στην πλατφόρμα. Η εκκαθάριση έρχεται σε μια στιγμή που το SPLC ζητά και από άλλες πλατφόρμες όπως το YouTube να υιοθετήσουν μια πιο σκληρή στάση απέναντι σε αυτές τις ομάδες. Η παρουσία του Atomwaffen Division στο YouTube έχει εξεταστεί πρόσφατα, με το YouTube να ανακοινώνει σήμερα ότι θα απαγορεύσει όλο το περιεχόμενο από ενεργούς χρήστες που προσδιορίζονται ως ενεργά μέλη του Atomwaffen Division.

«Η απόφαση του Discord να διαγράψει και να απαγορεύσει την χρήση της πλατφόρμας από ακροδεξιούς servers, είναι ένα ευπρόσδεκτο παράδειγμα της δέσμευσης που απαιτείται για την καταπολέμηση του μίσους στον τεχνολογικό χώρο», δήλωσε η Heidi Beirich, επικεφαλής του Νομικού Τμήματος του SPLC. «Άλλες εταιρείες τεχνολογίας που αγωνίζονται με τα ίδια ζητήματα θα πρέπει να γνωρίζουν πώς πάντα η σωστή πολιτική απόφαση είναι να απορρίπτουμε το οργανωμένο μίσος».

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά τη λευκή υπεροχή, τον νεοναζισμό ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, όρο ή ιδεολογία που βασίζεται σε αυτές τις πεποιθήσεις», ανέφερε σε επίσημη δήλωσή του το Discord. «Δεν είναι ευπρόσδεκτοι στο Discord. Ενώ δεν διαβάζουμε τους ιδιωτικούς διακομιστές (servers) των ανθρώπων, οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών μας απαγορεύουν ρητά την παρενόχληση, τα απειλητικά μηνύματα ή τις κλήσεις προς τη βία».

Oδηγία χρήσης από ακροδεξιές ομάδες για τη χρήση συμβόλων σε "private" και "public" συνομιλίες στο Discord.



Ένας από τους πιο επιθετικούς διακομιστές, o Centipede Central, ήταν αυτός που αρχικά τράβηξε την προσοχή της εταιρείας. Όλες οι προαναφερθείσες ομάδες λειτουργούσαν μέσα από αυτόν. Μερικοί από τους πιο ενεργούς συντονιστές του CC έφυγαν από τον μεγάλο server και έπαιξαν έναν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας νέας ομπρέλας που ονομάστηκε The New Right, η οποία σχεδιάστηκε για να απομακρυνθεί από την ιδεολογία της ρητορικής του μίσους. Και ο βασικός λόγος που αυτοί οι servers δεν θέλουν να χάσουν την αίγλη του Discord είναι τα στοιχεία που δείχνουν ότι η πλατφόρμα γίνεται όλο και πιο δημοφιλής ανάμεσα στους gamers, κερδίζοντας 75 εκατομμύρια νέους χρήστες μέσα στον τελευταίο χρόνο.

Ο Eros Resmini, επικεφαλής μάρκετινγκ του Discord, δήλωσε ότι η εταιρεία του συνεχίζει να εργάζεται για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναφορών των χρηστών και των ανησυχιών για την ασφάλεια.

«Συνεργαζόμαστε στενά με την κοινότητά μας για να αντιμετωπίσουμε κάθε αναφορά οποιουδήποτε παραβιάζει τους όρους υπηρεσίας μας ή τις κατευθυντήριες γραμμές της κοινότητας και να προβούμε σε ταχείες και κατάλληλες ενέργειες», είπε ο Resmini. «Η ομάδα μας μεγαλώνει καθώς αυξάνεται και η βάση των χρηστών μας και η μοναδική, ακλόνητη δέσμευσή μας προς αυτούς είναι να διατηρήσουμε το Discord ένα θετικό μέρος για όλους τους gamers του πλανήτη.»

Όλοι οι σύνδεσμοι και οι προσκλήσεις στους προαναφερθέντες servers μέσα στο Discord έχουν πλέον λήξει ή καταργηθεί.