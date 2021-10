«Easy On Me»: Η μεγάλη επιστροφή της Adele

Επιστροφή για την Adele και επίσημα. To νέο της single, που έχει τίτλο Easy On Me, είναι η πρώτη γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ της με τίτλο «30», που θα βγει στις 19 Νοεμβρίου.

Η διάσημη σταρ έγραψε το τραγούδι σε συνεργασία με τον Greg Kurstin, ο οποίος έχει αναλάβει και τη συμπαραγωγή ενώ το βίντεο έχει σκηνοθετήσει ο Καναδός Xavier Dolan, που ήταν ο σκηνοθέτης και του Hello.

«Ειλικρινά ήλπιζα ότι θα συνέβαινε αυτό. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα ισχυρότερο όταν καλλιτέχνες συναντιούνται ξανά μετά από χρόνια. Η Adele έχει αλλάξει και αυτή είναι μια ευκαιρία να γιορτάσουμε πώς έχουμε μεγαλώσει και οι δυο μας και επίσης να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε παραμείνει πιστοί στα αγαπημένα μας θέματα. Όλα είναι τα ίδια αλλά διαφορετικά».

Σε μια πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue, η Adele αποκάλυψε ότι στο άλμπουμ συνεργάζεται επίσης με τους Greg Kurstin, Inflo, Max Martin, Shellback, Ludwig Göransson και Tobias Jesso Jr. Το «30» χρειάστηκε 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί.