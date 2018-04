Τις πιο ενδιαφέρουσες καινούριες ταινίες και ντοκιμαντέρ που εξερευνούν θέματα φύλου και ταυτότητας φιλοξενεί το 11ο Outview Film Festival που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 μέχρι τις 25 Απριλίου στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

Κινήματα που ξεπήδησαν από τη δεκαετία του ’80, όπως το queercore, η σκηνή του voguing και η δυναμική έκρηξη του παγκόσμιου LGBTQI+ κινήματος θα έχουν την τιμητική τους στην φετινή διοργάνωση με ξεχωριστές προβολές και συναρπαστικούς καλεσμένους όπως την πρωταγωνίστρια της ταινίας Kiki, Gia Marie Love και την διάσημη drag queen/ ακτιβίστρια Gloria Viagra από το Βερολίνο.

Επιπλέον το φεστιβάλ θα περιλαμβάνει μια έκθεση με αφορμή τα 15 χρόνια κυκλοφορίας του περιοδικού Antivirus με εξώφυλλα που καθόρισαν την ιστορία του αλλά και θεματικές συζητήσεις (Ισότητα Απέναντι στις Γυναίκες στο Χώρο του Κινηματογράφου, Hospice Care, Gentrification / Εξευγενισμός, Ελληνικό Queer Σινεμά, My Body - My Home), βράβευση της καλύτερης ελληνικής queer ταινίας και επιλογές ταινιών από το παγκόσμιου βεληνεκούς φεστιβάλ τρανς ταινιών, Amsterdam Transgender Film Festival.

Ταινία Έναρξης

I Dream in Another Language

(Ernesto Contreras, Μεξικό, 88’, 2017)

I Dream in Another Language

Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Κοινού στα Φεστιβάλ του Sundance και της Florida, ενώ έχει διακριθεί στα φεστιβάλ της Guadalajara, Huelva Latin American, Minneapolis St. Paul και Oslo / Fusion.

Ταινία Λήξης

Just Charlie

(Rebekah Fortune, Βρετανία, 97’, 2017)

Just Charlie

Η ταινία απέσπασε Βραβεία στα φεστιβάλ της Τσεχίας και του Κάιρο, ενώ είχε υποψηφιότητες σε αντίστοιχα όπως British Ind. Film Awards και Edinburgh Int. Film Festival.

Ταινίες με θεματικές εκδηλώσεις

Kiki

Σάββατο 21 Απριλίου

Ώρα: 22:30

Kiki

Από τις αίθουσες χορού του Χάρλεμ και από τα σπλάχνα της μαύρης gay και drag κουλτούρας ξεπήδησε το voguing που έγινε γνωστό από την θρυλική ταινία Paris is Burning και έγινε ακόμα πιο διάσημο από το τραγούδι Vogue της Madonna.

To πολυβραβευμένο ντοκιμαντέρ Κiki επικεντρώνεται στην ιστορία επτά νέων, μέσα από τις προετοιμασίες και τις θεαματικές τους εκτελέσεις στο voguing.

Θα ακολουθήσει Voguing Show στο club BeQueer (Κελεού 10, Κεραμεικός) με καλεσμένη την πρωταγωνίστρια της ταινίας Gia Marie Love.

Queercore

Παρασκευή 20 Απριλίου

Ώρα: 22:15

Queercore: How to Punk a Revolution

Ένα πολιτισμικό και κοινωνικό κίνημα που βγήκε από την punk και new wave σκηνή των δεκαετιών του ‘80 του ‘90, και απέρριψε το status quo αμφότερου του στρέιτ αλλά και του γκέι κόσμου.

Θα ακολουθήσει το θεματικό party με καλεσμένη την πιο διάσημη ακτιβίστρια / drag queen του Βερολίνου, την Gloria Viagra στο club Boiler (Βλαχάβα 9, Ψυρρή). Καλεσμένος θα είναι και ο σκηνοθέτης της ταινίας Queercore: How to Punk a Revolution, Yony Leyser.

Colby Keller

Κυριακή 22 Απριλίου

Ώρα: 21:10

Colby Keller





O Colby Keller είναι ένας βετεράνος της πορνό βιομηχανίας που τα τελευταία δέκα χρόνια έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από εκατό ταινίες. H σειρά του Colby Does America είναι ένα φιλόδοξο, συνεργατικό καλλιτεχνικό πρότζεκτ που βασίζεται στην μαγνητοσκόπηση των ερωτικών περιπετειών του σε 50 πολιτείες της Αμερικής.

Μετά την προβολή, ο Colby Keller θα παρευρεθεί στην Alexander Sauna ώστε να γνωρίσει από κοντά τους θαυμαστές του, ενώ θα ακολουθήσει wet show από τα gogoboys της Alexander Sauna.

Highlights του Φεστιβάλ

Gentrification

Τρίτη 24 Απριλίου

Ώρα: 21:00

Το ντοκιμαντέρ Gut Renovation αντανακλά την Αθήνα του Airbnb και του Gentrifcation (εξευγενισμός), ενός κοινωνικο-οικονομικού φαινομένου που χαρακτηρίζεται από την αγορά και ανακαίνιση κατοικιών ή καταστημάτων σε υποβαθμισμένες αστικές γειτονιές, η οποία με τη πάροδο του χρόνου οδηγεί στην αναβάθμιση της συνοικίας και στην αύξηση της αξίας των ακινήτων και των ενοικίων.

Θα γίνει συζήτηση για τα υπέρ και τα κατά του εξευγενισμού με εκπρόσωπους απο το FairBnB, δημοσιογράφους, καθηγητές του ΕΜΠ και κατοίκους της Αθήνας από το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity.

Hospice Care

Σάββατο 21 Απριλίου

Ώρα: 14:30

Το Hospice Care έχει σαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ασθενών με προχωρημένη ή απειλητική για τη ζωή νόσο, μέσα από μια ολιστική αντιμετώπιση. Η προβολή της ταινίας Other People που πραγματεύεται την ιστορία ενός νεαρού κωμικού που επιστρέφει στο συντηρητικό σπίτι των γονιών του, για να φροντίσει την άρρωστη μητέρα του, είναι η αφορμή για τη συζήτηση γύρω από το Hospice Care και την Ανακουφιστική φροντίδα (Palliative Care).

Tranny Fag

(Claudia Priscilla, Kiko Goifman, Βραζιλία, 75’, 2018)

Η ζωή της τρανσέξουαλ τραγουδίστριας Linn da Quebrada, που κατάγεται από μια φτωχή περιοχή του Σάο Πάολο και έρχεται αντιμέτωπη με πολλές προκαταλήψεις. Η ίδια αποτελεί μια ισχυρή και τολμηρή παρουσία στην funk σκηνή, επιδιώκοντας να καταπολεμήσει τα στερεότυπα. Υποψήφια στο Berlin Int. Film Festival 2017.

The Death and Life of Marsha P. Johnson

(David France, ΗΠΑ, 105’, 2017)

The Death and Life of Marsha P. Johnson

Όταν το 1992 η δημοφιλής και αυτοαποκαλούμενη ως “βασίλισσα του δρόμου” Marsha της οδού Christopher της Νέας Υόρκης βρέθηκε νεκρή στον ποταμό Hudson, η αστυνομία της Νέας Υόρκης εξέλαβε τον θάνατό της ως αυτοκτονία. 25 χρόνια μετά η ακτιβίστρια Victoria Cruz επανεξετάζει τι συνέβη με την υπόθεση και επιδιώκει να κινητοποιήσει τις αρχές ώστε τελικά να βρει την αιτία του θανάτου της Marsha.

Freak Show

(Trudie Styler, ΗΠΑ, 91’, 2017)

Freak Show

Όταν η μητέρα του Billy αναγκάζεται να τον στείλει να ζήσει με τον πατέρα του, ο εκκεντρικός έφηβος βρίσκεται αναγκασμένος να φοιτήσει σε ένα συντηρητικό σχολείο. Απτόητος από τους εκφοβιστές του, ο ατρόμητος Billy θα προκαλέσει το πιο δημοφιλές κορίτσι του σχολείου για να κερδίσει τον τίτλο της βασίλισσας του χορού. Συμμετέχουν οι: Bette Midler και Laverne Cox.

The Wound

(John Trengrove, Ν. Αφρική, 88’, 2017)

Στο Ανατολικό Ακρωτήριο της Ν. Αφρικής ο Xolani ταξιδεύει σε ένα απομακρυσμένο βουνό για να βοηθήσει στην Xhosa-περιτομή, ένα τελετουργικό κατά τη διάρκεια του οποίου τα αγόρια γίνονται άνδρες. Απομονωμένοι από τις γυναίκες, οι νέοι άντρες μαθαίνουν για τους αρρενωπούς κώδικες της κουλτούρας τους.

My Wonderful West Berlin

(Jochen Hick, Γερμανία, 97’, 2017)

My Wonderful West Berlin

Οι ιστορίες και οι εμπειρίες πολιτικών ακτιβιστών, παραθεριστών, ηδονιστών, μουσικών & σχεδιαστών μόδας της γκέι ζωής στο δυτικό Βερολίνο την περίοδο μεταξύ του τέλους του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της πτώσης του Τείχους.

The Misandrists

(Bruce LaBruce, Γερμανία, 91’, 2017)

Μια μυστική τρομοκρατική σπείρα φεμινιστριών σκοπεύει να απελευθερώσει τις γυναίκες, να ανατρέψει την πατριαρχία και να ξεκινήσει μια νέα παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Της ομάδας ηγείται η “Μεγάλη Μητέρα”, η οποία λειτουργεί ένα σχολείο, ως βιτρίνα της σπείρας.

Μετά την ταινία, η πρωταγωνίστρια Susanne Sachsse θα παρουσιάσει τον μονόλογο της Confession Of An Actress, μια τοποθέτηση απέναντι στην ελλιπή ματιά του σκηνοθέτη πάνω στην λεσβιακή κατεύθυνση της ταινίας.

The Untold Tales of Armistead Maupin

(Jennifer M. Kroot, ΗΠΑ, 90’, 2017)

Η ζωή, το έργο και η εξέλιξη του συγγραφέα Armistead Maupin, από συντηρητικό γιο του Old South σε πρωτοπόρο των δικαιωμάτων των ομοφυλοφίλων, τα μυθιστορήματα του οποίoυ έχουν εμπνεύσει εκατομμύρια κόσμο. (Βραβείο καλύτερης ταινίας στο FilmOut San Diego, Napa Valley Film Fest, Nashville Film Fest. και SXSW Film Fest).

Silvana

(Mika Gustafson, Olivia Kastebring, Christina Tsiobanelis, Σουηδία, 91’, 2017)

Το Outview σε συνεργασία με το CineDoc, παρουσιάζει το δυναμικό πορτραίτο της δημοφιλέστερης χιπ-χοπ καλλιτέχνιδας της Σουηδίας. Μετανάστρια δεύτερης γενιάς (με καταγωγή από Συρία και Λιθουανία), λεσβία, φεμινίστρια και αντιρατσίστρια που με την ασυμβίβαστη στιχουργική της καυτηριάζει κάθε μορφή καταπίεσης, η Silvana έχει κατακλύσει τη Σκανδιναβία.

Ειδική προβολή στο club Noiz (Kωνσταντινουπόλεως 78 & Ιερά Οδός, Κεραμεικός) 22/4 στις 22:00. Θα ακολουθήσει Women’s Party.

Info

11ο Outview Film Festival

19-25 Απριλίου

Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136, Μετρό Κεραμεικός

Εισιτήριο: προβολή 5€, ημερήσιο 10€ / φοιτητικό 8€, διαρκείας 50€.

Στους άνεργους η είσοδος στις απογευματινές προβολές (οι πρώτες προβολές της κάθε ημέρας) θα είναι ελεύθερη με επίδειξη της κάρτας ανεργίας.